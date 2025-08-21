Các doanh nghiệp Đức gửi tối hậu thư cho chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz

Merz vận động tranh cử theo đường lối ủng hộ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Hiện các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vẫn hy vọng và lạc quan, nhưng cũng kêu gọi chính phủ hành động. Ảnh: Getty.

Ông Friedrich Merz cam kết mạnh mẽ trong chiến dịch tranh cử, từ thúc đẩy tăng trưởng, cải cách cơ cấu đến đầu tư hạ tầng và quốc phòng, nay được cộng đồng doanh nghiệp yêu cầu hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.

Thomas Schulz, Giám đốc điều hành Bilfinger, nhấn mạnh: “Chúng ta đã có ít nhất 10 - 20 năm với những quyết định chính trị yếu kém. Giờ là lúc đi theo một hướng khác”. Trong khi đó, CEO Allianz Oliver Bäte cảnh báo rằng “bây giờ mới là lúc thực hiện”, thay vì chỉ dừng ở lời nói.

Niềm tin của doanh nghiệp từng được củng cố nhờ các cam kết chi tiêu tài chính lớn và sáng kiến chung của 61 tập đoàn hàng đầu - dự kiến rót 631 tỷ euro vào 2028. Nhưng khảo sát Ifo và FAZ lại cho thấy, 30% chuyên gia kinh tế đánh giá chính sách 100 ngày đầu do chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz thực hiện "khá tiêu cực", thậm chí 12% chê “rất tiêu cực”.

Danh sách mong đợi từ giới công nghiệp trải dài: đẩy mạnh số hóa, cải cách thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, cải tổ thị trường lao động, hỗ trợ hạ tầng cáp quang… Các CEO Siemens, Deutsche Telekom, Henkel đều cho rằng Đức đã mất đi động lực tăng trưởng trong hai năm qua bởi chi phí năng lượng, thủ tục phức tạp và giáo dục trì trệ.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu liên tiếp giảm tốc: GDP chỉ nhích 0,3% quý I/2025 rồi lại sụt 0,1% quý II. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng chính phủ Merz nhanh chóng biến khẩu hiệu “khôi phục khả năng cạnh tranh toàn cầu” thành các biện pháp cụ thể, nếu không muốn niềm tin vừa nhen nhóm lại tiếp tục lụi tàn.