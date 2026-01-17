Giải đấu thể thao điện tử Predator League 2027 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Ban tổ chức tại trận Chung kết Predator League 2026 khu vực châu Á

Predator League 2026 APAC là một trong những giải đấu thể thao điện tử lớn nhất khu vực, đây là một trong những giải thể thao điện tử hàng đầu ở châu Á – Thái Bình Dương, có cường độ thi đấu cao, kết hợp giải trí trực tiếp, trải nghiệm gaming công nghệ cao.

Giải đấu quy tụ các đội tuyển hàng đầu đến từ 14 khu vực, với hơn 4.000 khán giả theo dõi trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam.

Tại mùa giải năm nay, Myth Avenue Gaming (Malaysia) đã giành chức vô địch bộ môn Dota 2, trong khi Fancy United Esports (Việt Nam) lên ngôi ở nội dung Valorant. Hai đội á quân lần lượt là Rekonix và Boom Esports.

Fancy United Esports (Việt Nam) lên ngôi ở nội dung Valorant

Mỗi đội vô địch nhận 65.000 USD, các đội á quân nhận 20.000 USD. Danh hiệu MVP Dota 2 thuộc về tuyển thủ egxrdemxn và MVP Valorant thuộc về Twilight, mỗi cá nhân nhận 10.000 USD. Tổng giá trị giải thưởng của Predator League 2026 đạt 400.000 USD.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao, gồm ông Andrew Hou, Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Acer; ông Harish Kohli, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Acer Ấn Độ, cùng đại diện chính quyền và đội ngũ lãnh đạo Acer khu vực APAC.

Ông Andrew Hou, Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Acer

Phát biểu tại sự kiện, ông Andrew Hou cho biết "Mỗi trận thi đấu đều phản ánh sự cống hiến, trình độ vượt trội của các đội tuyển và những cá nhân không ngừng nâng tầm môi trường cạnh tranh", ông nói. "Việc tổ chức chung kết ở Ấn Độ là cột mốc đáng nhớ, tôn vinh sức mạnh ngày càng lớn của hệ sinh thái Esports APAC. Predator tiếp tục cam kết đồng hành nuôi dưỡng tài năng, hỗ trợ cộng đồng và mở rộng giới hạn công nghệ gaming"

Ông Harish Kohli, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Acer Ấn Độ

Cùng quan điểm, ông Harish Kohli, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Acer Ấn Độ, cho rằng Chung kết Predator League 2026 APAC đã thể hiện rõ vị thế ngày càng tăng của Ấn Độ trên bản đồ Esports toàn cầu. Sự kiện tại New Delhi cho thấy năng lực tổ chức, sức hút người hâm mộ và vai trò của công nghệ trong việc nâng tầm thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời khẳng định cam kết của Acer trong việc trao quyền cho game thủ thông qua nền tảng và công nghệ hiệu năng cao.

Tiếp nối thành công của mùa giải 2026, Ban tổ chức chính thức công bố Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai Predator League 2027. Theo đại diện Ban tổ chức, Việt Nam được lựa chọn nhờ cộng đồng game thủ trẻ, năng động, có nhiều thành tích thi đấu nổi bật, cùng hạ tầng công nghệ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện Esports quy mô khu vực.

Việc đăng cai Predator League 2027 được đánh giá là bước tiến quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực thể thao điện tử, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Esports và ngành công nghiệp gaming trong nước, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ Esports châu Á - Thái Bình Dương. Predator League 2027 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao, kết hợp trải nghiệm công nghệ và giải trí, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Esports và ngành công nghiệp gaming trong nước phát triển mạnh mẽ.