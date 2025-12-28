Hơn 16.000 người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam.

Được phát động từ ngày 14/11 đến 10/12/2025, Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân cả nước về lợi ích của tiêm chủng, đồng thời bác bỏ những thông tin sai lệch về vaccine.

Chỉ sau hơn 01 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 16.276 lượt tham gia hợp lệ của công dân Việt Nam trên phạm vi toàn quốc. Thí sinh dự thi đa dạng về độ tuổi và thành phần: Từ học sinh, sinh viên (sinh năm 2006, 2011, 2015) đến người cao tuổi (sinh năm 1949, 1953); từ cán bộ xã, giáo viên đến nhân viên y tế và người dân tự do.

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi. Ảnh BTC

Top 5 địa phương có số lượt tham gia nhiều nhất gồm: TP. Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Điện Biên, cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Dương Chí Nam , Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, khẳng định thành công của cuộc thi là tiền đề quan trọng để ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích người dân chủ động tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Trải qua Vòng loại và Vòng Chung kết với bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên khuyến cáo chuyên môn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Ban Tổ chức đã trao 19 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc. Tại Vòng Chung kết, Top 100 thí sinh đều đạt điểm tuyệt đối 20/20 câu hỏi, với thời gian hoàn thành nhanh từ 18–24 giây.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đoạt giải trong “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam”.

Trong đó, 1 giải Nhất (5.000.000 đồng) thuộc về thí sinh Đặng Nguyễn Ý Nhi (Đại học Văn Hiến, Thành phố Hồ Chí Minh) với thành tích trả lời đúng 20/20 câu hỏi trong thời gian 22 giây.

03 Giải Nhì (3.000.000 đồng/giải): Trao cho các thí sinh Nguyễn Văn Hạnh (Hà Nội), Nguyễn Văn Tường (Hưng Yên) và Nguyễn Thị Mơ (Thành phố Hồ Chí Minh).

05 Giải Ba (2.000.000 đồng/giải): Thuộc về các thí sinh từ Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Thanh Hóa và Hà Nội. 10 Giải Khuyến khích (1.000.000 đồng/giải): Trao cho các thí sinh có thành tích cao khác.

Cuộc thi không chỉ tạo ra một sân chơi kiến thức bổ ích, mà còn giúp người dân tiếp cận thông tin về tiêm chủng mở rộng một cách chính xác, khoa học; qua đó tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng với ngành y tế, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tiêm chủng an toàn , hiệu quả, chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.