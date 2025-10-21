Kinh tế số
iPhone 17 'cam vũ trụ' gây sốt: Cổ phiếu Apple lên đỉnh lịch sử, bất chấp tranh cãi

Thế Kiên

Thế Kiên

13:16 | 21/10/2025
Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, dòng iPhone 17 mới, bao gồm bản tiêu chuẩn, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Air mỏng nhẹ hơn, đã vượt xa doanh số thế hệ trước tại Mỹ và Trung Quốc. Riêng mẫu iPhone Air “cháy hàng” chỉ sau vài phút mở bán tại Trung Quốc, theo South China Morning Post.
iPhone 17 “cam vũ trụ” gây sốt: Cổ phiếu Apple lên đỉnh lịch sử, bất chấp tranh cãi
Bỏ qua những lời chê bai về tông màu cam huỳnh quang gây tranh cãi, chiếc iPhone 17 Pro “Cosmic Orange” của Apple lại đang khiến thị trường bùng nổ.

iPhone 17 “Cam Vũ Trụ” cháy hàng, cổ phiếu Apple lập đỉnh

Bất chấp những lời chê bai về màu sắc, iPhone 17 Pro “Cosmic Orange” đang giúp Apple bay cao. Doanh số vượt 14% so với thế hệ trước, cổ phiếu tăng gần 4%, đạt kỷ lục mới.

Tin vui này lập tức phản ánh lên sàn chứng khoán. Cổ phiếu Apple tăng gần 4% và chạm mức cao nhất mọi thời đại, giúp vốn hóa của hãng một lần nữa dẫn đầu nhóm Magnificent 7. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 5%, dù vẫn còn cách xa Nvidia (+36%) và Meta (+25%).

Trái ngược với Apple, Amazon lại có một ngày thứ Hai đầy biến động. Dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) gặp sự cố nghiêm trọng, khiến hàng loạt nền tảng như Reddit, Snapchat, Disney+ và cả quy trình làm thủ tục của các hãng hàng không lớn tại Mỹ bị gián đoạn.

Dù vậy, cổ phiếu Amazon vẫn tăng 1,6%, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào sự ổn định dài hạn của tập đoàn. Amazon cho biết sự cố hiện đã được khắc phục hoàn toàn.

Phố Wall xanh rực nhờ Apple

Sự khởi sắc của Apple góp phần kéo toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Cả ba chỉ số lớn đều tăng hơn 1% trong phiên đầu tuần, giữa bối cảnh nhà đầu tư lạc quan về triển vọng kinh tế và hy vọng chính phủ Mỹ sớm tránh được nguy cơ đóng cửa.

Chứng khoán châu Âu cũng hưởng ứng tích cực, với Stoxx 600 tăng hơn 1%.

Bên cạnh câu chuyện của Apple, thế giới hôm nay cũng chứng kiến những chuyển động đáng chú ý:

Mỹ ký thỏa thuận khoáng sản với Úc trị giá lên tới 8,5 tỷ USD, nhằm mở rộng hoạt động chế biến đất hiếm tại Úc, theo Thủ tướng Anthony Albanese.

Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp căng thẳng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Nhà Trắng. Ông Trump kêu gọi Kyiv “chấp nhận điều kiện của Nga” và bàn giao toàn bộ khu vực Donbas để chấm dứt chiến tranh, một tuyên bố ngay lập tức làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ ở châu Âu.

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

