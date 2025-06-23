Korea Travel Festa 2025 có gì mới?

Korea Travel Festa 2025 dự kiến tiếp cận hơn 70.000 lượt khách.

Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên lượng khách du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc vượt mốc 5 triệu lượt - một bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác song phương. Trong đó, số lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 511 nghìn lượt và số lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam đã đạt hơn 4.6 triệu lượt. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đã đạt khoảng 224,000 lượt, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy tiềm năng lớn phát triển du lịch giữa hai quốc gia.

Mang văn hóa và trải nghiệm Hàn Quốc tới gần hơn với du khách Việt

Tiếp nối thành công rực rỡ của Lễ hội Du lịch Hàn Quốc - Korea Travel Festa 2024 tại Hà Nội, sự kiện Korea Travel Festa 2025 năm nay được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 30 gian hàng đến từ các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giải trí của Việt Nam và Hàn Quốc, đem đến trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.

Với mong muốn giới thiệu đa dạng nội dung văn hóa và sức hấp dẫn của văn hóa Hàn Quốc (K-culture) tới du khách Việt, sự kiện Korea Travel Festa 2025 mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đặc sắc tại Khu trải nghiệm K-culture, hoạt động thú vị từ các doanh nghiệp đại diện Hàn Quốc như Riot Games, Amorepacific, Nongshim, Ngân hàng Woori và đặc biệt là khuyến mãi, giảm giá sản phẩm du lịch, vé máy bay dành cho du khách tham gia sự kiện.

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại Korea Travel Festa 2025 là khu trải nghiệm LCK (League of Legends Champions Korea) - giải đấu chuyên nghiệp danh tiếng của trò chơi đồng đội Liên Minh Huyền Thoại (LoL), cũng là biểu tượng của ngành thể thao điện tử (Esports) Hàn Quốc.

Sự kiện quy tụ dàn tuyển thủ hàng đầu LCK đến giao lưu trực tiếp với người hâm mộ tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Lehends, Kingen, Ucal, LazyFeel - tuyển thủ ngoại quốc đầu tiên mang quốc tịch Việt Nam thi đấu tại LCK, cùng với Smeb - cựu tuyển thủ huyền thoại từng vô địch LCK.

Các tuyển thủ tham gia loạt hoạt động đặc biệt gồm talkshow chủ đề du lịch Hàn Quốc, gặp mặt và ký tặng người hâm mộ (fan meeting), thi đấu đối kháng trình diễn kỹ năng đỉnh cao tạo nên một bầu không khí bùng nổ, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ MZ (Millennials & Gen Z) - nhóm công chúng đang ngày càng quan tâm đến Esports và văn hóa Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa Esports và du lịch lần này không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn, mà còn là cầu nối đưa hình ảnh Hàn Quốc đến gần hơn với cộng đồng người trẻ tại Việt Nam – những người đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xu hướng lựa chọn điểm đến và tiêu dùng trải nghiệm du lịch quốc tế.

Dàn tuyển thủ hàng đầu LCK đến giao lưu trực tiếp với người hâm mộ tại TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện còn có sự tham gia sôi nổi của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tiêu biểu như Amorepacific, Nongshim, ngân hàng Woori, kết hợp quảng bá du lịch với các nội dung đặc trưng của từng ngành công nghiệp. Tập đoàn mỹ phẩm Amorepacific (chủ sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Innisfree, Sulwhasoo, Laneige...) mang đến không gian trải nghiệm làm đẹp theo chủ đề K-Beauty gắn liền với du lịch đảo Jeju - nơi khai sinh các sản phẩm thiên nhiên đặc trưng.

Khách tham quan có thể trải nghiệm phân tích da chuyên sâu, chụp ảnh, check-in tại các góc thiết kế lấy cảm hứng từ bộ phim Hàn được yêu thích tại Việt Nam – “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt-When Life Gives You Tangerines”. Thương hiệu thực phẩm nổi tiếng Hàn Quốc - Nongshim mang tới hoạt động trải nghiệm sản phẩm tiêu biểu. Ngân hàng Woori triển khai các hoạt động tư vấn sản phẩm tài chính dành cho du học sinh Hàn Quốc, kết hợp chương trình đăng ký sổ tiết kiệm tặng quà tặng giá trị, mang đến nhiều ưu đãi thiết thực và hấp dẫn cho khách tham quan Việt Nam.

Quyền Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc - Ông Kim Jong Hoon chia sẻ tại họp báo.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều cơ quan và doanh nghiệp lớn đến từ Hàn Quốc, bao gồm Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), Trung tâm Visa Hàn Quốc, Văn phòng Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju, Cục xúc tiến Du lịch Jeju, Cục xúc tiến Du lịch Busan, Cơ quan Sáng tạo Nội dung Jeju, Bảo tàng Hei, chương trình biểu diễn Nanta, Paradise Walkerhill, Trung tâm miễn thuế Shinsegae, cùng nhiều đơn vị khác.

Các đơn vị đã mang đến những nội dung phong phú, giới thiệu đa dạng các sản phẩm du lịch, văn hóa và công nghiệp đặc trưng của Hàn Quốc, góp phần tạo nên bức tranh toàn diện về sức hấp dẫn của xứ sở kim chi đối với du khách Việt Nam.

Bên cạnh sự hiện diện sôi nổi của các doanh nghiệp Hàn Quốc, sự kiện Korea Travel Festa 2025 còn có sự tham gia của nhiều hãng hàng không và công ty du lịch hàng đầu từ Việt Nam và Hàn Quốc. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Korean Air, Asiana Airlines và Vietjet Air đã giới thiệu nhiều ưu đãi đặc biệt, trong đó nổi bật là chương trình giảm giá vé máy bay tuyến Việt Nam – Hàn Quốc lên đến 15%.

Các công ty du lịch Việt Nam như Vietravel, Tugo, BenThanh Tourist, SGO DMC và Vietmedia mang đến các sản phẩm tour du lịch Hàn Quốc phong phú, bao gồm tour khám phá văn hóa Hàn Quốc (K-Culture), tour du lịch cao cấp (Premium Tour), tour trải nghiệm thể thao và thể thao điện tử Esports Hàn Quốc, cùng nhiều lựa chọn dành riêng cho khách gia đình, giới trẻ và nhóm khách cao cấp. Đặc biệt, khách hàng đăng ký tour trực tiếp tại sự kiện sẽ được nhận quà tặng vali du lịch cao cấp cùng hàng nghìn phần quà hấp dẫn từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và các đơn vị tham gia.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã phối hợp cùng Klook Việt Nam triển khai hoạt động bán sản phẩm du lịch Hàn Quốc trên nền tảng thương mại điện tử Shopee – một trong những kênh mua sắm trực tuyến phổ biến nhất hiện nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp ngay tại sự kiện với sự tham gia của nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng giới trẻ Việt. Đây được xem là bước đột phá trong mô hình kết hợp giữa du lịch và thương mại điện tử, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, hiện đại và giúp người tiêu dùng tiếp cận dễ dàng hơn với các tour du lịch, dịch vụ và ưu đãi đến từ Hàn Quốc.

Sân khấu nghệ thuật hoành tráng với dàn nghệ sĩ hàng đầu K-pop và V-pop

Một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất tại Korea Travel Festa 2025 là chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, quy tụ những tên tuổi nổi bật của cả K-pop và V-pop, mang đến bầu không khí bùng nổ và đầy cảm xúc cho khán giả tham dự.

Đến từ Hàn Quốc là nữ rapper tài năng Lee Young Ji – quán quân chương trình truyền hình thực tế “Show Me The Money 11”, nổi tiếng với phong cách trình diễn mạnh mẽ và lời rap truyền cảm hứng – đã khuấy động sân khấu bằng những bản hit đình đám; nhóm nhạc Yoon Se-yeon, quán quân chương trình “Thanh xuân nở rộ 2023” của Nhà hát Jeongdong, với những phần trình diễn âm nhạc đậm chất nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của đoàn biểu diễn võ thuật nổi tiếng Taekwondowon, nhóm nhạc nữ K-pop trẻ trung KARDI, cùng nhóm nhảy năng động KIKO5 – những nhân tố trẻ được yêu thích bởi phong cách biểu diễn sáng tạo và cá tính. Các ca sĩ nổi tiếng như Đức Phúc, Isaac và Han Sara cũng mang đến loạt tiết mục đặc sắc, góp phần tạo nên một đêm nhạc giao thoa văn hóa đầy cảm hứng giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ sự kiện Korea Travel Festa 2025, ngày 21/6/2025, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ bổ nhiệm ông Kim Sang-sik – Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Quốc gia Việt Nam – làm Đại sứ Danh dự Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ông Kim Sang-sik – Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Quốc gia Việt Nam – làm Đại sứ Danh dự Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ông Kim Sang-sik được ghi nhận là người có đóng góp lớn trong việc đưa bóng đá Việt Nam trở lại thời kỳ đỉnh cao, đặc biệt sau những chiến thắng ấn tượng tại các giải đấu quốc tế như Mitsubishi Electric AFF Cup, đánh bại Manchester United 1-0 khi dẫn dắt đội "Các ngôi sao Đông Nam Á" (ASEAN All-Stars). Với vai trò Đại sứ Danh dự Du lịch Hàn Quốc, ông Kim Sang-sik sẽ đồng hành cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc trong các hoạt động quảng bá hình ảnh xứ sở kim chi đến gần hơn với người dân Việt Nam thông qua những chiến dịch truyền thông sáng tạo và các chương trình giao lưu văn hóa – thể thao trong thời gian tới.

“Việt Nam hiện là một trong những thị trường du lịch trọng điểm của Hàn Quốc. Với sự kiện Korea Travel Festa 2025, chúng tôi đã xây dựng một chương trình trải nghiệm đa dạng, không chỉ dành riêng cho giới trẻ yêu thích K-Culture mà còn hướng tới các gia đình và tầng lớp trung niên. Đây là cơ hội quý giá để du khách Việt trực tiếp tham gia, cảm nhận và kết nối với văn hóa Hàn Quốc thông qua các hoạt động tương tác thực tế. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần khơi gợi hứng thú và tình cảm tích cực với du lịch Hàn Quốc trong lòng công chúng Việt Nam.” Quyền Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc - Ông Kim Jong Hoon chia sẻ.

