Bệnh viện phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử từ tháng 9/2025

Mạnh Ninh

Mạnh Ninh

14:21 | 11/06/2025
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2025/TT-BYT hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tạo ra thay đổi lớn cho ngành y tế Việt Nam. Thông tư này sẽ thay đổi hoàn toàn cách thức quản lý thông tin bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Thông tư 13/2025/TT-BYT (Thông tư) quy định lộ trình triển khai cụ thể cho từng loại hình cơ sở y tế. Các bệnh viện phải hoàn thành việc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 30/9/2025. Thời hạn này đòi hỏi các bệnh viện phải gấp rút chuẩn bị hạ tầng công nghệ và đào tạo nhân lực.

Các cơ sở khám chữa bệnh khác có thêm thời gian để chuẩn bị. Các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân nội trú, điều trị ban ngày và ngoại trú phải hoàn thành triển khai trước ngày 31/12/2026. Việc phân chia thời gian này thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng của Bộ Y tế về năng lực thực hiện của từng loại cơ sở.

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh hướng tới bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy
Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh hướng tới bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Ảnh: TTYT Tiên Yên

Thông tư đặt ra những tiêu chuẩn công nghệ cao cho việc triển khai. Các cơ sở y tế phải xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, bao gồm máy trạm, hạ tầng kết nối mạng và máy chủ. Hệ thống phải có khả năng giải pháp hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu và các thiết bị bảo mật thông tin.

Đặc biệt, các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh chữa bệnh phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Việc này đòi hỏi các cơ sở y tế phải đầu tư lớn về công nghệ và nâng cao trình độ nhân lực.

Thông tư đưa ra ba hình thức xác nhận điện tử để đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ bệnh án. Nhân viên y tế có thể sử dụng chữ ký điện tử hợp pháp, các kỹ thuật sinh trắc học hoặc các hình thức xác nhận bằng phương tiện điện tử khác theo quy định.

Viettel Digital Hospital: Chuyển đổi số toàn diện cho ngành y tế Viettel Digital Hospital: Chuyển đổi số toàn diện cho ngành y tế

Việc kết nối thông tin hồ sơ bệnh án điện tử với số định danh cá nhân của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạo ra hệ thống quản lý thống nhất. Điều này giúp theo dõi lịch sử bệnh án của từng người một cách chính xác và toàn diện.

Việc chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang điện tử đặt ra nhiều thách thức. Thông tư có điều khoản chuyển tiếp cho những bệnh nhân đang điều trị tại thời điểm có hiệu lực. Các bệnh nhân này vẫn tiếp tục sử dụng hồ sơ bệnh án lập bằng giấy cho đến khi kết thúc đợt điều trị.

Đối với những hồ sơ đã lập bằng giấy trước đây, Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh quyết định việc chuyển đổi dựa trên điều kiện thực tế. Sự linh hoạt này giúp các cơ sở y tế có thời gian thích nghi với quy định mới.

Bộ Y tế phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế tổ chức xây dựng, cập nhật, hướng dẫn các nội dung chuyên môn liên quan.

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia hướng dẫn kỹ thuật triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định. Các bộ, ngành và UBND các tỉnh thành chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo thẩm quyền quản lý.

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Bệnh nhân có thể tra cứu thông tin sức khỏe dễ dàng hơn, giảm thời gian chờ đợi và tránh việc làm lại các xét nghiệm đã thực hiện. Bác sĩ cũng có thể nắm bắt lịch sử bệnh án toàn diện để đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Hệ thống này còn giúp nâng cao chất lượng quản lý y tế, giảm sai sót trong việc ghi chép và bảo quản hồ sơ. Việc số hóa thông tin y tế sẽ tạo cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách y tế.

Thông tư 13/2025/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 21/7/2025, góp phần số hóa toàn diện ngành y tế Việt Nam, người dân sẽ trải nghiệm những thay đổi tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe. Sự thành công của việc triển khai sẽ phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ sở y tế và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý.

