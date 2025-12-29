Chuyển động số
Hàn Quốc tôn vinh đối tác du lịch Việt Nam tại sự kiện Korea Travel Night 2025

Lê Giang

Lê Giang

10:09 | 29/12/2025
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam vừa tổ chức sự kiện "Korea Travel Night 2025 – Đêm Du lịch Hàn Quốc 2025" nhằm tri ân, vinh danh các đối tác lữ hành, doanh nghiệp du lịch có đóng góp nổi bật cho sự tăng trưởng của du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam trong năm 2025.
Sự kiện diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp lữ hành, đơn vị du lịch, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước, hãng hàng không hai nước cùng đông đảo cơ quan báo chí.

Du lịch trở thành lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai quốc gia

Phát biểu tại sự kiện, bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam khẳng định, năm 2025 là năm mang ý nghĩa đặc biệt đối với giao lưu du lịch giữa hai quốc gia. Tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm Hàn Quốc với tư cách là Quốc khách đầu tiên của chính quyền mới của Hàn Quốc, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho quan hệ hai nước.

“Nhân chuyến thăm lịch sử này, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược với các cơ quan hợp tác du lịch Việt Nam. Đây là một thành quả có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác du lịch giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Đây cũng là khoảnh khắc mang tính biểu tượng, cho thấy du lịch đã trở thành một lĩnh vực hợp tác trọng tâm dựa trên nền tảng là niềm tin vững chắc giữa chính phủ hai nước”, bà Park Eun Jung nhấn mạnh.

Hàn Quốc tôn vinh đối tác du lịch Việt Nam tại sự kiện Korea Travel Night 2025
Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam phát biểu.

Ở lĩnh vực du lịch khen thưởng (MICE-Incentive), KTO Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong hệ thống 32 văn phòng đại diện KTO trên toàn cầu về thành tích hỗ trợ các đoàn du lịch incentive đến Hàn Quốc. Trong năm 2025, KTO Việt Nam đã hỗ trợ 345 doanh nghiệp tổ chức đoàn MICE đến Hàn Quốc, tương ứng 41.166 lượt khách du lịch MICE, tăng 12,7% so với năm 2024.

Tham dự sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định: Trải qua hơn ba thập kỷ vun đắp, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, du lịch luôn là một trong những lĩnh vực tiên phong, đóng vai trò cầu nối văn hóa, cảm xúc và con người giữa hai dân tộc.

Với 11 tháng trong năm 2025, Việt Nam đã đón gần 3,9 triệu lượt khách Hàn Quốc, đưa Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam. Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam sang Hàn Quốc cũng đứng top đầu, trong đó du lịch theo chính sách thị thực theo đoàn, du lịch MICE ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sức hút bền vững của “xứ sở kim chi”, đặc biệt đối với thế hệ trẻ yêu văn hóa K-pop, ẩm thực, điện ảnh và những giá trị đặc sắc của K-Culture.

Hàn Quốc tôn vinh đối tác du lịch Việt Nam tại sự kiện Korea Travel Night 2025
Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định, trong vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, đồng hành cùng các đối tác Hàn Quốc trong việc: phát triển các sản phẩm du lịch mới, phù hợp xu hướng thị trường; tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân và kết nối doanh nghiệp hai nước.

Trong năm 2025, KTO Việt Nam đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nội dung và sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng văn hóa K-Culture, đồng thời mở rộng các dòng sản phẩm du lịch theo sở thích đặc biệt (SIT) , khách du lịch tự túc (FIT) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách Việt Nam. Các nhóm sản phẩm nổi bật bao gồm du lịch thể thao (marathon, golf, e-sports), du lịch giáo dục và du lịch y tế, du lịch địa phương, trải nghiệm chuyên sâu tại các điểm đến mới của Hàn Quốc. Nhờ đó, 376 sản phẩm du lịch mới đã được phát triển trong năm 2025, đạt 188% so với mục tiêu đề ra, góp phần mở rộng đáng kể cơ cấu sản phẩm và đa dạng hóa sự lựa chọn của du khách khi đến với Hàn Quốc.

Hàn Quốc tôn vinh đối tác du lịch Việt Nam tại sự kiện Korea Travel Night 2025
Tri ân các cơ quan ban ngành, đơn vị du lịch đã đồng hành, hỗ trợ hoạt động của KTO trong năm 2025.

Trước bối cảnh số lượng chuyến bay Việt Nam - Hàn Quốc chưa hoàn toàn phục hồi so với thời điểm năm 2019, KTO Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác hàng không và doanh nghiệp lữ hành, đồng thời triển khai nhiều giải pháp xúc tiến hỗ trợ phát triển sản phẩm charter flight, đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường tiềm năng khác như Hải Phòng, Đà Nẵng ...

Vinh danh các đối tác du lịch tiêu biểu

Trong khuôn khổ "Korea Travel Night 2025", KTO công bố Giải thưởng Du lịch Hàn Quốc 2025 - hoạt động tri ân các đối tác du lịch tiêu biểu. Giải thưởng gồm các hạng mục: "Đối tác Chiến lược", "Đối tác Ấn tượng", "Đối tác Sáng tạo", "Đối tác Triển vọng" và phần tri ân các đối tác hoạt động xuất sắc. Bên cạnh đó, Giải thưởng Du lịch Khen thưởng Hàn Quốc 2025 vinh danh "Đối tác Kim Cương", "Đối tác Vàng", "Đối tác Bạc", "Đối tác Chiến lược" dựa trên thành tích đưa đoàn khách MICE và khách ghép đoàn đến Hàn Quốc trong năm.

Hàn Quốc tôn vinh đối tác du lịch Việt Nam tại sự kiện Korea Travel Night 2025
KTO tại Việt Nam vinh danh các Đối tác Sáng tạo.

Ở hạng mục "Đối tác Chiến lược", KTO vinh danh Hanoitourist (Hà Nội), Vietravel TP. Hồ Chí Minh, Vietnamtourism TP. Hồ Chí Minh và Vietravel Đà Nẵng – những đơn vị sở hữu năng lực phát triển sản phẩm đa dạng, hiệu quả kinh doanh ấn tượng và hợp tác bền vững.

Hạng mục "Đối tác Ấn tượng" được trao cho Vietravel Hà Nội, Vietrantour Hà Nội, Nature Tourist và Tugo (TP. Hồ Chí Minh) - các doanh nghiệp liên tục khai thác sản phẩm mới như tour cao cấp, hành trình Hallyu, du lịch trải nghiệm địa phương và đạt kết quả nổi bật.

Ở hạng mục "Đối tác Sáng tạo", Flamingo Redtours, Hanoi Skytours, Transviet, Triệu Hào Tourist và Vietmedia được ghi nhận vì nỗ lực xây dựng sản phẩm mới, khai thác các sân bay địa phương Hàn Quốc, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Hàn Quốc tôn vinh đối tác du lịch Việt Nam tại sự kiện Korea Travel Night 2025
KTO tại Việt Nam vinh danh đối tác triển vọng, dành cho đơn vị tiên phong thử nghiệm, triển khai bán những sản phẩm mới.

Danh hiệu "Đối tác Triển vọng" thuộc về SGO DMC (Hà Nội) - đơn vị tiên phong tổ chức tour thể thao điện tử (e-sports) đến Hàn Quốc, minh chứng cho xu hướng sản phẩm mới gắn với ngành công nghiệp giải trí hiện đại.

Ngoài ra, KTO tri ân các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch và doanh nghiệp đồng hành trong năm 2025, bao gồm Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam (VITA), Hiệp hội Lữ hành Việt Nam (VISTA), Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Hội Lữ hành Đà Nẵng, Chi hội Du lịch MICE Việt Nam và Công ty Cổ phần Box Sports.

Tại sự kiện, KTO cũng đã giới thiệu chiến lược xúc tiến toàn diện trong năm 2026 để hiện thực hóa mục tiêu đón 600.000 lượt khách Việt Nam tới Hàn Quốc. Chiến lược tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, kích hoạt K-Culture, mở rộng thị trường khách du lịch tự do (FIT), khai thác thị trường mới và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành. Ngoài ra, KTO cũng sẽ mở rộng xúc tiến tại các địa phương mới và dẫn dắt sáng kiến du lịch-văn hóa, góp phần thúc đẩy du lịch Hàn Quốc phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

