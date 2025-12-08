Chuyển động số
Việt Nam đang trở thành điểm đến mới của các gia đình trong mùa lễ hội

Phạm Anh

Phạm Anh

14:24 | 08/12/2025
Dữ liệu tìm kiếm từ tháng 9 đến tháng 11 của Agoda cho biết, với thời gian lưu trú từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều gia đình tại nhiều quốc gia với mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Việt Nam lọt top điểm đến hút khách nhất châu Á

Cụ thể, trong tháng 12 và tháng 1, du khách Hàn Quốc đang đứng đầu danh sách, kế đến là Ấn Độ, Singapore, Úc và Malaysia. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm từ khách Ấn Độ cũng tăng mạnh nhất với mức tăng 186%. Malaysia cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 74%. Điều này khẳng định sức hút của Việt Nam như một điểm đến dành cho du lịch gia đình được yêu thích tại Đông Nam Á và hơn thế nữa. Các gia đình lựa chọn Việt Nam nhờ văn hóa và ẩm thực đặc sắc, cảnh quan đa dạng cùng hệ thống resort và điểm vui chơi thân thiện với trẻ em.

Việt Nam đang trở thành điểm đến mới của các gia đình trong mùa lễ hội
Du khách Hàn Quốc du lịch tại Việt Nam. Nguồn: Internet

Đảo Phú Quốc hiện đang dẫn đầu danh sách điểm đến được gia đình quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, với mức tăng 47% trong lượng tìm kiếm, nhờ bờ biển cát trắng, làn nước trong xanh và các công viên thiên nhiên. Đây là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ của nhiều thế hệ.

Đà Nẵng là điểm đến thứ hai với mức tăng 42%, nổi bật với bãi biển tuyệt đẹp, các hoạt động khám phá nhẹ nhàng và công viên giải trí Bà Nà Hills. Nha Trang hiện đang giữ vị trí thứ ba, tiếp tục là lựa chọn yêu thích nhờ đường bờ biển dài, các khu nghỉ dưỡng hướng đến gia đình và trải nghiệm tại đảo đa dạng.

Ở vị trí thứ tư, TP. Hồ Chí Minh hấp dẫn du khách với ẩm thực phong phú, các khu giải trí hiện đại và những chuyến đi trong ngày đến đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó ở khu vực phía Bắc, Hà Nội vẫn thu hút du khách với di sản văn hóa, bảo tàng và không khí lễ hội, trở thành mảnh ghép cuối cùng trong top 5 điểm đến gia đình lý tưởng mùa lễ hội tại Việt Nam.

Việt Nam đang trở thành điểm đến mới của các gia đình trong mùa lễ hội
Bãi Sao, Phú Quốc. Nguồn: Vivu Vietnam – Unsplash

Với du khách Việt, phần lớn các gia đình Việt thường ít lựa chọn du lịch quốc tế vào dịp cuối năm và ưu tiên chờ dịp Tết Nguyên Đán. Trong đó Trung Quốc lại nổi lên như một ngoại lệ đáng chú ý. Cụ thể, trong top 20 điểm đến nước ngoài được các gia đình Việt trong giai đoạn từ tháng 12/20025 đến tháng 1/2026 thì lượng gia đình Việt quan tâm đến Thượng Hải tăng 58%, Bắc Kinh tăng 59%. Các đường bay thẳng mới từ Hà Nội đến nhiều thành phố của Trung Quốc cũng đã góp phần thúc đẩy xu hướng này, khiến việc du lịch nước ngoài vào dịp cuối năm dễ dàng hơn đáng kể.

“Thật tuyệt vời khi chứng kiến Việt Nam ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho kỳ nghỉ cuối năm của các gia đình khắp châu Á và thế giới. Dữ liệu Agoda cho thấy Việt Nam ngày càng được các gia đình đánh giá cao như một điểm đến thân thiện, qua đó khẳng định vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch toàn cầu. Khi Trong bối cảnh các gia đình ngày càng chủ động lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ hoặc chuyến đi cuối năm, Agoda đã và đang nỗ lực hỗ trợ họ thông qua nền tảng thân thiện, dễ sử dụng, đa dạng lựa chọn về lưu trú, vé máy bay và hoạt động trải nghiệm.” Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda, chia sẻ.

Với hơn 6 triệu lựa chọn lưu trú, 130.000 đường bay và 300.000 hoạt động kết hợp trong một lần đặt, Agoda giúp các gia điình dễ dàng lên kế hoạch cho cho kỳ nghỉ cuối năm đáng nhớ, dù là chuyến nghỉ dưỡng yên bình bên bãi biển, hành trình khám phá văn hóa thành phố hay một chuyến du lịch quốc tế để khép lại năm trọn vẹn.

Việt Nam điểm đến du lịch gia đình màu lễ hội

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

KeSPA Cup 2025: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong phát sóng Esports toàn cầu

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

