'Chàng vợ ma' Lâm Bách Hoành lần đầu đến Việt Nam, tái xuất với phim hành động '96 Phút Sinh Tử'

Nam diễn viên cùng ê-kíp sẽ giao lưu với người hâm mộ trong buổi Fan Screening lúc 19h ngày 4/12 tại CGV Sư Vạn Hạnh (TP.HCM).

Lâm Bách Hoành (phải) “sánh đôi” cùng Hứa Quang Hán trong “Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà”.

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội lập tức “dậy sóng”. Nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích, mong muốn gặp gỡ trực tiếp Lâm Bách Hoành – gương mặt đang được yêu thích mạnh mẽ nhờ hình tượng duyên dáng và gần gũi trong bộ phim Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà từng gây bão phòng vé.

Tân binh chớm nở được đề cử Kim Mã

Sinh năm 1988, Lâm Bách Hoành lớn lên với niềm đam mê nghệ thuật từ những ngày còn ngồi ghế nhà trường. Trước khi bén duyên với diễn xuất, anh từng thử sức trong lĩnh vực ca hát thông qua cuộc thi tìm kiếm tài năng One Million Star. Tuy nhiên sau đó, diễn xuất mới là cái duyên gắn bó lâu dài với anh. Lâm Bách Hoành đã khởi đầu sự nghiệp điện ảnh với vai diễn trong “Somewhere I Have Never Traveled” - phim truyện từng mang về cho anh đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Loan.

Năm 2016, Lâm Bách Hoành ra mắt với vai phụ trong “Hẹn Em Nơi Ấy” (At Cafe 6), gây ấn tượng ban đầu với lối diễn tự nhiên và giàu cảm xúc. Nhờ màn thể hiện đáng chú ý này, Lâm Bách Hoành đã giành được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 53, mở ra nhiều “cánh cửa” mới cho chàng trai tài năng này.

Hàng loạt đề cử Ảnh đế, đóng chính bom tấn ăn khách bậc nhất mọi thời đại

Tiếp nối thành công, Lâm Bách Hoành nhanh chóng gây bất ngờ với màn chuyển hóa hình tượng, từ thư sinh sang chàng trai mắc chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) nặng trong I WeirDO. Phim kể về hành trình của một chàng trai lập dị, sống rất tách biệt với xã hội cho đến khi gặp cô gái cũng “kỳ quặc” giống mình. Lâm Bách Hoành hóa thân xuất thần, mang đến lớp lang tâm lý sâu sắc, nhờ vậy mà mang về cho mình đề cử Ảnh đế đầu tiên tại Giải Kim Mã danh giá.

Lâm Bách Hoành trong I WeirDO.

Song ở thời điểm này, Lâm Bách Hoành vẫn cần một vai diễn làm “bệ phóng” danh tiếng. Đó là khi Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà xuất hiện, đưa tên tuổi Lâm Bách Hoành vang xa quốc tế, bao gồm cả Việt Nam. Dự án hài hước xen lẫn yếu tố siêu nhiên xoay quanh chàng cảnh sát “trai thẳng” Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán) bất ngờ bị "ép hôn" với hồn ma Mao Mao chết oan. Từ những tình huống dở khóc dở cười, câu chuyện dần hé lộ thông điệp sâu sắc về tình yêu, sự chấp nhận và đấu tranh chống kỳ thị.

Đây được xem là dự án thành công nhất sự nghiệp của anh chàng, với doanh thu đạt hơn 360 triệu Đài tệ, trở thành một trong những siêu phẩm ăn khách nhất thị trường này. Vai diễn Mao Mao còn mang về cho Lâm Bách Hoành đề cử Ảnh đế thứ hai tại Kim Mã, cũng như đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 25.

Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà – bước ngoặt trong chặng đường sự nghiệp của Lâm Bách Hoành.

Những vai diễn này chứng minh rằng anh không chỉ là “nam thần ngôn tình”, mà còn là một nghệ sĩ có thể dấn thân vào các dạng nhân vật phức tạp, đòi hỏi sự nhập tâm và nghiên cứu nghiêm túc.

Lột xác gai góc với 96 Phút Sinh Tử

Trong năm 2025, Lâm Bách Hoành đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với 96 Phút Sinh Tử, với một vai diễn mới đầy thử thách, mang yếu tố hành động gay cấn. Nam diễn viên vào vai chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân cùng mẹ và vợ chưa cưới mắc kẹt trên một chuyến tàu cao tốc sinh tử, nơi đang ẩn chứa một quả bom hẹn giờ. Chỉ có 96 phút hành động, Tống Khang Nhân còn bị kẻ chủ mưu dồn ép phải tiết lộ sự thật về thảm kịch 3 năm trước - quả bom phát nổ trong tòa nhà khiến nhiều người mất mạng, và cũng là thất bại trong sự nghiệp khiến Tống Khang Nhân ám ảnh mãi về sau.

Lâm Bách Hoành lột xác với vai chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân.

Ngoài Lâm Bách Hoành, bạn diễn trong phim của anh là tài tử Lý Lý Nhân cùng đạo diễn Hồng Tử Huyên và ê-kíp sản xuất cũng cùng đến TP HCM để quảng bá. Bộ phim trước đó đã mở màn Liên hoan phim Đài Bắc vào tháng 6, đồng thời góp mặt trong hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN).

“96 Phút Sinh Tử”(tựa gốc: 96 Minutes) khởi chiếu tại rạp ngày 5/12/2025.