Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh cải cách thể chế tạo đà phát triển kinh tế tư nhân

Phạm Anh

Phạm Anh

15:48 | 13/08/2025
Thủ tướng đưa ra kết luận quan trọng về triển khai Nghị quyết 68, yêu cầu giải quyết nút thắt thể chế và thúc đẩy ba đột phá chiến lược
Toàn văn Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân Toàn văn Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân
Thủ tướng: Thiết kế chính sách để đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế tư nhân Thủ tướng: Thiết kế chính sách để đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế tư nhân 'không có giới hạn'
Tổng Bí thư Tô Lâm và tư duy lý luận mới về kinh tế tư nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và tư duy lý luận mới về kinh tế tư nhân

Văn phòng Chính phủ vừa công bố kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị thông qua Thông báo số 421/TB-VPCP ngày 13/8/2025. Những chỉ đạo này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh nền kinh tế cần động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Sau năm tháng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành ngày 4/5/2025, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện rõ nét. Tư duy đổi mới và hành động quyết liệt hơn đã lan tỏa từ các cơ quan quản lý đến cộng đồng doanh nghiệp. Niềm tin về phát triển kinh tế tư nhân được khơi dậy mạnh mẽ khắp cả nước, tạo nên làn sóng lạc quan trong giới doanh nhân.

Những con số thống kê cho thấy hiệu quả ban đầu của nghị quyết. Số lượng hộ kinh doanh và doanh nghiệp thành lập mới tăng lên rõ rệt, cùng với đó là xu hướng các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động quay trở lại sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp lớn đã mạnh dạn đề xuất tham gia vào các dự án mới mang tính chiến lược của quốc gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thể chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được cải thiện thông qua việc ban hành nhiều văn bản giải quyết khó khăn và vướng mắc. Ba đột phá chiến lược gồm thể chế, hạ tầng và nhân lực bước đầu tạo ra tác động tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Mô hình chính quyền ba cấp đã được tinh gọn, giúp giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được sửa đổi nhằm đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các doanh nghiệp với nhiều đề xuất dự án cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh cải cách thể chế tạo đà phát triển kinh tế tư nhân
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp (chiều 7/5) của Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Chinhphu.vn

Những nút thắt cần gỡ bỏ khẩn cấp

Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. Công tác sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế chính sách nhìn chung còn chậm so với yêu cầu thực tiễn. Tốc độ này cần được đẩy nhanh để đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đang chờ đợi những thay đổi tích cực.

Thủ tục hành chính về phân cấp và phân quyền vẫn gặp vướng mắc ở cả cấp Trung ương lẫn địa phương. Những rào cản này đang làm chậm quá trình cải cách và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế, cả về mặt cơ chế chính sách lẫn nguồn lực tài chính, tạo ra khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế.

Nhận thức được những thách thức này, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra yêu cầu rõ ràng về việc thực hiện nghiêm các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục tăng cường nhận thức, đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn nữa.

Mục tiêu là tạo động lực, truyền cảm hứng và lan tỏa niềm tin trong cộng đồng doanh nhân. Từ đó hình thành phong trào phát triển kinh tế tư nhân như động lực quan trọng nhất của phát triển kinh tế quốc gia trong hoàn cảnh mới của đất nước.

Lộ trình cụ thể cho giai đoạn tới

Thủ tướng yêu cầu giải quyết các nút thắt về thể chế, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh thực sự. Ưu tiên được đặt cho các văn bản dự kiến trình trong Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa 15, đặc biệt là Luật sửa đổi Luật quản lý thuế và Luật phí và lệ phí.

Quá trình hoàn thiện và ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn cần được đẩy nhanh. Những văn bản này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tài nguyên, khoáng sản một cách thuận lợi hơn. Chính sách hỗ trợ lãi suất vay 2% và các chương trình đào tạo nguồn nhân lực cũng cần được cụ thể hóa nhanh chóng.

Cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được đặt là nhiệm vụ trọng tâm. Các bộ, ngành và địa phương phải tiếp tục giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, rút ngắn thời gian và giảm chi phí tuân thủ từ nay đến hết năm 2025.

Văn phòng Chính phủ được giao nhiệm vụ đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, đưa vào báo cáo hằng tháng trình Chính phủ. Việc giám sát chặt chẽ này nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện các cam kết.

Ba đột phá chiến lược cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Thể chế phải thông thoáng hơn để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Hạ tầng cần thông suốt nhằm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh, tạo không gian phát triển mới và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phải đáp ứng nhu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính được giao triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh về thuế và quy trình thuế. Mục tiêu là thúc đẩy hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, từ đó hướng tới các doanh nghiệp toàn cầu và đa quốc gia.

Thể chế hóa các cơ chế chính sách hỗ trợ về hạ tầng như điện, tiền thuê đất, thuê mặt nước, giảm phí lệ phí cần được thực hiện khẩn trương. Cơ chế huy động nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển khoa học công nghệ phải được báo cáo trong Quý 3 năm 2025.

Mười bốn địa phương chưa hoàn thành xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW cần khẩn trương hoàn thiện trước ngày 15/8/2025. Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ này.

Thủ tướng khẳng định tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện" với các nhiệm vụ có tiến độ hoàn thành trong năm 2025. Phương châm hành động được đặt ra là "cả nước là một đoàn quân; hành quân tới mục tiêu phải thần tốc, táo bạo; có chắc mới đánh, đã đánh là phải thắng".

Việc tổ chức thực hiện theo tinh thần "6 rõ" gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền được nhấn mạnh. Triển khai phải đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn nữa để đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW đi vào cuộc sống thực tế.

Những chỉ đạo này không chỉ thể hiện quyết tâm cải cách mạnh mẽ của Chính phủ mà còn mở ra triển vọng tích cực cho sự phát triển của kinh tế tư nhân Việt Nam. Thước đo cuối cùng của thành công sẽ là hiệu quả đóng góp của doanh nghiệp tư nhân vào GDP, đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Nếu được triển khai hiệu quả, những biện pháp này có thể tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với kinh tế tư nhân đóng vai trò then chốt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Đọc nhiều

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

Viettel khởi công nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Vì sao người dùng SIM phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Editor'sChoice

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

