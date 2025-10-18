Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025

Cuộc thi Trường học không ma túy được tổ chức dưới hình thức một gameshow truyền hình, với các phần thi tôi là ai, hiểu biết, hùng biện (đối với học sinh trung học phổ thông)/ trình bày dự án phòng, chống ma túy vì cộng đồng (đối với sinh viên đại học) và phần thi tài năng.

Cuộc thi Trường học không ma túy là hoạt động nhằm tuyên truyền, giúp học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng mà ma túy có thể gây ra đối với sức khỏe, gia đình và xã hội. Thông qua cuộc thi giúp học sinh, sinh viên nhận diện các loại ma túy, đặc biệt là các loại ma tuý núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử... từ đó hình thành ý thức tự bảo vệ và tránh xa ma túy.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, ma túy là hiểm họa toàn cầu, tàn phá sức khỏe thể chất và tinh thần con người, gây ra nhiều hệ lụy, làm giảm năng suất lao động, hủy hoại trí tuệ con người.

Tại Việt Nam, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, đáng lo ngại là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng và phạm tội về ma túy đang có chiều hướng gia tăng.

Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 292.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp tăng nhanh (chiếm khoảng 60 -70% số người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy) tập trung vào độ tuổi thanh thiếu niên (15 - 35 tuổi) tại các khu đô thị lớn.

Đáng lo hơn, ma túy ngày nay được ngụy trang rất tinh vi trong đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá điện tử, thậm chí thực phẩm chức năng (không rõ nguồn gốc xuất xứ). Chỉ một lần sử dụng, hậu quả có thể khôn lường.

Một trong những nguyên nhân chính của tình hình nêu trên là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và công nghệ số. Trong thời đại 4.0, hầu hết học sinh, sinh viên đều sử dụng điện thoại thông minh, có thể dễ dàng truy cập vào internet ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào - điều này vô hình tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội ma túy dễ dàng lợi dụng, rủ rê, lôi kéo.

Mặt khác, môi trường sinh viên xa nhà, thiếu sự giám sát của gia đình, bên cạnh việc giúp sinh viên hình thành tính tự lập đây cũng là điều kiện để các đối tượng tiếp cận, mời chào tham gia sử dụng mua bán, vận chuyển các loại ma túy tổng hợp, ma túy trá hình núp bóng dưới dạng thức ăn, thực phẩm, thuốc lá điện tử.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao giải cho các đội tham gia cuộc thi.

Nhiều học sinh, sinh viên chỉ vì tò mò, cả nể theo lời rủ rê, sự thiếu hiểu biết, hay suy nghĩ bột pháp dẫn đến có thể sử dụng ma túy tại các tiệc sinh nhật, giao lưu và bị nghiện lúc nào không hay.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn cho biết, tuổi trẻ là lứa tuổi giàu năng lượng, thích khám phá, nhưng cũng dễ bị tác động, lôi kéo. Các đối tượng phạm tội về ma túy luôn nhắm đến chính các em, bởi chỉ cần một sự tò mò, một sự thiếu hiểu biết, các em có thể trở thành người nghiện, thậm chí là người phạm tội về ma túy. Do đó, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng để phòng tránh ma túy cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ của riêng ngành Công an, mà có sự tham gia của cả gia đình, nhà trường, toàn xã hội và của chính mỗi chúng ta.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030; Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Vụ Học sinh, sinh viên tổ chức cuộc thi Trường học không ma túy. Cuộc thi được ghi hình, phát sóng trên kênh VTV2, VTV7 và đăng tải trên các nền tảng số. Chúng tôi mong muốn cuộc thi sẽ là sân chơi mang kiến thức về phòng, chống ma túy đến gần hơn với học sinh, sinh viên, để mỗi người trẻ hiểu, biết và chủ động phòng tránh, trở thành “lá chắn” bảo vệ bản thân, bạn bè và cộng đồng.

Cuộc thi Trường học không ma túy không chỉ là nơi các em bổ sung kiến thức, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, với tương lai của chính mình, chủ nhân tương lai của đất nước. Các em luôn là những đại sứ tuyên truyền phòng chống ma túy, lan tỏa thông điệp Vì một cộng đồng không ma túy đến bạn bè, gia đình và cộng đồng xung quanh.

Chúng tôi mong muốn thông qua cuộc thi Trường học không ma túy, mỗi học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi sẽ trở thành một tuyên truyền viên, một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống ma túy. Với niềm tin đó, chắc chắn, một môi trường giáo dục không có ma túy, một xã hội không có ma túy là tương lai không xa của chúng ta.

Cuộc thi Trường học không ma túy năm 2025 được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố với sự tham dự của 60 trường trung học phổ thông và 30 trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc.