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Mercedes-Benz Việt Nam bổ nhiệm ông René Neumann làm CEO, đón cột mốc 140 năm

Hải Nguyên

Hải Nguyên

16:56 | 29/01/2026
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Năm 2026 đánh dấu 140 năm kể từ khi Carl Benz sáng tạo ra chiếc ô tô đầu tiên thế giới, Mercedes-Benz Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông René Neumann làm Tổng giám đốc từ tháng 1/2026, thay thế ông Gerd Bitterlich vừa nghỉ hưu sau 35 năm cống hiến. Nhà quản trị dày dạn kinh nghiệm này sẽ dẫn dắt công ty trong giai đoạn được xác định là "năm tăng tốc" với hàng loạt kế hoạch chiến lược.
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Trong bối cảnh Mercedes-Benz toàn cầu chuẩn bị bước sang cột mốc lịch sử 140 năm hình thành và phát triển - dấu son đáng tự hào của thương hiệu, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức công bố thay đổi quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao, đồng thời khẳng định tầm nhìn và những bước đi mạnh mẽ trong năm 2026 – năm được xác định là năm tăng tốc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng tại Việt Nam.

Năm 2026 sẽ đánh dấu nhiều điểm nhấn quan trọng:

  • Lãnh đạo mới với bề dày kinh nghiệm tại nhiều thị trường, tư duy chiến lược và định hướng dài hạn;
  • Kỷ niệm di sản 140 năm cùng các hoạt động quan trọng hướng đến cột mốc đáng tự hào này;
  • Tiếp tục nâng cấp hệ thống phân phối toàn quốc theo tiêu chuẩn toàn cầu MAR20X;
  • Giới thiệu loạt sản phẩm mới hấp dẫn.

Chuyển giao lãnh đạo - đặt nền móng cho tầm nhìn

Theo đó, ông Gerd Bitterlich - cựu Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, đã chính thức nghỉ hưu vào tháng 12/2025, khép lại hành trình 35 năm gắn bó và cống hiến cho Mercedes-Benz trên toàn cầu. Ông René Neumann, người đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhiều thị trường khác nhau, bao gồm Đức, Nga, Romania, Malaysia và Canada, sẽ là CEO của Mercedes-Benz Việt Nam trong nhiệm kỳ mới từ tháng 1/2026.

Ông René Neumann gia nhập Mercedes-Benz vào năm 2002 với vai trò thành viên Nhóm Tư vấn Quản lý Liên kết (Associate Management Consulting Team). Trong hơn hai thập kỷ qua, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhiều đơn vị kinh doanh, chức năng và thị trường khác nhau, bao gồm Đức, Nga, Romania, Malaysia và Canada. Đặc biệt, tại Romania, ông đóng vai trò then chốt với tư cách CFO trong việc hình thành và phát triển Cụm thị trường Đông Âu.

Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm CFO Khu vực SEA2 (Malaysia, Indonesia, Singapore), nơi ông triển khai thành công nhiều chiến lược kinh doanh quan trọng.

Trước khi gia nhập MBV, trên cương vị CFO của Mercedes-Benz Canada, ông René Neumann đã dẫn dắt tổ chức và mạng lưới phân phối vượt qua giai đoạn đầy thách thức của bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu và những biến động liên quan đến thuế quan, thể hiện năng lực quản trị vững vàng và tư duy chiến lược dài hạn.

Mercedes-Benz Việt Nam bổ nhiệm ông René Neumann làm CEO, đón cột mốc 140 năm
Ông René Neumann - Tổng giám đốc mới của Mercedes-Benz Việt Nam

Việc bổ nhiệm ông René Neumann không chỉ phản ánh hướng đi mới của hãng, mà còn cho thấy cam kết phát triển mạnh mẽ của Mercedes-Benz đối với thị trường Việt Nam trong giai đoạn tới.

Hướng đến cột mốc 140 năm thương hiệu toàn cầu

Tiếp nhận vai trò mới tại MBV, ông René Neumann chia sẻ “Năm 2026 là một năm mang ý nghĩa đặc biệt đối với Mercedes-Benz không chỉ trên phạm vi toàn cầu mà còn tại Việt Nam. Đây là cột mốc đánh dấu 140 năm kể từ khi Carl Benz phát minh ra chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới vào năm 1886, một dấu mốc đã thực sự định hình nên thương hiệu Mercedes-Benz cũng như vai trò của chúng tôi trong việc hình thành và phát triển của nền công nghiệp ô tô thế giới. Vì vậy, tôi rất hào hứng khi đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam vào đúng thời điểm mang tính biểu tượng này.”

Mercedes-Benz Việt Nam bổ nhiệm ông René Neumann làm CEO, đón cột mốc 140 năm
Mercedes-Benz Việt Nam bổ nhiệm ông René Neumann làm CEO, đón cột mốc 140 năm

Bằng sáng chế cho chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới – do Carl Benz đệ trình vào năm 1886 – hiện là một tài liệu do UNESCO bảo hộ. Được công nhận vì "mang ý nghĩa quan trọng và giá trị nổi bật của thế giới", bằng sáng chế này được lưu giữ trong Sổ đăng ký của UNESCO có tên gọi Ký ức Thế giới (UNESCO Memory of the World) cùng với bộ Tài liệu của Shakespeare, Kinh thánh Gutenberg và những di sản quý giá khác.

Đặc biệt, 2026 còn là dấu ấn 100 năm kể từ khi tên thương hiệu Mercedes-Benz chính thức ra đời vào năm 1926, thông qua sự sáp nhập mang tính lịch sử giữa Daimler-Motoren-Gesellschaft và Benz & Cie. – một dấu mốc hình thành nên biểu tượng xe sang toàn cầu như được biết đến ngày nay.

Những cột mốc như 140 năm hay 100 năm – không chỉ phản ánh chiều sâu lịch sử hiếm có của 1 hãng xe, mà còn khẳng định hành trình đáng tự hào của Mercedes-Benz: từ dáng dấp người sáng tạo nên chiếc xe ô tô đầu tiên trên thế giới, đến thương hiệu song hành cùng chuẩn mực xe sang suốt hơn một thế kỷ.

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là năm của nhiều hoạt động lớn hướng đến dấu ấn quan trọng này.

Chuẩn hóa hệ thống phân phối theo tiêu chuẩn MAR20X

Bên cạnh sản phẩm và trải nghiệm, MBV tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa hệ thống Nhà Phân Phối theo tiêu chuẩn toàn cầu MAR20X – mô hình bán lẻ mới nhất của Mercedes-Benz, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, tính nhất quán thương hiệu và hiệu quả vận hành.

Theo kế hoạch, MBV đặt mục tiêu nâng cấp phần lớn nhà phân phối theo chuẩn MAR20X vào cuối năm 2027, khẳng định cam kết phát triển tại Việt Nam.

Danh mục sản phẩm cho năm 20206

Trong năm 2026, MBV dự kiến sẽ tiếp tục làm phong phú danh mục sản phẩm tại thị trường trong nước với loạt mẫu xe đặc biệt, trải dài các phân khúc của thương hiệu. Nổi bật trong số đó là G 500, AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, Mercedes-Maybach SL 680 phiên bản giới hạn, cùng Mercedes-AMG G 63 mới – những mẫu xe đại diện cho tinh thần di sản 140 năm, hiệu năng và đẳng cấp siêu sang của Mercedes-Benz, Mercedes-AMG và Mercedes-Maybach.

Bên cạnh đó, ông René Neumann cũng cho biết thêm “MBV đang cân nhắc khả năng giới thiệu mẫu xe thuần điện CLA hoàn toàn mới, tới thị trường Việt Nam trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng trẻ. Mẫu xe này vừa được vinh danh là “Xe của Năm tại Châu Âu 2026”, tiếp tục khẳng định vị thế của Mercedes-Benz trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng sang.”

Mercedes-Benz Việt Nam bổ nhiệm ông René Neumann làm CEO, đón cột mốc 140 năm
Mẫu xe CLA hoàn toàn mới đạt giải “Car of the Year 2026” tại Châu Âu

Và tất nhiên, đó mới chỉ là một phần trong những kế hoạch sắp tới. Với nền tảng lãnh đạo mới, chiến lược rõ ràng và những bước đi cụ thể, năm 2026 được MBV xác định là năm tăng tốc - nơi di sản 140 năm được tiếp nối bằng hành động, những sáng kiến và cam kết vào thị trường Việt Nam.

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Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
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Thứ tư, 01/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 01/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 01/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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23°C
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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
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Thừa Thiên Huế

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Cảm giác: 27°C
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35°C
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Hà Giang

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Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 03:00
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

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Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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