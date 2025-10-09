Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

“Chúng tôi rất hào hứng khi chứng kiến Gemini trở thành một cộng sự ngày càng đắc lực giúp sinh viên Việt Nam phát triển và đạt được thành tích xuất sắc. Những tác động thực tế mà Gemini đang mang lại chính là nguồn cảm hứng lớn cho chúng tôi.” Đại diện Google chia sẻ.

Google vừa chính thức tung ưu đãi đặc biệt cho sinh viên Việt Nam

Google cũng cho biết, thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng đang dẫn đầu làn sóng ứng dụng AI, với 92% các bạn sinh viên hiện đang sử dụng AI để nâng cao hiệu quả học tập và phát triển kỹ năng. “Chúng tôi đã thấy sinh viên sử dụng ứng dụng Gemini cho nhiều mục đích khác nhau để hỗ trợ cho công việc và cuộc sống hàng ngày, từ tìm hiểu các chủ đề phức tạp, chuẩn bị phỏng vấn xin việc cho đến gợi ý các ý tưởng sáng tạo. Sứ mệnh của chúng tôi là trao cho mọi sinh viên những công cụ AI họ cần để tối ưu quá trình học tập và khai phá tiềm năng sáng tạo của mình.” Đại diện Google nói.

Các bạn sinh viên có thể sử dụng Gemini như một trợ lý học tập toàn diện

Theo đó, các bạn sinh viên có thể sử dụng Gemini như một trợ lý học tập toàn diện, ví dụ như hỗ trợ ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi và nâng cao kỹ năng viết - tất cả đều được vận hành bởi Gemini 2.5 Pro, mô hình mạnh mẽ nhất. Gói này còn cho phép người dùng truy cập vào toàn bộ các công cụ AI tiên tiến nhất.

Sinh viên có thể sử dụng Deep Research để tìm hiểu và tổng hợp thông tin, sắp xếp ghi chú trong NotebookLM với số lượt sử dụng giới hạn cao hơn gấp 5 lần, trao đổi ý tưởng bằng giọng nói với Gemini Live, tạo video sinh động từ văn bản hoặc hình ảnh với Veo 3 trong Gemini và Flow, cũng như nhận hỗ trợ từ AI ngay trong các ứng dụng Google quen thuộc như Gmail, Docs, Sheets và nhiều ứng dụng khác.

Cùng với đó là 2TB dung lượng lưu trữ chung cho Google Drive, Gmail và Google Photos

Đi cùng với gói là 2TB dung lượng lưu trữ chung cho Google Drive, Gmail và Google Photos, đảm bảo nhu cầu lưu trữ các dự án học tập, tài liệu nghiên cứu và nội dung đa phương tiện của sinh viên, tất cả đều được sao lưu an toàn

“Chúng tôi cam kết không tính phí trong 12 tháng đầu tiên. Trước khi ưu đãi kết thúc, Google sẽ gửi email thông báo để bạn có thời gian quyết định gia hạn hoặc hủy gói, hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc tự động nào. Chúng tôi vô cùng mong chờ những thành quả mà các bạn sẽ đạt được. Chúc các bạn đạt được kết quả học tập thật thuận lợi và xuất sắc!” Đại diện Google kết luận.