Mercedes-Benz Việt Nam bổ nhiệm ông René Neumann làm CEO, đón cột mốc 140 năm

Trong bối cảnh Mercedes-Benz toàn cầu chuẩn bị bước sang cột mốc lịch sử 140 năm hình thành và phát triển - dấu son đáng tự hào của thương hiệu, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức công bố thay đổi quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao, đồng thời khẳng định tầm nhìn và những bước đi mạnh mẽ trong năm 2026 – năm được xác định là năm tăng tốc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng tại Việt Nam.

Năm 2026 sẽ đánh dấu nhiều điểm nhấn quan trọng:

Lãnh đạo mới với bề dày kinh nghiệm tại nhiều thị trường, tư duy chiến lược và định hướng dài hạn;

Kỷ niệm di sản 140 năm cùng các hoạt động quan trọng hướng đến cột mốc đáng tự hào này;

Tiếp tục nâng cấp hệ thống phân phối toàn quốc theo tiêu chuẩn toàn cầu MAR20X;

Giới thiệu loạt sản phẩm mới hấp dẫn.

Chuyển giao lãnh đạo - đặt nền móng cho tầm nhìn

Theo đó, ông Gerd Bitterlich - cựu Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, đã chính thức nghỉ hưu vào tháng 12/2025, khép lại hành trình 35 năm gắn bó và cống hiến cho Mercedes-Benz trên toàn cầu. Ông René Neumann, người đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhiều thị trường khác nhau, bao gồm Đức, Nga, Romania, Malaysia và Canada, sẽ là CEO của Mercedes-Benz Việt Nam trong nhiệm kỳ mới từ tháng 1/2026.

Ông René Neumann gia nhập Mercedes-Benz vào năm 2002 với vai trò thành viên Nhóm Tư vấn Quản lý Liên kết (Associate Management Consulting Team). Trong hơn hai thập kỷ qua, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhiều đơn vị kinh doanh, chức năng và thị trường khác nhau, bao gồm Đức, Nga, Romania, Malaysia và Canada. Đặc biệt, tại Romania, ông đóng vai trò then chốt với tư cách CFO trong việc hình thành và phát triển Cụm thị trường Đông Âu.

Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm CFO Khu vực SEA2 (Malaysia, Indonesia, Singapore), nơi ông triển khai thành công nhiều chiến lược kinh doanh quan trọng.

Trước khi gia nhập MBV, trên cương vị CFO của Mercedes-Benz Canada, ông René Neumann đã dẫn dắt tổ chức và mạng lưới phân phối vượt qua giai đoạn đầy thách thức của bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu và những biến động liên quan đến thuế quan, thể hiện năng lực quản trị vững vàng và tư duy chiến lược dài hạn.

Ông René Neumann - Tổng giám đốc mới của Mercedes-Benz Việt Nam

Việc bổ nhiệm ông René Neumann không chỉ phản ánh hướng đi mới của hãng, mà còn cho thấy cam kết phát triển mạnh mẽ của Mercedes-Benz đối với thị trường Việt Nam trong giai đoạn tới.

Hướng đến cột mốc 140 năm thương hiệu toàn cầu

Tiếp nhận vai trò mới tại MBV, ông René Neumann chia sẻ “Năm 2026 là một năm mang ý nghĩa đặc biệt đối với Mercedes-Benz không chỉ trên phạm vi toàn cầu mà còn tại Việt Nam. Đây là cột mốc đánh dấu 140 năm kể từ khi Carl Benz phát minh ra chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới vào năm 1886, một dấu mốc đã thực sự định hình nên thương hiệu Mercedes-Benz cũng như vai trò của chúng tôi trong việc hình thành và phát triển của nền công nghiệp ô tô thế giới. Vì vậy, tôi rất hào hứng khi đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam vào đúng thời điểm mang tính biểu tượng này.”

Bằng sáng chế cho chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới – do Carl Benz đệ trình vào năm 1886 – hiện là một tài liệu do UNESCO bảo hộ. Được công nhận vì "mang ý nghĩa quan trọng và giá trị nổi bật của thế giới", bằng sáng chế này được lưu giữ trong Sổ đăng ký của UNESCO có tên gọi Ký ức Thế giới (UNESCO Memory of the World) cùng với bộ Tài liệu của Shakespeare, Kinh thánh Gutenberg và những di sản quý giá khác.

Đặc biệt, 2026 còn là dấu ấn 100 năm kể từ khi tên thương hiệu Mercedes-Benz chính thức ra đời vào năm 1926, thông qua sự sáp nhập mang tính lịch sử giữa Daimler-Motoren-Gesellschaft và Benz & Cie. – một dấu mốc hình thành nên biểu tượng xe sang toàn cầu như được biết đến ngày nay.

Những cột mốc như 140 năm hay 100 năm – không chỉ phản ánh chiều sâu lịch sử hiếm có của 1 hãng xe, mà còn khẳng định hành trình đáng tự hào của Mercedes-Benz: từ dáng dấp người sáng tạo nên chiếc xe ô tô đầu tiên trên thế giới, đến thương hiệu song hành cùng chuẩn mực xe sang suốt hơn một thế kỷ.

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là năm của nhiều hoạt động lớn hướng đến dấu ấn quan trọng này.

Chuẩn hóa hệ thống phân phối theo tiêu chuẩn MAR20X

Bên cạnh sản phẩm và trải nghiệm, MBV tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa hệ thống Nhà Phân Phối theo tiêu chuẩn toàn cầu MAR20X – mô hình bán lẻ mới nhất của Mercedes-Benz, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, tính nhất quán thương hiệu và hiệu quả vận hành.

Theo kế hoạch, MBV đặt mục tiêu nâng cấp phần lớn nhà phân phối theo chuẩn MAR20X vào cuối năm 2027, khẳng định cam kết phát triển tại Việt Nam.

Danh mục sản phẩm cho năm 20206

Trong năm 2026, MBV dự kiến sẽ tiếp tục làm phong phú danh mục sản phẩm tại thị trường trong nước với loạt mẫu xe đặc biệt, trải dài các phân khúc của thương hiệu. Nổi bật trong số đó là G 500, AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, Mercedes-Maybach SL 680 phiên bản giới hạn, cùng Mercedes-AMG G 63 mới – những mẫu xe đại diện cho tinh thần di sản 140 năm, hiệu năng và đẳng cấp siêu sang của Mercedes-Benz, Mercedes-AMG và Mercedes-Maybach.

Bên cạnh đó, ông René Neumann cũng cho biết thêm “MBV đang cân nhắc khả năng giới thiệu mẫu xe thuần điện CLA hoàn toàn mới, tới thị trường Việt Nam trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng trẻ. Mẫu xe này vừa được vinh danh là “Xe của Năm tại Châu Âu 2026”, tiếp tục khẳng định vị thế của Mercedes-Benz trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng sang.”

Mẫu xe CLA hoàn toàn mới đạt giải “Car of the Year 2026” tại Châu Âu

Và tất nhiên, đó mới chỉ là một phần trong những kế hoạch sắp tới. Với nền tảng lãnh đạo mới, chiến lược rõ ràng và những bước đi cụ thể, năm 2026 được MBV xác định là năm tăng tốc - nơi di sản 140 năm được tiếp nối bằng hành động, những sáng kiến và cam kết vào thị trường Việt Nam.