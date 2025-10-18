Chuyển đổi số
Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025

La Giang

La Giang

21:29 | 18/10/2025
Ngày 17/10/2025, tại Trường Đại học Thủy Lợi, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban Chuyên đề và khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy năm 2025.
Trường học không ma túy 30 nghìn học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi trường học không ma túy Phát hành tài liệu tuyên truyền “Phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học”

Cuộc thi Trường học không ma túy được tổ chức dưới hình thức một gameshow truyền hình, với các phần thi tôi là ai, hiểu biết, hùng biện (đối với học sinh trung học phổ thông)/ trình bày dự án phòng, chống ma túy vì cộng đồng (đối với sinh viên đại học) và phần thi tài năng.

Cuộc thi Trường học không ma túy là hoạt động nhằm tuyên truyền, giúp học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng mà ma túy có thể gây ra đối với sức khỏe, gia đình và xã hội. Thông qua cuộc thi giúp học sinh, sinh viên nhận diện các loại ma túy, đặc biệt là các loại ma tuý núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử... từ đó hình thành ý thức tự bảo vệ và tránh xa ma túy.

KHONG-MA-TUY
Trường học không ma túy được tổ chức dưới hình thức một gameshow truyền hình, với các phần thi tôi là ai, hiểu biết, hùng biện (đối với học sinh trung học phổ thông.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, ma túy là hiểm họa toàn cầu, tàn phá sức khỏe thể chất và tinh thần con người, gây ra nhiều hệ lụy, làm giảm năng suất lao động, hủy hoại trí tuệ con người.

Tại Việt Nam, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, đáng lo ngại là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng và phạm tội về ma túy đang có chiều hướng gia tăng.

Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 292.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp tăng nhanh (chiếm khoảng 60 -70% số người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy) tập trung vào độ tuổi thanh thiếu niên (15 - 35 tuổi) tại các khu đô thị lớn.

Đáng lo hơn, ma túy ngày nay được ngụy trang rất tinh vi trong đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá điện tử, thậm chí thực phẩm chức năng (không rõ nguồn gốc xuất xứ). Chỉ một lần sử dụng, hậu quả có thể khôn lường.

Một trong những nguyên nhân chính của tình hình nêu trên là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và công nghệ số. Trong thời đại 4.0, hầu hết học sinh, sinh viên đều sử dụng điện thoại thông minh, có thể dễ dàng truy cập vào internet ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào - điều này vô hình tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội ma túy dễ dàng lợi dụng, rủ rê, lôi kéo.

Mặt khác, môi trường sinh viên xa nhà, thiếu sự giám sát của gia đình, bên cạnh việc giúp sinh viên hình thành tính tự lập đây cũng là điều kiện để các đối tượng tiếp cận, mời chào tham gia sử dụng mua bán, vận chuyển các loại ma túy tổng hợp, ma túy trá hình núp bóng dưới dạng thức ăn, thực phẩm, thuốc lá điện tử.

Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao giải cho các đội tham gia cuộc thi.

Nhiều học sinh, sinh viên chỉ vì tò mò, cả nể theo lời rủ rê, sự thiếu hiểu biết, hay suy nghĩ bột pháp dẫn đến có thể sử dụng ma túy tại các tiệc sinh nhật, giao lưu và bị nghiện lúc nào không hay.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn cho biết, tuổi trẻ là lứa tuổi giàu năng lượng, thích khám phá, nhưng cũng dễ bị tác động, lôi kéo. Các đối tượng phạm tội về ma túy luôn nhắm đến chính các em, bởi chỉ cần một sự tò mò, một sự thiếu hiểu biết, các em có thể trở thành người nghiện, thậm chí là người phạm tội về ma túy. Do đó, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng để phòng tránh ma túy cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ của riêng ngành Công an, mà có sự tham gia của cả gia đình, nhà trường, toàn xã hội và của chính mỗi chúng ta.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030; Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Vụ Học sinh, sinh viên tổ chức cuộc thi Trường học không ma túy. Cuộc thi được ghi hình, phát sóng trên kênh VTV2, VTV7 và đăng tải trên các nền tảng số. Chúng tôi mong muốn cuộc thi sẽ là sân chơi mang kiến thức về phòng, chống ma túy đến gần hơn với học sinh, sinh viên, để mỗi người trẻ hiểu, biết và chủ động phòng tránh, trở thành “lá chắn” bảo vệ bản thân, bạn bè và cộng đồng.

Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025

Cuộc thi Trường học không ma túy không chỉ là nơi các em bổ sung kiến thức, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, với tương lai của chính mình, chủ nhân tương lai của đất nước. Các em luôn là những đại sứ tuyên truyền phòng chống ma túy, lan tỏa thông điệp Vì một cộng đồng không ma túy đến bạn bè, gia đình và cộng đồng xung quanh.

Chúng tôi mong muốn thông qua cuộc thi Trường học không ma túy, mỗi học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi sẽ trở thành một tuyên truyền viên, một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống ma túy. Với niềm tin đó, chắc chắn, một môi trường giáo dục không có ma túy, một xã hội không có ma túy là tương lai không xa của chúng ta.

Cuộc thi Trường học không ma túy năm 2025 được tổ chức tại 12 tỉnh, thành phố với sự tham dự của 60 trường trung học phổ thông và 30 trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc.

Trường học không ma tuý C04

Chuyển đổi số
Đại học RMIT Việt Nam vừa vinh danh 102 sinh viên xuất sắc trong nước và quốc tế tại các buổi lễ trao học bổng diễn ra trong tuần này tại hai cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội. Tổng giá trị học bổng lên tới 47,5 tỉ đồng, đánh dấu 25 năm đóng góp của RMIT Việt Nam cho nền giáo dục khu vực.
VNPT TP.HCM cùng Sở GD&ĐT chung tay thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục

VNPT TP.HCM cùng Sở GD&ĐT chung tay thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục

Chuyển đổi số
Theo đó, VNPT sẽ đồng hành cùng Sở GD&ĐT trên nhiều phương diện từ tư vấn chiến lược, phát triển hạ tầng, quản lý dữ liệu, đến đào tạo nguồn nhân lực số. Hai bên sẽ phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp CNTT nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập.
Lần đầu tiên Việt Nam có trường đào tạo MBA lọt Top 43 châu Á: BUV khẳng định vị thế dẫn đầu

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đào tạo MBA lọt Top 43 châu Á: BUV khẳng định vị thế dẫn đầu

Chuyển đổi số
Thành tích này khẳng định vị thế dẫn đầu của BUV trong đào tạo MBA tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm vị thế giáo dục đại học của Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Công nghệ định thời nano giây của Microchip bảo vệ hạ tầng trọng yếu toàn cầu

Công nghệ định thời nano giây của Microchip bảo vệ hạ tầng trọng yếu toàn cầu

Công nghiệp 4.0
Microchip công bố công nghệ SkyWire™ tích hợp trong tường lửa BlueSky 2200, cho phép đồng bộ đồng hồ mạng ở khoảng cách xa trong phạm vi nano giây, mở ra giải pháp bảo mật định thời cho trung tâm dữ liệu, điện lực và tài chính toàn cầu.
Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Chuyển đổi số
Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ AI có khả năng chẩn đoán sớm ung thư phổi từ ba loại dữ liệu ảnh y tế.
UN Tourism vinh danh Lô Lô Chải (Tuyên Quang) là Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025

UN Tourism vinh danh Lô Lô Chải (Tuyên Quang) là Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025

Công bố kết quả Cuộc thi Sáng tác truyện tranh 2025

Công bố kết quả Cuộc thi Sáng tác truyện tranh 2025

Ngày Mãn kinh Thế giới 2025: Khuyến khích phụ nữ duy trì lối sống lành mạnh để sống khỏe và hạnh phúc hơn

Ngày Mãn kinh Thế giới 2025: Khuyến khích phụ nữ duy trì lối sống lành mạnh để sống khỏe và hạnh phúc hơn

Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025

Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025

HONOR ROBOT PHONE sẽ mở ra kỷ nguyên mới với thiết bị AI biết cảm nhận và phản hồi

HONOR ROBOT PHONE sẽ mở ra kỷ nguyên mới với thiết bị AI biết cảm nhận và phản hồi

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

REDMI 15C: pin khủng, màn hình lớn, giá chỉ từ 3,69 triệu đồng

REDMI 15C: pin khủng, màn hình lớn, giá chỉ từ 3,69 triệu đồng

Ứng dụng VNeID thêm tính năng VNIDCheck: Quét mã để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hàng thật, hàng giả

Ứng dụng VNeID thêm tính năng VNIDCheck: Quét mã để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hàng thật, hàng giả

Thêm liên lạc bạn bè để khôi phục truy cập tài khoản Google

Thêm liên lạc bạn bè để khôi phục truy cập tài khoản Google

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Google Meet cập nhật filter trang điểm bởi AI

Google Meet cập nhật filter trang điểm bởi AI

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tụt giảm do lo ngại căng thẳng thương mại leo thang

Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương tụt giảm do lo ngại căng thẳng thương mại leo thang

FPT Shop khởi động chiến dịch

FPT Shop khởi động chiến dịch 'X2 sức mạnh'

Gỡ rối chính sách tài chính cho ngành khoáng sản bứt phá

Gỡ rối chính sách tài chính cho ngành khoáng sản bứt phá

Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh khi nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà hồi phục

Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh khi nhóm hàng xa xỉ dẫn đầu đà hồi phục

BIC trở thành nhà bảo hiểm chính cho dự án giao thông trọng điểm tại Thanh Hóa

BIC trở thành nhà bảo hiểm chính cho dự án giao thông trọng điểm tại Thanh Hóa

SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

SABECO chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Igloo có Tổng Giám đốc mới

Igloo có Tổng Giám đốc mới

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm, đe dọa ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

Cách mở cửa xe Tesla khi hệ thống điện ngưng hoạt động

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh