Đài Hà Nội mang thiên tình sử Chử Đồng Tử - Tiên Dung lên màn ảnh rộng

Thảm đỏ sự kiện ra mắt phim quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến ủng hộ cho đoàn phim như đạo diễn Khải Hưng; diễn viên - đạo diễn Mai Thu Huyền; diễn viên Cù Thị Trà, Mai Huê, Hoàng Phương Thảo, Huyền Sâm,… người đẹp Lê Thu Hòa, ca sĩ Hà An Huy… cùng nhiều hot TikToker, đại diện nhiều diễn đàn, hội nhóm văn hóa lớn trên mạng cùng các nhà nghiên cứu uy tín như GS.TS Vũ Minh Giang, PGS.TS Bùi Minh Trí, TS Phạm Đức Anh…

Hơn cả một chuyện tình bất tử

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - một trong “tứ bất tử” của văn hóa và tâm thức người Việt, phim Huyền Tình Dạ Trạch kể lại một trong những thiên tình sử đẹp nhất trong kho tàng văn hóa dân gian Việt: chuyện tình công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử.

Trong bối cảnh những cộng đồng người Việt cổ thuở hồng hoang đang khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn, hai con người tự do, giàu khát vọng vượt qua lễ giáo, ranh giới thân phận và định kiến xã hội để đến với nhau.

Đây là lần đầu tiên huyền sử về thời đại Hùng Vương cùng câu chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung lên màn ảnh rộng.

Ra mắt đúng dịp Valentine và trước thềm Tết nguyên đán, hơn cả một câu chuyện tình bất tử, phim đưa khán giả khám phá cội nguồn con Rồng cháu Tiên, tìm hiểu một trong những nền văn hóa rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc: văn hóa Đông Sơn.

Theo chân Chử Đồng Tử và Tiên Dung, người xem hiểu hơn thuở hồng hoang lập nghiệp của cộng đồng người Việt cổ, về công cuộc tạo dựng, bảo vệ không gian sinh tồn và phát triển của cư dân đồng bằng Bắc Bộ, qua đó gửi gắm khát vọng phồn vinh của ông bà tổ tiên. Ở đó, tình yêu, đạo hiếu và trách nhiệm cộng đồng hòa quyện làm một.

Trong phim, tình yêu vừa là một đích đến, vừa là khởi nguồn của một nền tảng văn hóa và một cộng đồng bền vững. Một tình yêu mang tinh thần Việt: nhân văn, bao dung và hướng về tương lai.

Ông Nguyễn Kim Khiêm - Phó Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, nhà sản xuất và đồng đạo diễn của phim cho biết, Huyền Tình Dạ Trạch không chỉ là một bộ phim điện ảnh, mà là một dự án văn hóa - sáng tạo, góp phần lan tỏa các giá trị bản sắc dân tộc trong bối cảnh đương đại.

“Phim đạt được mức cao nhất trong hiểu biết của chúng ta về thời đại Hùng Vương”

Xúc động sau khi xem phim Huyền Tình Dạ Trạch, GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Uỷ viên Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia chia sẻ: “Chúng ta từng nói về thời vua Hùng, thời Đông Sơn rất nhiều nhưng đây là bộ phim đầu tiên tái hiện một cách cụ thể và đầy đủ hình ảnh về thời đại đó”.

Theo ông Giang, từng có không ít buổi trao đổi giữa các chuyên gia khảo cổ học, nhân học và đều đi đến thống nhất: Không thể nào biết một cách tường tận về những câu chuyện cách ngày nay mấy ngàn năm. Nhưng xem phim, có thể thấy những dấu vết còn lại đã được ê kíp tôn trọng một cách tối đa.

Ông Nguyễn Kim Khiêm - Phó Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội chia sẻ tại sự kiện.

“Điều đó cho thấy ê kíp có sự nghiên cứu, lắng nghe và tham khảo cố vấn của các chuyên gia ở mức cao nhất và cũng đạt được mức cao nhất trong hiểu biết của chúng ta về giai đoạn này tới thời điểm hiện tại”, GS.TS Vũ Minh Giang nhận xét.

Nhà nghiên cứu nói thêm bộ phim đối mặt với thách thức lớn khi “đụng” tới một trong "Tứ bất tử" (Chử Đồng Tử) - những nhân vật có tính thiêng. Nếu không cẩn thận sẽ chịu sự phản ứng mạnh mẽ từ công chúng.

“Song rất mừng, tác phẩm đã đạt được sự hài hòa nhất định khi kết hợp được các giai thoại chưa rõ thực hư để tạo ra hình ảnh nhân vật mang tính biểu tượng tâm linh”, ông nói.

Huyền Tình Dạ Trạch quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Nguyễn Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Văn Báu, Viết Liên, NSƯT Nguyễn Chiều Xuân… cùng dàn diễn viên trẻ Nguyễn Xuân Phúc, Lê Trần Thanh Tâm, Hoàng Kim Ngọc, Nguyễn Minh Tiệp, Trần Trung Kiên, Nguyễn Bảo Anh, Trương Hoàng, Phan Thắng, Kiên Trần, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt…

Hóa thân vai Tiên Dung là Thanh Tâm - cô sinh viên năm ba của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Quyết định trao vai diễn nặng ký cho một diễn viên trẻ, chưa lần nào đóng điện ảnh, Đài Hà Nội rất… liều nhưng ở mặt khác, cũng tạo ra sự tươi mới. May mắn, màn thể hiện của cô trên màn ảnh không khiến khán giả phải thất vọng.

Dù đóng một số phim nhưng Xuân Phúc vẫn tự nhận mình “là một người non nớt và nhiều thiếu sót; mong khi xem phim, khán giả cảm nhận được phần nào công sức của ê kíp”.

Phúc kể khi đang đi cinetour phim Tử Chiến Trên Không tại Hà Nội, anh nhận được lời mời đến casting vai Chử Đồng Tử trong Huyền Tình Dạ Trạch. “Đây là một mối nhân duyên tình cờ, bất ngờ nhưng nhiều xúc động. Cảm ơn ê kíp đã tin tưởng mà giao một vai cực kì khó, một vai mang tính biểu tượng cho một người trẻ như tôi”, anh nói.

Văn hóa Đông Sơn rực rỡ trên màn ảnh

Hơn 100 phút phim Huyền Tình Dạ Trạch, khán giả được chiêm ngưỡng khuôn dáng rực rỡ và tuyệt đẹp của văn hóa Đông Sơn lần đầu trên màn ảnh.

Được quay tại nhiều địa điểm mang giá trị cảnh quan - văn hóa đặc sắc như Chử Xá (Gia Lâm - Hà Nội), Dạ Trạch (Khoái Châu - Hưng Yên), Kinh đô Văn Lang (Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam), Kim Bôi (Hòa Bình), Đầm Vân Long (Ninh Bình), Vườn Quốc gia Ba Vì…, phim tạo nên một không gian điện ảnh hùng vĩ, giàu bản sắc. Xem phim, thấy yêu và tự hào dân tộc và đất nước mình thêm.

Có khoảng 300 cảnh VFX tập trung mạnh vào mô phỏng vật lý 3D (FX Simulation) tạo cảm giác chân thực: sóng nước - dòng chảy - bùn lầy, mưa giông - sương mù, khói lửa - mảnh vỡ - va chạm, kết hợp CGI môi trường tái dựng thương cảng Dạ Trạch, tái hiện cộng đồng cư dân và thuyền bè đông đúc ... để kể câu chuyện truyền thuyết hòa cùng sức sống người Việt cổ.

Sau suất chiếu sớm vào tối 6/2, phim Huyền Tình Dạ Trạch chính thức khởi chiếu vào 10/2 trên toàn quốc.