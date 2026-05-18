Hưng Yên triển khai bệnh án điện tử, xóa bệnh án giấy từ 2027

Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 14/5/2026 được ban hành nhằm thực thi Quyết định số 586/QĐ-BYT ngày 09/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc năm 2026. Hưng Yên xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, gắn trực tiếp với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Ảnh: BVĐKHY

Toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hưng Yên phải hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chậm nhất vào ngày 31/12/2026, trong khi tất cả bệnh viện cả công lập lẫn tư nhân phải chính thức ngừng sử dụng bệnh án giấy từ ngày 01/01/2027.

Kế hoạch cũng đề ra phương châm điều hành "6 rõ" với sáu tiêu chí gồm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ định hướng. Lần này kế hoạch chuyển hẳn sang tư duy quản lý gắn trách nhiệm trực tiếp vào người đứng đầu từng đơn vị, thay vì giao chung cho toàn ngành như trước, với từng thời hạn và kết quả cụ thể có thể đo đếm được.

Nhằm xóa bệnh án giấy vào đầu năm 2027, kế hoạch phân kỳ theo trình tự cụ thể, toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh phải hoàn thành khảo sát đánh giá hiện trạng hạ tầng phần cứng, phần mềm, hệ thống mạng và bảo mật ngay trong tháng 5/2026. Từ kết quả khảo sát đó, các đơn vị xây dựng danh mục và tiến hành nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm thiết bị chuyển mạch máy chủ, tường lửa, hệ thống lưu điện, wifi và màn hình chuyên dụng phục vụ chẩn đoán hình ảnh với thời hạn hoàn thành toàn bộ công đoạn trước tháng 12/2026.

Về phần mềm, kế hoạch đặt ra chuẩn kỹ thuật rõ ràng: Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) phải đạt tối thiểu mức độ 6; Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) phải đạt mức độ nâng cao; Hệ thống thông tin lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS) phải đạt mức độ nâng cao, bảo đảm tính năng hội chẩn và khám chữa bệnh từ xa theo quy định kỹ thuật của Bộ Y tế. Song song với đó, các cơ sở phải đăng ký chứng thư số, chữ ký số và chữ ký điện tử theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kế hoạch đặt hệ thống bệnh án điện tử Hưng Yên trong một kiến trúc mở, yêu cầu kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giấy chuyển tuyến và sổ sức khỏe điện tử về kho Dữ liệu ngành y tế Hưng Yên theo mô hình Kiến trúc số tỉnh, thay vì để mỗi bệnh viện vận hành như một hệ thống tách biệt. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ đồng bộ dữ liệu bệnh án điện tử với Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, bảo đảm dữ liệu thanh toán đúng, đủ và chuẩn định dạng.

Về an toàn thông tin, Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp rà soát các hệ thống bảo mật y tế theo yêu cầu, hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP. Mỗi cơ sở khám chữa bệnh phải xây dựng phương án phòng ngừa tấn công có chủ đích, chống tấn công từ chối dịch vụ theo cơ chế DOS và DDOS, cùng quy trình sao lưu và khôi phục dữ liệu. Yêu cầu này phản ánh thực tế rằng hệ thống y tế số càng tập trung dữ liệu thì rủi ro bảo mật càng cần được kiến trúc phòng thủ nghiêm cẩn từ đầu, thay vì vá víu sau khi sự cố xảy ra.

Nguồn kinh phí thực hiện được xác định gồm ba nguồn: ngân sách nhà nước, kinh phí của từng cơ sở y tế và vốn xã hội hóa theo quy định pháp luật. Sở Tài chính Hưng Yên phối hợp với Sở Y tế thẩm định hồ sơ đấu thầu và hỗ trợ các thủ tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho từng đơn vị. Sự phối hợp liên ngành giữa Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh được thiết kế theo cơ chế song song mỗi cơ quan có nhiệm vụ cụ thể, không chồng chéo.