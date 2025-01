Samsung Electronics tổ chức giải đấu Odyssey Cup

Odyssey Cup là giải đấu thể thao điện tử trực tuyến với mong muốn mang đến trải nghiệm chơi game và trải nghiệm thi đấu toàn diện cho những game thủ chuyên nghiệp, influencer, đặc biệt là cộng đồng. Với các sản phẩm màn hình chơi game đa dạng của Samsung, giải đấu Odyssey Cup sẽ được thiết kế để mang đến trải nghiệm chơi game mới mẻ cho mọi game thủ, từ những game thủ cuồng nhiệt đến người chơi thông thường.

Odyssey Cup cũng là bước đi đầu tiên trong nỗ lực đạt được mục tiêu này cùng cam kết nâng cao chất lượng nội dung esport thông qua hoạt động gắn kết và các buổi tương tác trực tuyến hấp dẫn với influencer trên toàn khu vực Đông Nam Á. Odyssey Cup sử dụng tựa game Valorant cùng thể thức thi đấu influencer-fan giữa 6 quốc gia: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng lên tới 10.000 USD. Giải đấu hướng đến việc khơi dậy niềm đam mê chơi game và thúc đẩy sự phát triển của thể thao điện tử trong khu vực.

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một sân chơi để các game thủ chuyên nghiệp, người hâm mộ và cộng đồng có thể cùng nhau chia sẻ và tôn vinh đam mê dành cho game. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đạt được điều này với công nghệ tiên tiến của màn hình chơi game Odyssey mang đến.” Leslie Goh, Trưởng Bộ phận Hiển thị của Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương chia sẻ.

Hiện tại Samsung mang đến trải nghiệm chơi game đỉnh cao với các màn hình chơi game thế hệ mới nhất, bao gồm Odyssey Neo G9 và Odyssey OLED G9.

Trong đó, Odyssey Neo G9 là màn hình gaming Dual UHD 57inch đầu tiên của Samsung, mang lại trải nghiệm hình ảnh đột phá, rõ nét với tốc độ phản hồi nhanh.

Còn Odyssey OLED G9 là màn hình cong DQ OLED 49inch đầu tiên của Samsung, với tính năng AI nâng cấp và tốc độ phản hồi (GtG) cực nhanh chỉ 0,03ms.

Tất cả các màn hình này đều hướng đến việc mang đến trải nghiệm chơi game sống động và nhanh nhạy đỉnh cao cho tất cả game thủ từ người chơi thông thường đến chuyên nghiệp.

Giải đấu Odyssey Cup sẽ có sự góp mặt của 8 influencer từ mỗi quốc gia, những người sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chinh chiến của họ trong tựa game Valorant, đan xen giữa các chiến thuật thi đấu, bình luận và phân tích trận đấu.

Thông tin về người chơi người có tầm ảnh hưởng và thông tin chi tiết về giải đấu xem thêm tại: www.odysseycup.gg

Vòng tuyển chọn diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 5/11

Vòng đấu hạt giống khu vực diễn ra ngày 11/11 giữa MY, SG, PH (11:00 AM GMT +8) và ngày 12/11 diễn ra bảng đấu giữa ID, TH, VN (10:00 AM GMT+7). Chương trình sẽ được phát sóng trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội của Influencer.

Vòng đấu bảng: diễn ra vào các ngày 18, 19, 25, 26/11

Vòng Playoffs: diễn ra vào các ngày 8, 9, 10, 16, 17/12