Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến du lịch trong nửa cuối năm 2025

La Giang

La Giang

14:10 | 18/06/2025
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) sẽ triển khai chuỗi chương trình xúc tiến quy mô từ nay đến cuối năm 2025, trong đó nổi bật là lễ hội Korea Travel Festa tại TP.HCM nhằm thúc đẩy quảng bá văn hóa , du lịch Hàn Quốc đến gần hơn với du khách Việt Nam.
Tính đến hết Tháng 5 năm nay, Hàn Quốc đã đón 224,000 Lượt khách du lịch từ Việt Nam, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là một dấu hiệu tích cực của du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam trong bối cảnh tình hình kinh tế, địa chính trị đang có nhiều biến động trên thế giới.

Trên đà tăng trưởng mạnh mẽ này, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nửa cuối năm 2025.

Năm 2024 đánh dấu một bước phát triển nổi bật trong hợp tác du lịch giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc. Tổng lượng khách du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt hơn 5 triệu lượt, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ và tiềm năng to lớn của du lịch song phương Việt - Hàn.

Du lịch Hàn Quốc tăng tốc quảng bá tại Việt Nam với loạt hoạt động lớn dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, KTO đã hỗ trợ hơn 54.000 lượt khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm), tăng 32% so với năm 2023, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 tại Đông Nam Á về lượng khách MICE đến Hàn Quốc, chỉ xếp sau Philippines.

Trong nửa đầu năm 2025, KTO Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến du lịch quy mô và hiệu quả. Nổi bật là chiến dịch “Xuân Hạ ghé Hàn, Thơm hoa rộn nắng”, phối hợp cùng 20 công ty du lịch hàng đầu tại Việt Nam nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch mùa xuân – hè đặc sắc của Hàn Quốc, với hàng nghìn quà tặng cho du khách Việt Nam và hỗ trợ chi phí trải nghiệm du lịch Hàn Quốc lên tới 50,000won/du khách (khoảng 900 nghìn đồng). KTO cũng tích cực tham gia các sự kiện trong nước, như Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2025 tại Hà Nội, cùng các cơ quan xúc tiến địa phương đến từ Jeju, Busan, Suwon, Gyeongsangbuk..., mang đến chuỗi trải nghiệm phong phú thu hút đông đảo khách tham quan.

Ngoài ra, sự kiện Korea Travel Mart 2025 đã được tổ chức thành công, quy tụ hơn 20 doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc và hơn 100 đối tác từ Việt Nam, bao gồm các hãng hàng không, công ty lữ hành, cơ quan báo chí và hiệp hội ngành du lịch.

Song song với các hoạt động xúc tiến truyền thống, KTO cũng chú trọng đẩy mạnh truyền thông trực tuyến thông qua chương trình “Be the Kreator”. Chương trình đã tuyển chọn và kết nối với 20 nhà sáng tạo nội dung trẻ người Việt đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, nhằm lan tỏa hình ảnh đất nước Hàn Quốc qua góc nhìn mới mẻ, sáng tạo và gần gũi.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, TikTok, chương trình kỳ vọng sẽ đưa hình ảnh du lịch Hàn Quốc đến gần hơn với du khách Việt Nam, đặc biệt là nhóm du khách trẻ năng động và yêu thích trải nghiệm văn hóa.

Trong nửa cuối năm 2025, KTO Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện và sức lan tỏa của du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam thông qua chuỗi sự kiện quy mô lớn.

Đáng chú ý là Lễ hội Du lịch Hàn Quốc - Korea Travel Festa 2025, sự kiện B2C dự kiến tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với quy mô tiếp cận khoảng 70.000 du khách Việt yêu mến du lịch, mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - giải trí hấp dẫn như các trải nghiệm văn hóa, du lịch Hàn Quốc, chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ Kpop nổi tiếng và đặc biệt là hoạt động giao lưu cùng các tuyển thủ của Giải vô địch Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc (LCK).

Bên cạnh đó, KTO sẽ tiếp tục tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE tại TP. Hồ Chí Minh để mở rộng mạng lưới hợp tác với các đối tác khu vực phía Nam. Đồng thời, sự kiện thường niên Korea Travel Award 2025 cũng sẽ được tổ chức nhằm vinh danh các đối tác tiêu biểu, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ chiến lược lâu dài trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước.

Đặc biệt trong nửa cuối năm 2025, KTO cũng tập trung trọng điểm quảng bá các sản phẩm tour quá cảnh Hàn Quốc đa dạng dành cho du khách Việt bay từ Việt Nam tới Mỹ, châu Âu hay các nước khác có đường bay quá cảnh tại Hàn Quốc. Với chính sách miễn visa cho các du khách quá cảnh, các chương trình miễn phí như city tour quanh Seoul, hay các sản phẩm có trả phí với nhiều lựa chọn ẩm thực, văn hóa và mua sắm, tour quá cảnh đang là lựa chọn hấp dẫn cho những hành khách muốn tận dụng thời gian quá cảnh để khám phá một phần Hàn Quốc trong chuyến đi của mình.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ “Thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến đa dạng, kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đang tích cực đồng hành cùng các công ty du lịch Việt Nam trong việc phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt như K-Culture tour, Premium tour, Sports tour, cũng như hỗ trợ các đoàn charter đến Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách Việt những trải nghiệm mới mẻ, đặc sắc và đậm chất Hàn Quốc. Dự kiến trong năm 2025, Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục đón hơn 500 nghìn lượt khách từ Việt Nam và duy trì thành quả để là một trong những thị trường Đông Nam Á có lượng khách đến thăm Hàn Quốc cao nhất".

