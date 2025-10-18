Ngày Mãn kinh Thế giới 2025: Khuyến khích phụ nữ duy trì lối sống lành mạnh để sống khỏe và hạnh phúc hơn

Phát biểu tại hội thảo, bác sĩ Trần Thị Thu Hạnh, Phó Khoa Phụ Nội tiết - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, mãn kinh là giai đoạn tự nhiên trong cuộc đời người phụ nữ, nhưng trải nghiệm ở mỗi người lại khác nhau do ảnh hưởng bởi yếu tố sinh học, văn hóa, xã hội và tâm lý.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 25 triệu phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 13 triệu phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, con số này mỗi năm tăng thêm khoảng 200.000 người, trong đó khoảng 20% gặp rối loạn cần can thiệp y tế nhưng phần lớn vẫn “chịu đựng thầm lặng” do thiếu thông tin, khiến sức khỏe và chất lượng cuộc sống suy giảm.

TS.BS.Trần Thị Thu Hạnh, Phó Khoa Phụ Nội tiết, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ tại hội thảo. Ảnh Cù Hương

Tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ Việt Nam là 48–52 tuổi. Đây là giai đoạn người phụ nữ thường đạt đỉnh cao trong công việc và ổn định cuộc sống gia đình. “Những rối loạn nội tiết ở thời kỳ này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe thể chất, mà còn tác động lớn đến hiệu quả lao động, cảm xúc và hạnh phúc gia đình”, bác sĩ Hạnh nhấn mạnh.

Vì vậy, mãn kinh không chỉ là vấn đề sinh học, mà còn là vấn đề xã hội và tâm lý cần được quan tâm đúng mức.

Ngày 18/10 hằng năm được Hiệp hội Mãn kinh Thế giới (International Menopause Society – IMS) chọn là Ngày Mãn kinh Thế giới (World Menopause Day). Sự kiện được tổ chức thường niên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giai đoạn mãn kinh và những thách thức mà phụ nữ gặp phải; đồng thời chia sẻ tiến bộ khoa học trong nghiên cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe phụ nữ trung niên.

Năm 2025, ngày Mãn kinh Thế giới với chủ đề “Y học lối sống” với thông điệp “Thay đổi lối sống để hỗ trợ hành trình mãn kinh của bạn”, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạnh trong bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và hậu mãn kinh.