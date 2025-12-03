Chuyển động số
Cuộc sống số

'Chàng vợ ma' Lâm Bách Hoành lần đầu đến Việt Nam, tái xuất với phim hành động '96 Phút Sinh Tử'

Lê Giang

Lê Giang

09:17 | 03/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngôi sao Đài Loan Lâm Bách Hoành, gương mặt quen thuộc với khán giả Việt sau vai Mao Mao trong siêu phẩm “Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà”, sẽ đến Việt Nam vào ngày 3/12 để tham dự sự kiện quảng bá phim mới “96 Phút Sinh Tử” (96 Minutes).
Liên hoan Phim Italia 2025 tại Hà Nội Ra mắt phim hòa nhạc 'Tổ quốc trong tim: The Concert Film' Ra mắt bộ phim 'Tình Người Duyên Ma 2025'

Nam diễn viên cùng ê-kíp sẽ giao lưu với người hâm mộ trong buổi Fan Screening lúc 19h ngày 4/12 tại CGV Sư Vạn Hạnh (TP.HCM).

Chàng vợ ma Lâm Bách Hoành lần đầu đến Việt Nam, tái xuất với phim hành động 96 Phút Sinh Tử
Lâm Bách Hoành (phải) “sánh đôi” cùng Hứa Quang Hán trong “Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà”.

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội lập tức “dậy sóng”. Nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích, mong muốn gặp gỡ trực tiếp Lâm Bách Hoành – gương mặt đang được yêu thích mạnh mẽ nhờ hình tượng duyên dáng và gần gũi trong bộ phim Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà từng gây bão phòng vé.

Tân binh chớm nở được đề cử Kim Mã

Sinh năm 1988, Lâm Bách Hoành lớn lên với niềm đam mê nghệ thuật từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường. Trước khi bén duyên với diễn xuất, anh từng thử sức trong lĩnh vực ca hát thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng One Million Star. Tuy nhiên sau đó, diễn xuất mới là cái duyên gắn bó lâu dài với anh. Lâm Bách Hoành đã khởi đầu sự nghiệp điện ảnh với vai diễn trong “Somewhere I Have Never Traveled” - phim truyện từng mang về cho anh đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Loan.

Chàng vợ ma Lâm Bách Hoành lần đầu đến Việt Nam, tái xuất với phim hành động 96 Phút Sinh Tử

Năm 2016, Lâm Bách Hoành ra mắt với vai phụ trong “Hẹn Em Nơi Ấy” (At Cafe 6), gây ấn tượng ban đầu với lối diễn tự nhiên và giàu cảm xúc. Nhờ màn thể hiện đáng chú ý này, Lâm Bách Hoành đã giành được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 53, mở ra nhiều “cánh cửa” mới cho chàng trai tài năng này.

Hàng loạt đề cử Ảnh đế, đóng chính bom tấn ăn khách bậc nhất mọi thời đại

Tiếp nối thành công, Lâm Bách Hoành nhanh chóng gây bất ngờ với màn chuyển hóa hình tượng, từ thư sinh sang chàng trai mắc chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) nặng trong I WeirDO. Phim kể về hành trình của một chàng trai lập dị, sống rất tách biệt với xã hội cho đến khi gặp cô gái cũng “kỳ quặc” giống mình. Lâm Bách Hoành hóa thân xuất thần, mang đến lớp lang tâm lý sâu sắc, nhờ vậy mà mang về cho mình đề cử Ảnh đế đầu tiên tại Giải Kim Mã danh giá.

Chàng vợ ma Lâm Bách Hoành lần đầu đến Việt Nam, tái xuất với phim hành động 96 Phút Sinh Tử
Lâm Bách Hoành trong I WeirDO.

Song ở thời điểm này, Lâm Bách Hoành vẫn cần một vai diễn làm “bệ phóng” danh tiếng. Đó là khi Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà xuất hiện, đưa tên tuổi Lâm Bách Hoành vang xa quốc tế, bao gồm cả Việt Nam. Dự án hài hước xen lẫn yếu tố siêu nhiên xoay quanh chàng cảnh sát “trai thẳng” Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán) bất ngờ bị "ép hôn" với hồn ma Mao Mao chết oan. Từ những tình huống dở khóc dở cười, câu chuyện dần hé lộ thông điệp sâu sắc về tình yêu, sự chấp nhận và đấu tranh chống kỳ thị.

Đây được xem là dự án thành công nhất sự nghiệp của anh chàng, với doanh thu đạt hơn 360 triệu Đài tệ, trở thành một trong những siêu phẩm ăn khách nhất thị trường này. Vai diễn Mao Mao còn mang về cho Lâm Bách Hoành đề cử Ảnh đế thứ hai tại Kim Mã, cũng như đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 25.

Chàng vợ ma Lâm Bách Hoành lần đầu đến Việt Nam, tái xuất với phim hành động 96 Phút Sinh Tử

Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà – bước ngoặt trong chặng đường sự nghiệp của Lâm Bách Hoành.

Những vai diễn này chứng minh rằng anh không chỉ là “nam thần ngôn tình”, mà còn là một nghệ sĩ có thể dấn thân vào các dạng nhân vật phức tạp, đòi hỏi sự nhập tâm và nghiên cứu nghiêm túc.

Lột xác gai góc với 96 Phút Sinh Tử

Trong năm 2025, Lâm Bách Hoành đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với 96 Phút Sinh Tử, với một vai diễn mới đầy thử thách, mang yếu tố hành động gay cấn. Nam diễn viên vào vai chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân cùng mẹ và vợ chưa cưới mắc kẹt trên một chuyến tàu cao tốc sinh tử, nơi đang ẩn chứa một quả bom hẹn giờ. Chỉ có 96 phút hành động, Tống Khang Nhân còn bị kẻ chủ mưu dồn ép phải tiết lộ sự thật về thảm kịch 3 năm trước - quả bom phát nổ trong tòa nhà khiến nhiều người mất mạng, và cũng là thất bại trong sự nghiệp khiến Tống Khang Nhân ám ảnh mãi về sau.

Chàng vợ ma Lâm Bách Hoành lần đầu đến Việt Nam, tái xuất với phim hành động 96 Phút Sinh Tử
Lâm Bách Hoành lột xác với vai chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân.

Ngoài Lâm Bách Hoành, bạn diễn trong phim của anh là tài tử Lý Lý Nhân cùng đạo diễn Hồng Tử Huyên và ê-kíp sản xuất cũng cùng đến TP HCM để quảng bá. Bộ phim trước đó đã mở màn Liên hoan phim Đài Bắc vào tháng 6, đồng thời góp mặt trong hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN).

“96 Phút Sinh Tử”(tựa gốc: 96 Minutes) khởi chiếu tại rạp ngày 5/12/2025.

'96 Phút Sinh Tử' phim bom tấn Phim hành động Ngôi sao hoa ngữ Diễn viên đài loan

Bài liên quan

Ra mắt bộ phim

Ra mắt bộ phim 'Tình Người Duyên Ma 2025'

Ra mắt phim hòa nhạc

Ra mắt phim hòa nhạc 'Tổ quốc trong tim: The Concert Film'

Zootopia 2: Dẫn đầu phòng vé dịp Lễ Tạ ơn, lập hàng loạt kỷ lục mới

Zootopia 2: Dẫn đầu phòng vé dịp Lễ Tạ ơn, lập hàng loạt kỷ lục mới

Có thể bạn quan tâm

Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam mùa hai mở rộng quy mô, tạo sân chơi lớn cho tài năng trẻ

Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam mùa hai mở rộng quy mô, tạo sân chơi lớn cho tài năng trẻ

Cuộc sống số
Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam 2025-2026 (Vietnam Collegiate Basketball Championship – VCBC) chính thức trở lại, đánh dấu mùa giải thứ hai sau thành công vang dội của năm đầu tiên 2024-2025.
Hơn 120 doanh nhân dự Giải Golf Hữu nghị Việt - Trung 2025

Hơn 120 doanh nhân dự Giải Golf Hữu nghị Việt - Trung 2025

Cuộc sống số
Giải Golf Hữu nghị Doanh nhân Việt - Trung 2025 sẽ diễn ra vào ngày 21/12 tại sân Heron Lake Golf & Resort (Đầm Vạc), tỉnh Phú Thọ, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (1950–2025).
Photo Hanoi’25: Hơn 200.000 lượt tham gia, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn nhiếp ảnh quốc tế

Photo Hanoi’25: Hơn 200.000 lượt tham gia, khẳng định Hà Nội là điểm hẹn nhiếp ảnh quốc tế

Cuộc sống số
Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi’25 diễn ra từ ngày 1 đến 30/11 tại Hà Nội đã thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Sự kiện nhanh chóng trở thành điểm hẹn văn hóa, sáng tạo hàng đầu của cộng đồng yêu nhiếp ảnh, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô.
IBTE 2025: Điểm đến không thể bỏ lỡ của ngành đồ chơi và sản phẩm mẹ & bé

IBTE 2025: Điểm đến không thể bỏ lỡ của ngành đồ chơi và sản phẩm mẹ & bé

Cuộc sống số
Triển lãm Quốc tế Sản phẩm & Đồ chơi trẻ em Việt Nam (IBTE) 2025 sẽ diễn ra từ ngày 18–20/12/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, hứa hẹn mang đến một sự kiện quy mô lớn nhất và chuyên nghiệp nhất của ngành trong năm.
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam ra mắt MV

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam ra mắt MV 'Never Before'

Cuộc sống số
MV âm nhạc sáng tác mới là một phần của chuỗi hoạt động kỷ niệm kéo dài trong một năm nay để đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam. MV mang đến góc nhìn mới mẻ, tập trung vào giới trẻ, về một cột mốc ngoại giao đã định hình tiến trình của cả hai quốc gia.
Xem thêm

Đọc nhiều

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Schaeffler được vinh danh là

Schaeffler được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
sương mờ
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
19°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
22°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa vừa
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
23°C
Nghệ An

20°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây thưa
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
22°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
sương mờ
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
18°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
19°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
19°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
19°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ năm, 04/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 04/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 04/12/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 04/12/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 04/12/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 04/12/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 05/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 05/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 05/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 05/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 05/12/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16810 17080 17654
CAD 18349 18625 19241
CHF 32224 32607 33251
CNY 0 3470 3830
EUR 30054 30328 31353
GBP 34076 34466 35400
HKD 0 3257 3459
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14851 15435
SGD 19815 20097 20611
THB 741 804 858
USD (1,2) 26109 0 0
USD (5,10,20) 26151 0 0
USD (50,100) 26179 26199 26410
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,175 26,175 26,410
USD(1-2-5) 25,128 - -
USD(10-20) 25,128 - -
EUR 30,277 30,301 31,468
JPY 166.35 166.65 173.69
GBP 34,482 34,575 35,407
AUD 17,069 17,131 17,585
CAD 18,578 18,638 19,179
CHF 32,578 32,679 33,373
SGD 19,975 20,037 20,670
CNY - 3,682 3,782
HKD 3,336 3,346 3,431
KRW 16.64 17.35 18.64
THB 788.14 797.87 849.73
NZD 14,847 14,985 15,342
SEK - 2,760 2,842
DKK - 4,050 4,169
NOK - 2,566 2,646
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,983.93 - 6,715.65
TWD 760.08 - 915.64
SAR - 6,925.58 7,254.43
KWD - 83,806 88,727
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,165 26,170 26,410
EUR 30,087 30,208 31,362
GBP 34,240 34,378 35,366
HKD 3,318 3,331 3,444
CHF 32,283 32,413 33,338
JPY 165.26 165.92 173.22
AUD 16,974 17,042 17,609
SGD 19,993 20,073 20,646
THB 801 804 842
CAD 18,531 18,605 19,180
NZD 14,885 15,410
KRW 17.24 18.86
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26410
AUD 16971 17071 17994
CAD 18532 18632 19647
CHF 32475 32505 34092
CNY 0 3694.7 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30231 30261 31986
GBP 34369 34419 36190
HKD 0 3390 0
JPY 165.8 166.3 176.83
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6570 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14937 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19969 20099 20827
THB 0 769.3 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15250000 15250000 15450000
SBJ 13000000 13000000 15450000
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,410
USD20 26,200 26,250 26,410
USD1 26,200 26,250 26,410
AUD 17,036 17,136 18,247
EUR 30,384 30,384 31,801
CAD 18,480 18,580 19,893
SGD 20,049 20,199 20,758
JPY 166.39 167.89 172.49
GBP 34,474 34,624 35,650
XAU 15,278,000 0 15,482,000
CNY 0 3,581 0
THB 0 806 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 150,600 153,600
Hà Nội - PNJ 150,600 153,600
Đà Nẵng - PNJ 150,600 153,600
Miền Tây - PNJ 150,600 153,600
Tây Nguyên - PNJ 150,600 153,600
Đông Nam Bộ - PNJ 150,600 153,600
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,280 ▲30K 15,480 ▲30K
Miếng SJC Nghệ An 15,280 ▲30K 15,480 ▲30K
Miếng SJC Thái Bình 15,280 ▲30K 15,480 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,080 15,380
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,080 15,380
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,080 15,380
NL 99.99 14,200
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,200
Trang sức 99.9 14,670 15,270
Trang sức 99.99 14,680 15,280
Cập nhật: 03/12/2025 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,525 15,452
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,525 15,453
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,503 1,528
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,503 1,529
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,488 1,518
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 145,797 150,297
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,511 114,011
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,884 103,384
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,257 92,757
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,158 88,658
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,957 63,457
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,525 1,545
Cập nhật: 03/12/2025 09:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam 2025

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam 2025

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Zalo lọt top những nền tảng tin nhắn doanh nghiệp nổi bật

Zalo lọt top những nền tảng tin nhắn doanh nghiệp nổi bật

Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G

Đức buộc phải đấu giá lại băng tần 5G

AI Link Summary, để không bỏ sót bất cứ tin nhắn nào

AI Link Summary, để không bỏ sót bất cứ tin nhắn nào

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ lõi về pin lưu trữ năng lượng

Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ lõi về pin lưu trữ năng lượng

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang: Tập trung nghiên cứu, sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ lực đẩy công nghệ từ Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ lực đẩy công nghệ từ Phố Wall

Bitcoin ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3

Bitcoin ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3

Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025

Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025

Bitcoin và Ethereum đồng loạt lao dốc khi đợt bán tháo tiền điện tử lan rộng

Bitcoin và Ethereum đồng loạt lao dốc khi đợt bán tháo tiền điện tử lan rộng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

Lộ diện TOP 5

Lộ diện TOP 5 'Đại sứ Gen G 2025'

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

'Để thấy, để thêm yêu'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12:

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

VTC ra mắt Đội tuyển Esports Audition tham dự SEA Games 33

VTC ra mắt Đội tuyển Esports Audition tham dự SEA Games 33

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu