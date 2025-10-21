Giải Bóng rổ các CLB không chuyên Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội

VBC 2025 quy tụ 10 đội bóng hàng đầu cả nước, gồm các đại diện xuất sắc nhất từ ba khu vực. Đến từ Hanoi Pro-Am Basketball Championship (HBC) là 3F Galaxy, Ba Đình, Phòng Không – Không Quân và Hidden Dragons. Danang Pro-Am Basketball Championship (DBC) góp mặt Hustle Hòa Bình và X-DBC, trong khi Saigon Pro-Am Basketball Cup (SBC) có Tsunami Dreamers, IN’N’OUT Jr. và Next Level Hyperhall. Do The Baller Club (hạng 3 SBC 2025) không thể tham dự, Đội tuyển Hà Nội (Top 8 HBC) được chọn thay thế, hoàn thiện danh sách 10 đội tranh tài tại vòng Chung kết toàn quốc.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ về giải đấu.

Ba đội vô địch ba miền hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đáng chú ý tại VBC 2025. 3F Galaxy – đương kim vô địch HBC, đồng thời là nhà vô địch VBC hai mùa liên tiếp 2023 và 2024 – nổi bật với lối chơi kỷ luật, khả năng kiểm soát nhịp độ và sự gắn kết giữa các vị trí. Hustle Hòa Bình thể hiện phong cách thi đấu tốc độ, linh hoạt cùng nền tảng thể lực bền bỉ, trong khi Tsunami Dreamers chứng minh bản lĩnh bằng phong độ ổn định và khả năng bùng nổ ở những thời điểm quyết định.

Tại buổi họp kỹ thuật ngày 20/10/2025, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng. Bảng A gồm Hidden Dragons, Tsunami Dreamers, PKKQ Peak, IN’N’OUT Jr. và 3F Galaxy. Bảng B có sự góp mặt của Hà Nội, Next Level Hyperhall, Ba Đình, Hustle Hòa Bình và X-DBC.

Với kết quả này, khán giả sẽ được xem màn tái hiện các trận chung kết ở các chặng Đà Nẵng, khi nhà vô địch DBC 2025 Hustle Hòa Bình sẽ lại chạm trán X-BDC, và chặng Sài Gòn với trận Tsunami Dreamers gặp IN’N’OUT Jr. Bảng A cũng được đánh giá là “bảng đấu tử thần” với sự xuất hiện của đương kim vô địch HBC 2025, VBC 2023 và 2024 – 3F Galaxy, cùng Tsunami Dreamers – đội bóng vừa bảo vệ thành công ngôi vương tại SBC 2025.

Ban tổ chức bốc thăm chia bảng tại buổi họp kỹ thuật ngày 20/10/2025.

Ông Mai Việt Anh, Trưởng Ban tổ chức giải đấu chia sẻ: Nhằm tăng tính cạnh tranh và cơ hội cho các đội bóng, VBC 2025 sẽ áp dụng thể thức thi đấu double-elimination. Mười đội được chia thành hai bảng, không có đội hạt giống. Sau vòng bảng, bốn đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ bước vào nhánh trên (Upper Round), nơi hai đội thắng sẽ giành vé vào bán kết. Trong khi đó, các đội xếp hạng 3 và 4 sẽ tiếp tục thi đấu ở nhánh dưới (Lower Round) để tìm cơ hội tiến sâu hơn. Hai đội chiến thắng ở bán kết nhánh trên và nhánh dưới sẽ đối đầu tại trận Grand Final, nơi ngôi vương toàn quốc VBC 2025 được quyết định.

Chia sẻ trước thềm giải, Đinh Tiến Công, đại diện của đội Phòng không – Không quân, cho biết: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tham gia ba trong bốn giải thuộc hệ thống VBC do New Sports tổ chức. Mỗi giải đấu là cơ hội để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ đồng đội cũng như đối thủ. Đây chắc chắn sẽ là một mùa giải chất lượng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội.”

Giải đấu Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC) 2025 brought by VNPAY sẽ trở lại thủ đô Hà Nội.

Mang thông điệp “Stand As One”, Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 brought by VNPAY là sự kiện đánh dấu tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc – nơi thể thao không chỉ là cuộc thi tài, mà còn là cầu nối giữa con người và tinh thần Việt Nam. Mỗi chặng đấu của hệ thống VBC năm nay mang một ý nghĩa riêng: Hà Nội – Stand for Pride, biểu tượng của niềm tự hào; Đà Nẵng – Stand for Dream, điểm đến của khát vọng; Sài Gòn – Stand for Chance, nơi mở ra những cơ hội. Và giờ đây, chặng Chung kết toàn quốc là sự hội tụ của tinh hoa ba miền, cùng hướng đến một mục tiêu chung – Stand As One.

Logo VBC 2025 cũng được thiết kế với sự kết hợp biểu trưng từ ba chặng trước: chim Lạc từ HBC – biểu tượng lịch sử và cội nguồn; vảy rồng từ DBC – thể hiện sức mạnh và khát vọng; cùng hoa sen từ SBC – biểu trưng của sự vươn lên và tinh thần Việt Nam.

Đồng hành với Vietnam Pro-Am Basketball Championship 2025 là Nhà tài trợ Danh xưng – Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPAY, cùng hai Nhà tài trợ Vàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán UP và MaxxSport – Hệ thống phân phối Thời trang thể thao.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 5/11/2025 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, số 35 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của VTVcab, ON Sports và ON Live.