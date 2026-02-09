Brain-Life nhận 10 tỷ đồng đầu tư, đưa công nghệ não bộ 'Make in Vietnam' ra thế giới

Ngày 6/2, Công ty Cổ phần Công nghệ Brain-Life Link, một startup tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ thần kinh (Neurotechnology) tại Việt Nam, chính thức công bố nhận khoản đầu tư trị giá 10 tỷ đồng từ quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế IDGX (Investment Development Global eXchange). Cột mốc này không chỉ khẳng định tiềm năng của các giải pháp công nghệ cao do người Việt làm chủ, mà còn mở ra chương mới cho khát vọng ghi danh Việt Nam trên bản đồ công nghệ cao toàn cầu.

Khoản đầu tư chiến lược từ IDGX là nguồn lực quan trọng để Brain-Life đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường. Cụ thể, dòng vốn này sẽ được phân bổ cho các hạng mục trọng yếu:

Hoàn thiện sản phẩm: Tối ưu hóa các phiên bản phần cứng và phần mềm của thiết bị Focus+.

Chuẩn hóa: Hoàn tất đăng ký các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn quốc tế.

Sản xuất & Thử nghiệm: Khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt. Dự kiến vào đầu tháng 4/2026, Brain-Life sẽ tiến hành thử nghiệm diện rộng với nhóm 300 người dùng đầu tiên.

Ra mắt: Chính thức thương mại hóa sản phẩm vào mùa hè 2026.

Lễ ký kết hợp tác

Trong bối cảnh sức khỏe tâm thần trở thành mối quan tâm toàn cầu, Brain-Life đưa ra lời giải bằng thiết bị đeo Focus+. Đây là một thiết bị theo dõi trạng thái tinh thần của người dùng theo thời gian thực và đưa ra giải pháp để cải thiện sức khỏe tinh thần bằng phương pháp tích hợp thành công bộ ba cảm biến sinh lý trong cùng một thiết bị: fNIRS (Quang phổ hồng ngoại gần), EEG (Điện não đồ) và PPG (Quang thể tích đồ) và kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Brain-Life là một trong hai công ty hiếm hoi trên thế giới hiện nay tích hợp thành công bộ ba cảm biến sinh lý trong cùng một thiết bị.

TS. Vi Chí Thành - Tổng Giám đốc Brain-Life - cho biết: “Việc kết hợp "kiềng ba chân" này cùng khả năng tự chủ thiết kế vi mạch xử lý tín hiệu y sinh giúp Focus+ đạt độ chính xác tiệm cận thiết bị y tế chuyên dụng, nhưng với giá thành chỉ bằng 1/10 (khoảng 200 - 250 Đô la Mỹ). Người dùng có thể theo dõi mức độ tập trung, thư giãn hay căng thẳng (stress) theo thời gian thực ngay trên ứng dụng điện thoại, thay vì phỏng đoán cảm tính”.

“Với tầm nhìn "Bình dân hóa công nghệ cao", Focus+ phục vụ đa dạng đối tượng: từ tối ưu sự tập trung cho lao động trí óc (học sinh, nhân viên văn phòng) đến cảnh báo sớm nguy cơ kiệt sức (burnout) cho các ngành nghề đặc thù (tài xế đường dài, kỹ sư công trình). Ứng dụng đi kèm tích hợp AI cung cấp các bài tập game luyện não, nhạc binaural và thiền định, đóng vai trò như giải pháp "tiền can thiệp" (pre-intervene) giúp ngăn chặn sớm các vấn đề tâm lý” - TS. Vi Chí Thành nhấn mạnh.

Người dùng trải nghiệm thực tế sản phẩm

Thành công của thiết bị Focus+ là tiền đề then chốt để Brain-Life tiến xa hơn trong các nghiên cứu về Lão hóa não bộ (Brain Aging) và hỗ trợ các bệnh lý liên quan đến não (đột quỵ) và chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer’s). Công ty Brain-Life cũng định hướng mở rộng ứng dụng công nghệ để cải thiện chất lượng sống cho nhóm người dùng mắc Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) và Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Ông Nathan Hoàng - Đại diện quỹ đầu tư IDGX – cho biết: “IDGX có triết lý rót vốn với quá trình thẩm định khắt khe, minh bạch và chuyên nghiệp. Lần này, chúng tôi đồng ý rót vốn vào Brain – Life với mong muốn hỗ trợ một startup Việt có khát vọng đưa khoa học thần kinh Việt Nam lên bản đồ thế giới. Sự đồng hành của IDGX hôm nay phần nào giúp người bạn Brain-Life hiện thực hóa giấc mơ về những giải pháp công nghệ "Make-in-Vietnam" mang tính nhân văn sâu sắc, giải quyết những thách thức lớn của thế kỷ 21”.

Vượt qua các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về công nghệ và mô hình kinh doanh, Brain-Life đã chứng minh được năng lực nội tại vững chắc cùng tiềm năng phát triển bền vững trước các nhà đầu tư quốc tế. Yếu tố then chốt thuyết phục IDGX đầu tư chính là "nguồn lực con người" của Brain-Life. Startup hiện quy tụ đội ngũ 30 nhân sự chuyên môn cao, trong đó có hơn 10 Tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng tại Mỹ, Châu Âu và Úc. Bên cạnh đó, Hội đồng cố vấn khoa học uy tín của Brain-Life cũng tạo nên một lợi thế cạnh tranh vững chắc.