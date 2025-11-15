Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người dân Phú Quốc vì nghĩa cử giúp du khách Hàn Quốc đi lạc

Ngày 15/11, bà Park Eun Jung – Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Organization – KTO) tại Việt Nam đã đến nhà anh Trần Hoàng Phương, người bán trái cây ở Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, để tri ân và gửi lời cảm ơn về hành động giúp đỡ du khách Hàn Quốc.

Tham gia đoàn công tác của KTO còn có bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc.

Tại buổi gặp gỡ, bà Park Eun Jung cho biết câu chuyện anh Phương giúp hai du khách Hàn Quốc tìm lại mẹ đi lạc trong chuyến du lịch hôm 2/11 đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng Hàn Quốc.

Bà Park Eun Jung (thứ 2 bìa phải) trao quà và giấy khen cho ông Trần Hoàng Phương ở Phú Quốc. Ảnh KTO

“Hành động giúp người kịp thời của anh Phương vô cùng ý nghĩa. Không chỉ báo đài tại Việt Nam đưa tin, mà hàng loạt phương tiện truyền thông Hàn Quốc cũng tiếp tục lan tỏa câu chuyện này.

Nhiều người dân Hàn Quốc bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tấm lòng nhân hậu của người Việt Nam, đặc biệt là anh Phương, khi không ngần ngại hỗ trợ một vị khách xa lạ trong lúc khó khăn”, bà Park Eun Jung bày tỏ.Đại diện KTO đã trao tặng anh Phương phần quà và Giấy khen thay cho lời cảm ơn chân thành từ đất nước Hàn Quốc.

Bà Park Eun Jung khẳng định Việt Nam hiện là một trong những điểm đến yêu thích nhất của du khách Hàn Quốc, và chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam.

Sự gắn kết chân thành giữa con người hai nước là nền tảng vững chắc để phát triển bền vững mối quan hệ du lịch và văn hóa song phương.

KTO tin rằng những hành động đẹp như của anh Trần Hoàng Phương sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần vun đắp hình ảnh hai dân tộc thân thiện, nhân hậu và luôn sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của anh Trần Hoàng Phương – một minh chứng cho tấm lòng nhân hậu, sự hiếu khách của người dân Việt Nam.

Câu chuyện ý nghĩa này góp phần khắc họa sinh động mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai nước, không chỉ trong lĩnh vực du lịch mà còn trong cuộc sống thường ngày. Ở chiều ngược lại, KTO sẽ tiếp tục nỗ lực để người dân Việt Nam khi đến thăm Hàn Quốc cũng cảm nhận được niềm vui và sự thân thiện như vậy.”.