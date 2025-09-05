Hàn Quốc quảng bá du lịch tại Việt Nam với loạt hoạt động nổi bật nửa cuối năm 2025

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc và Việt Nam không ngừng thắt chặt mối quan hệ hợp tác du lịch, thể hiện qua sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách hai chiều và hàng loạt hoạt động xúc tiến sôi động. Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên lượng khách du lịch giữa hai quốc gia vượt mốc 5 triệu lượt, minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của Hàn Quốc đối với du khách Việt Nam và ngược lại.

Chỉ tính riêng 07 tháng đầu năm 2025, Hàn Quốc đã đón hơn 368.000 lượt khách Việt Nam ghé thăm, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy tiềm năng to lớn trong việc phát triển du lịch song phương trong thời gian tới.

KTO Việt Nam mang “Say đắm Thu Hàn Quốc” đến ITE HCMC 2025

Từ ngày 4–6/9/2025, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam) tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh – ITE HCMC lần thứ 19 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, Quận 7, TP.HCM) với tư cách là một trong những gian hàng quy mô lớn và nổi bật nhất sự kiện.

Trong lần tham dự này, KTO mang đến không gian trải nghiệm độc đáo dành cho du khách yêu mến Hàn Quốc với thiết kế mới lạ mang chủ đề “Say đắm Thu Hàn – Fall in Korea”, kết hợp giữa không khí chợ truyền thống Hàn Quốc và không gian “Đêm Hàn Quốc – Night Life in Korea” cùng những yếu tố K-Culture hiện đại, tạo nên hành trình khám phá văn hóa – du lịch Hàn Quốc sống động ngay giữa lòng TP.HCM.

Đặc biệt, khách tham quan còn có cơ hội giao lưu và nhận tư vấn trực tiếp và nhiều trải nghiệm mới mẻ do các cục xúc tiến du lịch địa phương đến từ Hàn Quốc như Tỉnh tự trị đặc biệt Jeju (Jeju Special Self-Governing Province), Cục Xúc tiến Du lịch Gyeonggi (Gyeonggi Tourism Organization), Quỹ Văn hóa & Du lịch Jeonbuk (Jeonbuk Culture & Tourism Foundation) và Hội đồng Xúc tiến Du lịch Khu vực Thủ đô Hàn Quốc (Capital Area Tourism Promotion Council) mang tới ITE lần này. Sự tham gia của các đơn vị này không chỉ mang đến nguồn thông tin cập nhật mà còn mở rộng cơ hội để khách Việt Nam tiếp cận đa dạng sản phẩm và dịch vụ du lịch tại Hàn Quốc.

Tại gian hàng KTO Việt Nam ở ITE HCMC 2025, khách tham quan sẽ được hòa mình vào chuỗi hoạt động phong phú và hấp dẫn, hứa hẹn mang lại trải nghiệm khó quên. KTO còn dành tặng miễn phí ấn phẩm du lịch mới nhất, cung cấp thông tin hành trình và điểm đến từ truyền thống đến hiện đại.

Không khí trở nên sôi động hơn với các trò chơi giải đố kiến thức về văn hóa - du lịch Hàn Quốc, nơi du khách vừa thử thách trí tuệ vừa có cơ hội nhận quà lưu niệm dễ thương.

Khu gắp gấu bông K-Friends - linh vật chính thức của KTO - chắc chắn sẽ thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình, mang đến niềm vui bất ngờ với những phần quà xinh xắn.

Không gian check-in đậm chất Hàn Quốc cũng được thiết kế để du khách lưu giữ khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè và người thân. Hoạt động Personal Color Test - xu hướng làm đẹp đình đám tại Hàn Quốc - sẽ giúp khách tham quan khám phá màu sắc phù hợp với làn da và phong cách riêng của mình, mang lại trải nghiệm vừa mới lạ vừa hữu ích.

Đặc biệt, trong ITE lần này, KTO lần đầu tiên quảng bá các điểm đến du lịch nổi tiếng đã xuất hiện trong bộ phim Kpop Demon Hunters - bộ phim hoạt hình nổi tiếng gần đây lấy cảm hứng từ âm nhạc K-pop có sức ảnh hưởng toàn cầu, và lồng ghép khéo léo yếu tố thần thoại, văn hóa dân gian và tinh thần đại diện cho thế hệ trẻ Hàn Quốc. Tất cả những hoạt động này kết hợp hài hòa, biến gian hàng KTO Việt Nam trở thành một điểm dừng chân không thể bỏ lỡ tại ITE HCMC 2025.

Không chỉ vậy, khách mua tour du lịch Hàn Quốc trực tiếp tại gian hàng của các công ty du lịch trong khuôn khổ ITE 2025 sẽ nhận được những phần quà độc quyền và hấp dẫn từ KTO Việt Nam, như một lời mời khuyến khích du khách lựa chọn Hàn Quốc cho kỳ nghỉ Thu - Đông 2025 sắp tới.

Chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tổ chức đoàn MICE

Song song với các hoạt động quảng bá tới người tiêu dùng, KTO Việt Nam đặc biệt chú trọng hỗ trợ các công ty du lịch và doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường khách.

Trong nửa cuối năm 2025, KTO Việt Nam đặc biệt triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho các công ty du lịch và doanh nghiệp Việt Nam mới lần đầu tổ chức đoàn MICE đến Hàn Quốc. Các đoàn từ 10 khách trở lên, lưu trú tối thiểu 2 ngày 1 đêm tại Hàn Quốc sẽ được hỗ trợ 10.000 won/khách, không giới hạn ngân sách và đặc biệt có thể đồng thời áp dụng với chính sách MICE 2025 từ KTO Headquarter.

Làng văn hóa Gamcheon, Busan về đêm.

Khác với chính sách hỗ trợ MICE 2025 do KTO Headquarter vận hành và nhận hỗ trợ tại Hàn Quốc thông qua Land Tour, chương trình hỗ trợ đặc biệt do KTO Việt Nam trực tiếp triển khai và hỗ trợ cho công ty du lịch Việt Nam, mang lại lợi ích linh hoạt và thiết thực hơn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, các công ty du lịch có thể đăng ký đồng thời cả hai chính sách hỗ trợ, chính sách MICE 2025 và chương trình hỗ trợ đặc biệt. Chương trình áp dụng từ tháng 7 đến hết tháng 12-2025.

Bên cạnh đó, KTO còn đẩy mạnh hỗ trợ các sản phẩm du lịch kết hợp học tập tại Hàn Quốc, nhằm tạo điều kiện cho các công ty xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường khách học tập, đào tạo và nghiên cứu. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn mở rộng phạm vi hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch kết hợp giáo dục.

Ngoài ra, KTO cũng triển khai hỗ trợ các công ty du lịch Việt Nam phát triển sản phẩm Hàn Quốc đa dạng hơn thông qua việc tổ chức workshop B2B, các chuyến famtour kết nối đối tác hai nước và quảng bá những điểm đến mới như Gyeongju - thành phố đăng cai APEC 2025, Busan, Jeonju hay Jeju. Những hoạt động này vừa mang đến cơ hội kết nối trực tiếp cho doanh nghiệp, vừa giúp du khách Việt có thêm nhiều lựa chọn mới mẻ, độc đáo khi đến Hàn Quốc.

Lan tỏa hình ảnh Hàn Quốc trẻ trung, năng động tới du khách Việt

Nhằm chào mừng Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Gyeongju sau 20 năm, KTO Việt Nam sẽ triển khai chương trình famtour “Quảng bá du lịch Gyeongju - Busan” diễn ra từ ngày 11–16/9/2025, với sự tham gia của nhiều travel blogger và nhà sáng tạo nội dung (content creators) nổi tiếng. Thông qua chuyến trải nghiệm thực tế, các KOLs sẽ mang đến cho du khách Việt Nam cái nhìn sinh động về những điểm đến mới, những câu chuyện văn hóa và hành trình hấp dẫn tại Hàn Quốc, đặc biệt là tại Gyeongju - nơi sẽ đăng cai tổ chức APEC 2025.

Tiếp đó, famtour “Khám phá K-Culture” được tổ chức từ ngày 23-29/9/2025 với sự đồng hành của Klook và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cùng nhiều content creators và KOLs, sẽ tập trung vào các hoạt động K-Culture đặc sắc, từ âm nhạc, thời trang, ẩm thực đến lối sống hiện đại, hứa hẹn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Hàn Quốc trẻ trung và năng động đến công chúng Việt Nam.

Lễ hội Hoa Anh Đào ở Gyeongju.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm tại Hàn Quốc, KTO cũng đẩy mạnh quảng bá trực tuyến thông qua hàng loạt cuộc thi online xoay quanh các chủ đề hấp dẫn như trải nghiệm mua sắm du lịch, du lịch gia đình và du học kết hợp du lịch Hàn Quốc, qua đó tăng cường sự tương tác và kết nối của người Việt với văn hóa - du lịch Hàn Quốc trên nền tảng số.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ: "Đến với ITE 2025, chúng tôi mong muốn mang đến một không gian trải nghiệm sống động, giúp du khách Việt không chỉ tìm hiểu mà còn cảm nhận được Hàn Quốc theo cách gần gũi và thú vị nhất, từ chợ truyền thống đến hoạt động về đêm, từ K-culture đến xu hướng làm đẹp.

Chúng tôi hy vọng đây sẽ không chỉ là một gian hàng du lịch, mà là một hành trình trải nghiệm thu nhỏ, nơi mỗi du khách Việt Nam đến tham quan sẽ tìm thấy một phần Hàn Quốc mà họ yêu thích, và khơi gợi mong muốn được khám phá sâu hơn nữa đất nước của chúng tôi trong tương lai. KTO Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng du khách và các đối tác để mang hình ảnh du lịch Hàn Quốc đến gần hơn với người Việt trong thời gian tới.”.