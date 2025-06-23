Chuyển động số
Cuộc sống số

Korea Travel Festa 2025 có gì mới?

La Giang

La Giang

09:43 | 23/06/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Korea Travel Festa 2025 mang đến trải nghiệm văn hóa, du lịch, giải trí đậm chất Hàn Quốc, dự kiến tiếp cận hơn 70.000 lượt khách, khẳng định sức hút mạnh mẽ của văn hóa Hàn Quốc đối với du khách Việt.
Lượng khách trao đổi 2 chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc vượt con số 5 triệu lượt khách Korea Travel Mart 2025 thúc đẩy hợp tác du lịch Việt - Hàn Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến du lịch trong nửa cuối năm 2025
Korea Travel Festa 2025: Sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch lớn nhất của Hàn Quốc tại Việt Nam
Korea Travel Festa 2025 dự kiến tiếp cận hơn 70.000 lượt khách.

Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên lượng khách du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc vượt mốc 5 triệu lượt - một bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác song phương. Trong đó, số lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 511 nghìn lượt và số lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam đã đạt hơn 4.6 triệu lượt. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đã đạt khoảng 224,000 lượt, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy tiềm năng lớn phát triển du lịch giữa hai quốc gia.

Mang văn hóa và trải nghiệm Hàn Quốc tới gần hơn với du khách Việt

Tiếp nối thành công rực rỡ của Lễ hội Du lịch Hàn Quốc - Korea Travel Festa 2024 tại Hà Nội, sự kiện Korea Travel Festa 2025 năm nay được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 30 gian hàng đến từ các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giải trí của Việt Nam và Hàn Quốc, đem đến trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.

Với mong muốn giới thiệu đa dạng nội dung văn hóa và sức hấp dẫn của văn hóa Hàn Quốc (K-culture) tới du khách Việt, sự kiện Korea Travel Festa 2025 mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đặc sắc tại Khu trải nghiệm K-culture, hoạt động thú vị từ các doanh nghiệp đại diện Hàn Quốc như Riot Games, Amorepacific, Nongshim, Ngân hàng Woori và đặc biệt là khuyến mãi, giảm giá sản phẩm du lịch, vé máy bay dành cho du khách tham gia sự kiện.

Korea Travel Festa 2025: Sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch lớn nhất của Hàn Quốc tại Việt Nam

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại Korea Travel Festa 2025 là khu trải nghiệm LCK (League of Legends Champions Korea) - giải đấu chuyên nghiệp danh tiếng của trò chơi đồng đội Liên Minh Huyền Thoại (LoL), cũng là biểu tượng của ngành thể thao điện tử (Esports) Hàn Quốc.

Sự kiện quy tụ dàn tuyển thủ hàng đầu LCK đến giao lưu trực tiếp với người hâm mộ tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Lehends, Kingen, Ucal, LazyFeel - tuyển thủ ngoại quốc đầu tiên mang quốc tịch Việt Nam thi đấu tại LCK, cùng với Smeb - cựu tuyển thủ huyền thoại từng vô địch LCK.

Các tuyển thủ tham gia loạt hoạt động đặc biệt gồm talkshow chủ đề du lịch Hàn Quốc, gặp mặt và ký tặng người hâm mộ (fan meeting), thi đấu đối kháng trình diễn kỹ năng đỉnh cao tạo nên một bầu không khí bùng nổ, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ MZ (Millennials & Gen Z) - nhóm công chúng đang ngày càng quan tâm đến Esports và văn hóa Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa Esports và du lịch lần này không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn, mà còn là cầu nối đưa hình ảnh Hàn Quốc đến gần hơn với cộng đồng người trẻ tại Việt Nam – những người đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xu hướng lựa chọn điểm đến và tiêu dùng trải nghiệm du lịch quốc tế.

Korea Travel Festa 2025: Sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch lớn nhất của Hàn Quốc tại Việt Nam
Dàn tuyển thủ hàng đầu LCK đến giao lưu trực tiếp với người hâm mộ tại TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện còn có sự tham gia sôi nổi của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tiêu biểu như Amorepacific, Nongshim, ngân hàng Woori, kết hợp quảng bá du lịch với các nội dung đặc trưng của từng ngành công nghiệp. Tập đoàn mỹ phẩm Amorepacific (chủ sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Innisfree, Sulwhasoo, Laneige...) mang đến không gian trải nghiệm làm đẹp theo chủ đề K-Beauty gắn liền với du lịch đảo Jeju - nơi khai sinh các sản phẩm thiên nhiên đặc trưng.

Khách tham quan có thể trải nghiệm phân tích da chuyên sâu, chụp ảnh, check-in tại các góc thiết kế lấy cảm hứng từ bộ phim Hàn được yêu thích tại Việt Nam – “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt-When Life Gives You Tangerines”. Thương hiệu thực phẩm nổi tiếng Hàn Quốc - Nongshim mang tới hoạt động trải nghiệm sản phẩm tiêu biểu. Ngân hàng Woori triển khai các hoạt động tư vấn sản phẩm tài chính dành cho du học sinh Hàn Quốc, kết hợp chương trình đăng ký sổ tiết kiệm tặng quà tặng giá trị, mang đến nhiều ưu đãi thiết thực và hấp dẫn cho khách tham quan Việt Nam.

Korea Travel Festa 2025: Sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch lớn nhất của Hàn Quốc tại Việt Nam
Quyền Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc - Ông Kim Jong Hoon chia sẻ tại họp báo.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều cơ quan và doanh nghiệp lớn đến từ Hàn Quốc, bao gồm Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), Trung tâm Visa Hàn Quốc, Văn phòng Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju, Cục xúc tiến Du lịch Jeju, Cục xúc tiến Du lịch Busan, Cơ quan Sáng tạo Nội dung Jeju, Bảo tàng Hei, chương trình biểu diễn Nanta, Paradise Walkerhill, Trung tâm miễn thuế Shinsegae, cùng nhiều đơn vị khác.

Các đơn vị đã mang đến những nội dung phong phú, giới thiệu đa dạng các sản phẩm du lịch, văn hóa và công nghiệp đặc trưng của Hàn Quốc, góp phần tạo nên bức tranh toàn diện về sức hấp dẫn của xứ sở kim chi đối với du khách Việt Nam.

Bên cạnh sự hiện diện sôi nổi của các doanh nghiệp Hàn Quốc, sự kiện Korea Travel Festa 2025 còn có sự tham gia của nhiều hãng hàng không và công ty du lịch hàng đầu từ Việt Nam và Hàn Quốc. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Korean Air, Asiana Airlines và Vietjet Air đã giới thiệu nhiều ưu đãi đặc biệt, trong đó nổi bật là chương trình giảm giá vé máy bay tuyến Việt Nam – Hàn Quốc lên đến 15%.

Korea Travel Festa 2025: Sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch lớn nhất của Hàn Quốc tại Việt Nam

Các công ty du lịch Việt Nam như Vietravel, Tugo, BenThanh Tourist, SGO DMC và Vietmedia mang đến các sản phẩm tour du lịch Hàn Quốc phong phú, bao gồm tour khám phá văn hóa Hàn Quốc (K-Culture), tour du lịch cao cấp (Premium Tour), tour trải nghiệm thể thao và thể thao điện tử Esports Hàn Quốc, cùng nhiều lựa chọn dành riêng cho khách gia đình, giới trẻ và nhóm khách cao cấp. Đặc biệt, khách hàng đăng ký tour trực tiếp tại sự kiện sẽ được nhận quà tặng vali du lịch cao cấp cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và các đơn vị tham gia.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã phối hợp cùng Klook Việt Nam triển khai hoạt động bán sản phẩm du lịch Hàn Quốc trên nền tảng thương mại điện tử Shopee – một trong những kênh mua sắm trực tuyến phổ biến nhất hiện nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp ngay tại sự kiện với sự tham gia của nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng giới trẻ Việt. Đây được xem là bước đột phá trong mô hình kết hợp giữa du lịch và thương mại điện tử, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, hiện đại và giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các tour du lịch, dịch vụ và ưu đãi đến từ Hàn Quốc.

Sân khấu nghệ thuật hoành tráng với dàn nghệ sĩ hàng đầu K-pop và V-pop

Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất tại Korea Travel Festa 2025 là chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ những tên tuổi nổi bật của cả K-pop và V-pop, mang đến bầu không khí bùng nổ và đầy cảm xúc cho khán giả tham dự.

Korea Travel Festa 2025: Sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch lớn nhất của Hàn Quốc tại Việt Nam

Đến từ Hàn Quốc là nữ rapper tài năng Lee Young Ji – quán quân chương trình truyền hình thực tế “Show Me The Money 11”, nổi tiếng với phong cách trình diễn mạnh mẽ và lời rap truyền cảm hứng – đã khuấy động sân khấu bằng những bản hit đình đám; nhóm nhạc Yoon Se-yeon, quán quân chương trình “Thanh xuân nở rộ 2023” của Nhà hát Jeongdong, với những phần trình diễn âm nhạc đậm chất nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của đoàn biểu diễn võ thuật nổi tiếng Taekwondowon, nhóm nhạc nữ K-pop trẻ trung KARDI, cùng nhóm nhảy năng động KIKO5 – những nhân tố trẻ được yêu thích bởi phong cách biểu diễn sáng tạo và cá tính. Các ca sĩ nổi tiếng như Đức Phúc, Isaac và Han Sara cũng mang đến loạt tiết mục đặc sắc, góp phần tạo nên một đêm nhạc giao thoa văn hóa đầy cảm hứng giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ sự kiện Korea Travel Festa 2025, ngày 21/6/2025, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ bổ nhiệm ông Kim Sang-sik – Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Quốc gia Việt Nam – làm Đại sứ Danh dự Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Korea Travel Festa 2025: Sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch lớn nhất của Hàn Quốc tại Việt Nam
Ông Kim Sang-sik – Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Quốc gia Việt Nam – làm Đại sứ Danh dự Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ông Kim Sang-sik được ghi nhận là người có đóng góp lớn trong việc đưa bóng đá Việt Nam trở lại thời kỳ đỉnh cao, đặc biệt sau những chiến thắng ấn tượng tại các giải đấu quốc tế như Mitsubishi Electric AFF Cup, đánh bại Manchester United 1-0 khi dẫn dắt đội "Các ngôi sao Đông Nam Á" (ASEAN All-Stars). Với vai trò Đại sứ Danh dự Du lịch Hàn Quốc, ông Kim Sang-sik sẽ đồng hành cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc trong các hoạt động quảng bá hình ảnh xứ sở kim chi đến gần hơn với người dân Việt Nam thông qua những chiến dịch truyền thông sáng tạo và các chương trình giao lưu văn hóa – thể thao trong thời gian tới.

“Việt Nam hiện là một trong những thị trường du lịch trọng điểm của Hàn Quốc. Với sự kiện Korea Travel Festa 2025, chúng tôi đã xây dựng một chương trình trải nghiệm đa dạng, không chỉ dành riêng cho giới trẻ yêu thích K-Culture mà còn hướng tới các gia đình và tầng lớp trung niên. Đây là cơ hội quý giá để du khách Việt trực tiếp tham gia, cảm nhận và kết nối với văn hóa Hàn Quốc thông qua các hoạt động tương tác thực tế. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần khơi gợi hứng thú và tình cảm tích cực với du lịch Hàn Quốc trong lòng công chúng Việt Nam.” Quyền Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc - Ông Kim Jong Hoon chia sẻ.

Trong hai ngày 21 và 22/6, tại Trung tâm GEM Center, TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã tổ chức sự kiện Korea Travel Festa 2025 - lễ hội quảng bá văn hóa và du lịch Hàn Quốc lớn nhất trong năm 2025.

Korea Travel Festa 2025 Du lịch Hàn Quốc

Bài liên quan

Hàn Quốc quảng bá du lịch tại Việt Nam với loạt hoạt động nổi bật nửa cuối năm 2025

Hàn Quốc quảng bá du lịch tại Việt Nam với loạt hoạt động nổi bật nửa cuối năm 2025

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến du lịch trong nửa cuối năm 2025

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến du lịch trong nửa cuối năm 2025

Korea Travel Mart 2025 thúc đẩy hợp tác du lịch Việt - Hàn

Korea Travel Mart 2025 thúc đẩy hợp tác du lịch Việt - Hàn

Có thể bạn quan tâm

Bà Phạm Hải Hoa tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Phạm Hải Hoa tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Cuộc sống số
Ngày 25/11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Thủ đô chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Hà Nội 2025: Lan tỏa thông điệp hòa bình và hữu nghị

Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Hà Nội 2025: Lan tỏa thông điệp hòa bình và hữu nghị

Cuộc sống số
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Hà Nội 2025 tại không gian văn hóa đền Bà Kiệu, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
CeraVe tổ chức sự kiện

CeraVe tổ chức sự kiện 'Ceramides Lab' đầu tiên tại Việt Nam

Cuộc sống số
“Ceramides Lab”, sự kiện trải nghiệm khoa học chăm sóc da đầu tiên của CeraVe tại Việt Nam, đã diễn ra trong 3 ngày tại Vạn Hạnh Mall, thu hút đông đảo khách tham gia.
Trao giải Cuộc thi vẽ tranh

Trao giải Cuộc thi vẽ tranh 'Tiếng vang lịch sử'2025

Cuộc sống số
Chiều 23/11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải và khai mạc trưng bày tác phẩm Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).
Không gian ẩm thực sáng tạo

Không gian ẩm thực sáng tạo 'Quán Meta AI' sẽ mở cửa tự do

Cuộc sống số
Đây là một pop-up cafe và sẽ được tổ chức trong hai ngày 28-29/11 tại địa chỉ NOIRE Dining & Cafe, TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

12°C

Cảm giác: 12°C
sương mờ
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
TP Hồ Chí Minh

21°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây rải rác
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
24°C
Nghệ An

9°C

Cảm giác: 9°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
9°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
13°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
12°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
10°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
15°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
15°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
17°C
Phan Thiết

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
21°C
Quảng Bình

12°C

Cảm giác: 11°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
17°C
Thừa Thiên Huế

17°C

Cảm giác: 16°C
mây cụm
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
Hà Giang

9°C

Cảm giác: 9°C
mây rải rác
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
10°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
12°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
11°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
11°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
13°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
12°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
13°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
15°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
14°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
18°C
Hải Phòng

14°C

Cảm giác: 13°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
21°C
Khánh Hòa

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16677 16946 17520
CAD 18242 18518 19132
CHF 32087 32469 33110
CNY 0 3470 3830
EUR 29906 30179 31201
GBP 34048 34438 35370
HKD 0 3260 3462
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14765 15349
SGD 19778 20060 20580
THB 733 797 850
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26200 26409
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,189 26,189 26,409
USD(1-2-5) 25,142 - -
USD(10-20) 25,142 - -
EUR 30,203 30,227 31,371
JPY 166.03 166.33 173.26
GBP 34,586 34,680 35,504
AUD 16,989 17,050 17,492
CAD 18,499 18,558 19,086
CHF 32,522 32,623 33,305
SGD 19,964 20,026 20,650
CNY - 3,678 3,775
HKD 3,340 3,350 3,433
KRW 16.68 17.39 18.67
THB 782.87 792.54 843.84
NZD 14,821 14,959 15,306
SEK - 2,741 2,821
DKK - 4,040 4,156
NOK - 2,551 2,626
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,984.84 - 6,712.87
TWD 761.84 - 916.66
SAR - 6,932.91 7,257.22
KWD - 83,900 88,719
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,409
EUR 30,017 30,138 31,308
GBP 34,312 34,450 35,463
HKD 3,323 3,336 3,447
CHF 32,256 32,386 33,322
JPY 165.19 165.85 173.01
AUD 16,882 16,950 17,508
SGD 20,001 20,081 20,650
THB 796 799 836
CAD 18,450 18,524 19,083
NZD 14,814 15,342
KRW 17.28 18.90
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25947 25947 26409
AUD 16856 16956 17882
CAD 18422 18522 19536
CHF 32334 32364 33938
CNY 0 3688.4 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30083 30113 31836
GBP 34343 34393 36161
HKD 0 3390 0
JPY 165.15 165.65 176.17
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14873 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19931 20061 20792
THB 0 762.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15140000 15140000 15340000
SBJ 13000000 13000000 15340000
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,409
USD20 26,200 26,250 26,409
USD1 26,200 26,250 26,409
AUD 16,906 17,006 18,126
EUR 30,271 30,271 31,388
CAD 18,386 18,486 19,800
SGD 20,019 20,169 20,769
JPY 165.84 167.34 171.5
GBP 34,524 34,674 35,451
XAU 15,138,000 0 15,342,000
CNY 0 3,574 0
THB 0 798 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 149,400 152,400
Hà Nội - PNJ 149,400 152,400
Đà Nẵng - PNJ 149,400 152,400
Miền Tây - PNJ 149,400 152,400
Tây Nguyên - PNJ 149,400 152,400
Đông Nam Bộ - PNJ 149,400 152,400
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,140 15,340
Miếng SJC Nghệ An 15,140 15,340
Miếng SJC Thái Bình 15,140 15,340
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,980 15,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,980 15,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,980 15,280
NL 99.99 14,160
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,160
Trang sức 99.9 14,570 15,170
Trang sức 99.99 14,580 15,180
Cập nhật: 28/11/2025 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,514 15,342
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,514 15,343
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149 1,515
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149 1,516
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,475 1,505
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,451 14,901
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,536 113,036
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95 1,025
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,464 91,964
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 804 879
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,415 62,915
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cập nhật: 28/11/2025 06:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Châu Âu và lợi thế bất ngờ trong cuộc đua AI

Châu Âu và lợi thế bất ngờ trong cuộc đua AI

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025

Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025

Phục hình thẩm mỹ silicone

Phục hình thẩm mỹ silicone 'Made in Vietnam', cơ hội mới cho người khuyết tật

Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu

Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

Lô thuốc hạ sốt Padobaby không đạt tiêu chuẩn

Lô thuốc hạ sốt Padobaby không đạt tiêu chuẩn

Nvidia và sức nặng của

Nvidia và sức nặng của 'vương miện AI'

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025