Thay đổi hành vi của người tiêu dùng để kiến tạo một kỷ nguyên xanh

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, tại Triển lãm “Thúc đẩy sản xuất - Tiêu dùng bền vững năm 2025” với chủ đề “Tiêu dùng bền vững hướng đến kỷ nguyên xanh”, được chính thức khai mạc vào chiều tối 27/6, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Triển lãm “Thúc đẩy sản xuất - Tiêu dùng bền vững năm 2025” là sư kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thuộc Bộ Công Thương phối hợp các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại lễ khai mạc.

Triển lãm thu hút hơn 30 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước với 50 gian hàng trưng bày đa dạng các sản phẩm và giải pháp xanh, thân thiện môi trường. Đây là dịp để giúp người dân tiếp cận sâu rộng hơn với các sản phẩm, dịch vụ xanh, từ đó hình thành thói quen tiêu dùng thông minh, có trách nhiệm.

Triển lãm “Thúc đẩy sản xuất – Tiêu dùng bền vững năm 2025” được tổ chức từ tối 27/6 – 29/6, dự kiến sẽ thu hút khoảng 30.000 – 50.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến. Tại triển lãm, khách tham quan còn được trải nghiệm các hoạt động tương tác, trò chơi thực tế, giao lưu nhận quà, hướng dẫn lựa chọn sản phẩm xanh, giảm nhựa dùng một lần, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ Triển lãm, còn có các phiên trao đổi, thảo luận về các chủ đề “Doanh nghiệp xanh – Hành trình kiến tạo giá trị bền vững từ gốc rễ”, tập trung chia sẻ mô hình và kinh nghiệm thực tiễn trong đổi mới sáng tạo xanh. Trong khi đó, tọa đàm “Xanh hóa cuộc sống – Từ ý tưởng đến hành động” giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về cách nhận diện sản phẩm thân thiện với môi trường, lựa chọn nguyên liệu tự nhiên và cập nhật xu hướng tiêu dùng mới trong các hệ thống phân phối hiện đại.

Phó Tổng giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại chương trình.

Có mặt tại sự kiện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi cho biết, sản xuất và tiêu dùng bền vững là nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng, hoàn thiện và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường của Ủy ban.

Trên cơ sở trực tiếp tham gia và đồng hành cùng Chương trình trong 3 năm qua, ông Tạ Đình Thi đã đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương, Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc duy trì và tổ chức liên tục chuỗi hoạt động thúc đẩy hoạt động sản xuất, tiêu dùng bền vững. Thông qua các hoạt động này, nhận thức, hành vi và thói quen của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng đã có sự chuyển biến tích cực, chủ động.

Còn ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc VOV cho biết, Triển lãm là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, và Chương trình hành động quốc gia về sản xuất – tiêu dùng bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Tại buổi Lễ khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cam kết Bộ Công Thương sẽ nỗ lực không ngừng, đồng hành và hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất và kinh doanh bền vững, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ xanh, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tiêu dùng bền vững.

Cùng quyết tâm với Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Tổng giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng xác định rõ vai trò tiên phong của Đài Tiếng nói Việt Nam, không chỉ đồng hành về nội dung, mà còn chủ động “xanh hóa” tư duy làm báo, ưu tiên lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về đổi mới sáng tạo xanh, kinh tế tuần hoàn, mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, góp phần quan trọng trong việc lan tỏa thông tin về hoạt động tới cộng đồng.