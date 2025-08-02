Google Marketing Live Việt Nam mang gì đến cho doanh nghiệp Việt?

Google Marketing Live Việt Nam là sự kiện quảng cáo và thương mại thường niên lớn nhất của Google, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Với hơn 2 tỷ người dùng và 5 nghìn tỷ lượt tìm kiếm hàng năm trên toàn cầu, Google Search tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người dùng với hệ thống thông tin. Theo đó, các tính năng mới như AI Overviews, hiện đã tiếp cận hơn 2 tỷ người dùng, cung cấp câu trả lời được tổng hợp nhanh chóng, tức thì cho các câu hỏi phức tạp và truy vấn đa chiều ngay trong kết quả của Google Search.

Các công cụ Tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI bao gồm Google Lens, Circle to Search và AI Mode trên Google Search cũng đang mở rộng cách mọi người tìm kiếm thông tin. Theo đó, các tính năng này cho phép người dùng khám phá nội dung nhanh hơn bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm tìm kiếm bằng giọng nói, hình ảnh và truy vấn video.

Bên cạnh đó, YouTube Creator Partnership Hub, một công cụ mới trong Google Ads cũng sẽ sớm ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay sẽ giúp các thương hiệu khám phá và hợp tác với những nhà sáng tạo nội dung trên YouTube dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Hiện tại, YouTube vẫn đang là nền tảng video giữ vững vị trí dẫn đầu tại Đông Nam Á. Tại Việt Nam, YouTube đã tiếp cận hơn 55 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên (tính đến tháng 5 năm 2025), chiếm hơn 90% dân số trực tuyến của cả nước. Với hơn 200 tỷ lượt xem trung bình mỗi ngày trên toàn cầu, YouTube Shorts cũng trở thành nền tảng video ngắn được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, với 79% số người được khảo sát sử dụng nền tảng này.

Sự tương tác rộng rãi này tạo nên niềm tin và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, với 89% người xem tại Việt Nam tin tưởng nội dung của người sáng tạo trên YouTube; và 85% đồng ý rằng nội dung trên YouTube có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ. Niềm tin này cùng với tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) cao hơn 2,9 lần so với truyền hình truyền thống và gấp 1,2 lần so với các nền tảng xã hội khác tại Việt Nam, đã khiến YouTube trở thành một nền tảng hiệu quả cho sự phát triển thương hiệu, giúp các doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với xu hướng tiêu dùng đang thay đổi.

Chương trình tiếp thị liên kết YouTube Shopping ra mắt vào cuối năm 2024 vừa qua cũng cho phép người xem mua hàng trực tiếp từ video, video ngắn và livestream, giúp YouTube trở thành một điểm đến mua sắm năng động và mở ra các nguồn doanh thu mới cho các nhà sáng tạo và cả doanh nghiệp.

Đáng chú ý hơn cả trong sự kiện lần này đó là sự hỗ trợ từ các giải pháp AI của Google. Các giải pháp AI được thiết kế để giúp các nhà tiếp thị tận dụng hiệu quả nguồn lực cho các hoạt động chiến lược và sáng tạo, đồng thời giảm chi phí vận hành kinh doanh. Trong bối cảnh ngân sách doanh nghiệp đang ngày càng được thắt chặt, Google AI sẽ giúp phát triển các hệ thống đo lường hiệu quả để theo dõi chính xác giá trị tương tác và tối ưu hoá các quyết định đầu tư.

Trước tiên, các doanh nghiệp Việt Nam cần biết đến tính năng Click-to-Zalo của Google. Với 77% người tiêu dùng có khả năng mua hàng cao hơn nếu họ có thể trò chuyện trực tiếp với doanh nghiệp, Google đã hợp tác với Zalo để khám phá những cách thức mới giúp người tiêu dùng tiếp cận doanh nghiệp hiệu quả hơn. Sáng kiến này cho phép khách hàng thực hiện tìm kiếm trên Google có thể kết nối ngay lập tức với Tài khoản Zalo chính thức của người bán, thúc đẩy các cuộc trò chuyện được cá nhân hóa và tăng khả năng chuyển đổi. Chương trình thí điểm hiện đang mở cho một nhóm nhỏ các doanh nghiệp được lựa chọn trước.

“Nền kinh tế số của Việt Nam dự kiến sẽ đạt Tổng giá trị hàng hóa (GMV) lên đến 200 tỷ USD vào năm 2030. Tại Google, chúng tôi rất vinh dự được là đối tác hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phát triển bức phá trên đà tăng trưởng này. Hôm nay, tại sự kiện Google Marketing Live lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, chúng tôi đã giới thiệu những công cụ tích hợp AI mới nhất, có khả năng hỗ trợ toàn diện và bao quát hành trình tiếp thị—từ sáng tạo đến hiệu suất, khám phá thương hiệu, và các tính năng tác nhân AI. Với gần 80 triệu người dùng internet tại Việt Nam, những giải pháp này sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao sự hiện diện trên Google Search và YouTube, thích ứng linh hoạt với hành vi tiêu dùng đang thay đổi, tối ưu hóa chi phí tiếp thị cũng như tiếp cận khách hàng hiệu quả.” , Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ.

Google Marketing Live Việt Nam giúp các nhà tiếp thị tối ưu hóa chiến dịch, hiện thực hóa tầm nhìn sáng tạo và chuẩn hóa quy trình

Các sản phẩm đáng chú ý được công bố tại sự kiện lần này:

AI Max For Search: Công cụ quảng cáo mới giúp doanh nghiệp hiển thị hiệu quả hơn trong những khoảnh khắc tìm kiếm có liên quan mà không cần dựa vào danh sách từ khóa dài. AI Max sử dụng các mô hình Gemini để hiểu nội dung website và quảng cáo, từ đó tự động tạo tiêu đề phù hợp với nhu cầu tìm kiếm thực tế của người dùng. Dù người dùng nhập văn bản, sử dụng giọng nói hay chụp ảnh, AI Max đều giúp hiển thị quảng cáo chính xác, mang lại hiệu quả cao hơn với ít thao tác thủ công hơn.

Google Ads với các tính năng tác nhân (agentic capabilities): Tác nhân AI hoạt động như một trợ lý toàn năng được tích hợp sẵn trong Google Ads và Analytics. Không chỉ hỗ trợ, mà tác nhân này còn có thể chủ động cùng làm việc với nhà tiếp thị. Bằng cách học hỏi từ dữ liệu trang đích và hiệu suất chiến dịch, tác nhân AI có thể tự động tạo, tối ưu và duy trì các chiến dịch quảng cáo. Trong Google Ads, tính năng này cung cấp gợi ý từ khóa theo thời gian thực và điều chỉnh nội dung sáng tạo. Trong Analytics, điều này giúp mang đến các phân tích thông minh tức thì. Nhờ đó, người dùng có thể giảm thiểu tác vụ thủ công và dành nhiều thời gian hơn cho việc lên chiến lược, sáng tạo và đo lường hiệu quả.

Mua sắm trên YouTube kết nối TV (YouTube Shoppable Connected TV): Là một trải nghiệm mua sắm tương tác hoàn toàn mới sắp ra mắt, cho phép người xem khám phá và tương tác với sản phẩm trực tiếp trên màn hình lớn, sau đó dễ dàng hoàn tất việc mua hàng trên điện thoại di động của mình. Bên cạnh đó, Masthead của YouTube, vị trí quảng cáo nổi bật nhất cũng đã được hỗ trợ trên thiết bị di động.

Trung tâm Đối tác Sáng tạo (YouTube Creator Partnerships Hub): Công cụ mới trong Google Ads giúp thương hiệu dễ dàng tìm kiếm và hợp tác với các nhà sáng tạo YouTube. Với khả năng tìm kiếm thông minh tích hợp AI, nhà tiếp thị có thể tìm kiếm theo từ khóa, danh mục hoặc xu hướng – đồng thời truy cập dữ liệu chi tiết như nhân khẩu học người xem và mức độ tương tác trước khi tiếp cận nhà sáng tạo. Sau khi hợp tác, thương hiệu có thể quảng bá nội dung của nhà sáng tạo dưới dạng quảng cáo và đo lường hiệu quả. Đây là nền tảng hợp nhất giúp biến sự hợp tác với nhà sáng tạo thành kết quả kinh doanh thực tế. Tính năng này hiện đã triển khai tại Singapore và Indonesia, và sẽ tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác bao gồm Việt Nam.