Chuyển đổi số

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Hùng Cường

Hùng Cường

17:12 | 29/07/2026
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Chỉ trong 100 ngày làm việc tính từ ngày 30/7/2026, tỉnh Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm hàng loạt điểm nghẽn về chuyển đổi số, giải ngân hơn 365 tỷ đồng và làm sạch khối lượng dữ liệu khổng lồ lên tới hàng triệu thửa đất.
Hưng Yên triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030 hướng tới chính quyền số Đến 2030 chính quyền số Hưng Yên vận hành 100% trên dữ liệu và AI Hưng Yên kiểm tra chuyển đổi số 2026 tại 9 sở ngành và 8 địa phương

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, triển khai từ ngày 30/7/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bản kế hoạch thể hiện quyết tâm rất cao khi đặt ra nguyên tắc thực thi ngắn gọn mà rõ ràng, đó là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Hình ảnh khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên
Hình ảnh khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Công An tỉnh Hưng Yên

Kế hoạch nêu rất rõ rằng một nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm vận hành được, có dữ liệu thật, có người dùng thật và bước đầu phát huy hiệu quả. Những sản phẩm còn nằm trên giấy dưới dạng dự thảo, chưa được phê duyệt hoặc chưa đưa vào sử dụng đều không được tính là hoàn thành.

Tổng kinh phí của 44 nhiệm vụ giải ngân trọng tâm lên tới 365.969,3 triệu đồng, tức gần 366 tỷ đồng. Thế nhưng tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh mới giải ngân được 20.336 triệu đồng, tương đương khoảng 5,6% tổng kinh phí. Chênh lệch lớn giữa nguồn vốn đã bố trí và tiến độ giải ngân phản ánh thực trạng triển khai còn chậm, đúng như đánh giá trong kế hoạch khi xác định việc huy động và sử dụng nguồn lực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ.

Riêng nhiệm vụ xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai đã chiếm 83.588 triệu đồng, đến nay giải ngân được 17.000 triệu đồng. Việc nâng cấp mở rộng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh IOC ngốn 66.977 triệu đồng nhưng chưa giải ngân, hiện mới ở bước thiết kế chi tiết. Nhiệm vụ nâng cấp trang thiết bị cho cấp cơ sở phục vụ giao ban trực tuyến toàn tỉnh cần 27.588 triệu đồng, còn nâng cấp Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng SOC của tỉnh cần 23.192 triệu đồng và vừa ký hợp đồng gói thầu ngày 18/7/2026.

Rất nhiều nhiệm vụ đang dừng ở các khâu như đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định, đang thực hiện thiết kế chi tiết, đang ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay đang tổ chức đấu thầu. Chính vì vậy, kế hoạch yêu cầu các cơ quan thực hiện đồng thời nhiều thủ tục về chuẩn bị đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, tạo lập dữ liệu và giải ngân, tuyệt đối không chờ đủ mọi điều kiện mới bắt đầu triển khai.

Đến ngày 30/11/2026, tỉnh phải giải ngân tối thiểu 85% kinh phí chi thường xuyên và 90% vốn đầu tư công đã giao. Đến hết ngày 31/12/2026 phải giải ngân 100% kinh phí, trong đó chi thường xuyên đã giao lên tới 897.010 triệu đồng và chi đầu tư 159.128 triệu đồng.

Tổng lực làm sạch dữ liệu đất đai và dân sinh

Tổng số thửa đất trên cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh, thống kê qua phần mềm VBDLis, vào khoảng 3.263.464 thửa. Trong đó chỉ có 335.833 thửa đã được làm sạch và bảo đảm nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống. Còn lại 1.011.731 thửa thuộc nhóm cần làm đúng, làm đủ, bổ sung và xác thực thông tin người sử dụng đất, cùng 1.915.900 thửa chưa xây dựng cơ sở dữ liệu hoặc có dữ liệu nhưng không sử dụng được. Trong 100 ngày, tỉnh đặt yêu cầu làm sạch thêm 743.007 thửa rồi tiếp tục làm sạch thêm 268.724 thửa, một khối lượng khiến bất kỳ ai cũng thấy được sức ép về nhân lực và thời gian.

Hưng Yên ban hành ba danh mục dữ liệu dùng chung toàn tỉnh Hưng Yên ban hành ba danh mục dữ liệu dùng chung toàn tỉnh

Tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu dân sinh vẫn còn khoảng cách lớn so với mục tiêu đặt ra khi tỉnh mới tạo lập cơ sở dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho 862.147 người trên tổng dân số 3.567.900 người, đồng nghĩa còn phải hoàn thành dữ liệu cho hơn 2,17 triệu người và tiếp tục bổ sung gần 530 nghìn trường hợp. Trong lĩnh vực giáo dục, địa phương đã lập học bạ số cho 606.000 học sinh, đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu của 570.138 học sinh, học viên cùng 39.596 cán bộ, giáo viên lên hệ thống quản lý giáo dục, tạo nền tảng cho quá trình số hóa dữ liệu ngành.

UBND tỉnh và Tập đoàn Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.
UBND tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 vào ngày 10/6/2026. Ảnh: hungyen.gov.vn

Tiến độ xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành. Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức hiện có 58.928 hồ sơ, trong đó 58.191 hồ sơ đã được đồng bộ, còn 748 hồ sơ cần tiếp tục xử lý. Trên sàn thương mại điện tử, địa phương mới cập nhật 25 trong tổng số 324 chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP, đồng nghĩa còn 299 chủ thể cần bổ sung dữ liệu. Các nhiệm vụ này gắn với yêu cầu làm sạch và đồng bộ dữ liệu để hoàn thiện 104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, hướng tới mục tiêu tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện được làm sạch và đồng bộ.

Tiến độ hoàn thiện 104 cơ sở dữ liệu và yêu cầu liên thông

Phụ lục của kế hoạch xác định 104 cơ sở dữ liệu do các bộ, ngành quản lý mà các sở, ngành trong tỉnh phải phối hợp chuẩn hóa, đối soát và làm sạch để bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu. Trong đó, Bộ Công an chủ trì 19 cơ sở dữ liệu, gồm cư trú, căn cước công dân, đăng ký phương tiện và lý lịch tư pháp, với Công an tỉnh là đơn vị trực tiếp triển khai. Bộ Y tế và Bộ Tài chính cũng phụ trách nhiều cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội, bảo hiểm, đầu tư công và đấu thầu, tạo nên khối lượng công việc lớn trong quá trình đồng bộ và hoàn thiện dữ liệu theo lộ trình của kế hoạch.

Hiệu quả của quá trình xây dựng dữ liệu không chỉ phụ thuộc vào việc làm sạch mà còn gắn với khả năng kết nối và chia sẻ giữa các hệ thống. Kế hoạch xác định nguyên tắc ưu tiên sử dụng chung, tích hợp, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu, đồng thời không đầu tư mới các hệ thống, phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu có chức năng trùng lặp khi nền tảng dùng chung đã đáp ứng yêu cầu. Việc ưu tiên sử dụng nền tảng dùng chung hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu, hạn chế đầu tư dàn trải và giảm tình trạng trùng lặp giữa các hệ thống trong quá trình triển khai chuyển đổi số.

Hưng Yên triển khai bệnh án điện tử, xóa bệnh án giấy từ 2027
Hưng Yên triển khai bệnh án điện tử, xóa bệnh án giấy từ 2027

Việc triển khai đăng nhập một lần qua VNeID và tích hợp, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống dùng chung của tỉnh, bao gồm cả hệ thống khối Đảng đủ điều kiện, phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Cùng thời điểm đó, tỉnh phải hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn cho 100% hệ thống thông tin và cập nhật dữ liệu phục vụ Bản đồ cấp độ an ninh mạng quốc gia.

Các sở, ngành và địa phương phải cập nhật tiến độ thực hiện cùng tài liệu minh chứng theo tuần và theo tháng trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết tại địa chỉ theodoinq.dcs.vn, trong đó xác định rõ nhiệm vụ chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý. Kế hoạch cũng quy định các đơn vị gửi báo cáo hằng tuần về Sở Khoa học và Công nghệ trước 9 giờ sáng thứ Sáu để tổng hợp, theo dõi và kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

Kế hoạch cũng quy định cơ quan chủ trì phải xây dựng phương án khắc phục và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ từ 5 ngày trở lên. Trường hợp báo cáo không chính xác, người phê duyệt báo cáo và cơ quan thực hiện báo cáo phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo quy định. Kế hoạch đồng thời gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo quý và hằng năm do Sở Nội vụ chủ trì, trong đó người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả triển khai của đơn vị.

Trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kế hoạch 100 ngày của Hưng Yên đặt ra yêu cầu đồng thời về tiến độ thực hiện, chất lượng dữ liệu và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Kết quả triển khai sẽ được thể hiện qua mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, tiến độ xây dựng và làm sạch cơ sở dữ liệu, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống cùng tỷ lệ giải ngân các nhiệm vụ trọng tâm. Với cơ chế giám sát tiến độ, chế độ báo cáo định kỳ và trách nhiệm được xác định đến từng cơ quan, đơn vị, 100 ngày cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch.

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Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 30/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 30/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
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Thứ năm, 30/07/2026 15:00
27°C
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Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
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Thứ hai, 03/08/2026 06:00
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Thứ hai, 03/08/2026 09:00
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Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 27°C
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Thứ năm, 30/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 30/07/2026 03:00
34°C
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26°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 30/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
25°C
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33°C
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Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
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Nghệ An

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26°C
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25°C
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25°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
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Thứ năm, 30/07/2026 15:00
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Thứ năm, 30/07/2026 18:00
22°C
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22°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 03:00
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Thứ sáu, 31/07/2026 12:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
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26°C
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Thứ hai, 03/08/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Hà Nội - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Đà Nẵng - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Miền Tây - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Tây Nguyên - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Đông Nam Bộ - PNJ 136,500 ▲300K 141,200
Cập nhật: 29/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 14,150
Miếng SJC Nghệ An 13,750 14,150
Miếng SJC Thái Bình 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,800 ▲50K 14,200 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,800 ▲50K 14,200 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,800 ▲50K 14,200 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,390 ▲50K 14,090 ▲50K
Trang sức 99.99 13,400 ▲50K 14,100 ▲50K
Cập nhật: 29/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 14,152
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 14,153
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 141
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 1,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 139
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 137,624
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 10,441
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 94,679
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 84,948
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 81,195
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 58,119
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Cập nhật: 29/07/2026 18:00
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