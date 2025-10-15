Google Meet cập nhật filter trang điểm bởi AI

Bộ lọc trang điểm được hỗ trợ bởi AI trong Google Meet. Ảnh: Google

Google Meet đã cập nhật bộ lọc trang điểm được hỗ trợ bởi AI. Theo TechCrunch, tính năng mới này sẽ giúp Google Meet cạnh tranh với các ứng dụng họp video khác vốn đã có tính năng trang điểm ảo, bao gồm Microsoft Teams và Zoom.

Google Meet cung cấp 12 tùy chọn trang điểm khác nhau, có thể tìm thấy trong mục “Appearance” dưới phần “Touch up”, một tính năng được ra mắt từ năm 2023, cung cấp các tùy chọn như làm mịn da, làm sáng vùng dưới mắt và làm trắng mắt.

Đáng chú ý, Google cho biết lớp trang điểm ảo này sẽ giữ nguyên vị trí dù người dùng di chuyển trên màn hình, khiến nó trông tự nhiên hơn. Nếu người dùng nhấp một ngụm cà phê, bộ lọc vẫn sẽ giữ nguyên trên khuôn mặt.

Ngoài ra, tính năng này có thể được kích hoạt thủ công bởi người dùng trước hoặc trong khi gọi video. Google Meet sẽ ghi nhớ lựa chọn filter của người dùng và áp dụng cho các cuộc gọi tiếp theo.

Tính năng filter trang điểm được hỗ trợ bởi AI bắt đầu được triển khai từ ngày 8 tháng 10 trên cả phiên bản di động và web.