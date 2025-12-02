Chuyển động số
Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam mùa hai mở rộng quy mô, tạo sân chơi lớn cho tài năng trẻ

Võ Vinh

09:02 | 02/12/2025
Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam 2025-2026 (Vietnam Collegiate Basketball Championship – VCBC) chính thức trở lại, đánh dấu mùa giải thứ hai sau thành công vang dội của năm đầu tiên 2024-2025.
Được tổ chức bởi Công ty Cổ phần New Sports và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, VCBC là giải bóng rổ sinh viên quy mô và dài ngày nhất trong năm tại Việt Nam.

Mùa giải năm nay diễn ra tại Nhà thi đấu Thanh Hà (Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, Hà Nội) và The Global City (Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh) với sự đồng hành của Quỹ Lê Hoàng Đan và Masterise Homes, hứa hẹn mang đến không khí tranh tài kịch tính xuyên suốt gần hai tháng thi đấu liên tục.

Ông Mai Việt Anh, Trưởng Ban tổ chức Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam 2025-2026 chia sẻ tại buổi họp báo.

Chặng miền bắc của mùa giải 2025-2026 tại Hà Nội chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ với 24 đội nam và 16 đội nữ. Ở nội dung nam, các đội được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội; nội dung nữ chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Tất cả sẽ bước vào vòng loại theo thể thức vòng tròn lượt đi - lượt về, diễn ra từ ngày 6/12/2025 đến 25/1/2026 vào các ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy hằng tuần. Mỗi ngày thi đấu có tới 8 trận, kéo dài từ 14h00 đến 22h00, tạo nên nhịp độ sôi động và đậm đặc đúng chất của giải đấu sinh viên lớn nhất cả nước. Những đội có thứ hạng cao sẽ tiếp tục tiến vào vòng Play-offs dự kiến diễn ra trong tháng 2–3/2026.

Tương tự, chặng miền Nam với sự góp mặt của 20 đội nam và 10 đội nữ dự kiến sẽ bắt đầu sau đó 14 ngày, từ 19/12/2025 đến 8/2/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nội dung nam, các đội được chia thành 5 bảng, mỗi bảng 4 đội; trong khi nội dung nữ gồm 2 bảng với 5 đội mỗi bảng. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn lượt đi – lượt về song song với chặng miền Bắc.

Một điểm nhấn quan trọng của mùa giải năm nay là điều lệ mới, chỉ cho phép sinh viên đang theo học hệ chính quy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện thuộc địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến hết thời điểm Giải kết thúc mới được đăng ký thi đấu. Đây là thay đổi lớn so với mùa đầu tiên – khi các cựu sinh viên vẫn được tham gia – nhằm đảm bảo tính công bằng, tạo mặt bằng chuyên môn đồng đều hơn giữa các đội.

Họp báo công bố mùa hai Giải bóng rổ Sinh viên Việt Nam.

Song song với đó, VCBC tiếp tục cho phép các trường đăng ký không giới hạn sinh viên hiện là vận động viên chuyên nghiệp và sinh viên nước ngoài đang theo học, nhưng mỗi trận chỉ được sử dụng tối đa 2 vận động viên chuyên nghiệp hoặc 2 vận động viên nước ngoài, hoặc kết hợp 1 chuyên nghiệp và 1 nước ngoài trên sân cùng lúc. Đây được xem là bước điều chỉnh hợp lý để duy trì sức hấp dẫn nhưng vẫn giữ thế trận cân bằng.

Mùa 2024-2025 đã chứng kiến những nhà vô địch xứng đáng: đội nam CLB Bóng rổ Đoàn Đại học Bách khoa Hà Nội và đội nữ Trường Đại học Ngoại thương. Sang mùa giải mới, sự xuất hiện của nhiều gương mặt lần đầu góp mặt đang tạo nên làn gió mới đầy hứa hẹn. Đáng chú ý là đội nam Trường Đại học Ngoại thương, cùng các đội nữ Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội. Riêng tại chặng miền Bắc, số lượng đội tham dự đã tăng gần gấp đôi so với mùa trước, khẳng định sức hút ngày càng lớn và sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng rổ trong cộng đồng sinh viên.

Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam mùa hai mở rộng quy mô, tạo sân chơi lớn cho tài năng trẻ.

Không chỉ mở rộng về quy mô, VCBC 2025-2026 còn tạo dấu ấn đặc biệt khi lấy cảm hứng từ bức tranh “The Creation of Adam” nổi tiếng của Ý làm chủ đề xuyên suốt mùa giải. Hình ảnh hai cánh tay vươn ra, những ngón tay gần chạm nhau gợi nên khát vọng vươn tầm, tinh thần nỗ lực bứt phá để chạm tới những thành tựu cao hơn. Tinh thần ấy cũng phản chiếu hành trình của chính VCBC khi lần đầu tiên mở rộng vào miền Nam và hướng đến vòng Chung kết Toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026 – dấu mốc phát triển vượt bậc so với mùa giải chỉ gói gọn tại Hà Nội năm trước.

Với những thay đổi mang tính chiến lược, sự góp mặt của nhiều đội bóng mới và tinh thần “vươn mình” mạnh mẽ, Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam 2025-2026 hứa hẹn trở thành mùa giải bùng nổ nhất từ trước đến nay, tiếp tục là sân chơi lớn nuôi dưỡng tài năng và thúc đẩy phong trào bóng rổ trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Giải đấu được đồng hành bởi Nhà tài trợ Danh Xưng – VNPAY, Nhà tài trợ Vàng – Li-Ning, Nhà tài trợ Bạc – Quỹ Lê Hoàng Đan, Nhà tài trợ Bóng thi đấu – Stepback Việt Nam, Nhà tài trợ Đồng hành – Dolce by Wyndham Golden Lake, cùng hai đối tác truyền thông – VNSport News và Bóng Rổ Việt Nam.

Giải Golf Hữu nghị Doanh nhân Việt - Trung 2025 sẽ diễn ra vào ngày 21/12 tại sân Heron Lake Golf & Resort (Đầm Vạc), tỉnh Phú Thọ, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (1950–2025).
