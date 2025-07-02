xAI của Elon Musk gọi vốn 10 tỷ đô la, đẩy mạnh cạnh tranh với OpenAI

Đợt huy động vốn mới nhất của xAI sẽ giúp công ty này cạnh tranh với các đối thủ OpenAI và Anthropic. Ảnh: Getty.

Theo Morgan Stanley, một nửa số vốn được huy động thông qua trái phiếu bảo đảm và các khoản vay dài hạn, phần còn lại đến từ các khoản đầu tư cổ phần chiến lược. Ngân hàng cho biết đợt chào bán trái phiếu “đã được đặt mua vượt mức”, với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư trái phiếu toàn cầu lớn.

“Số tiền thu được sẽ hỗ trợ xAI tiếp tục phát triển các giải pháp AI tiên tiến, bao gồm một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới và nền tảng Grok hàng đầu của công ty,” Morgan Stanley tuyên bố.

Tham vọng siêu máy tính Grok và cuộc chơi tỷ đô

Hồi tháng 5, Elon Musk tiết lộ xAI đã lắp đặt 200.000 GPU tại siêu máy tính Colossus ở Memphis, Tennessee, nơi đào tạo các mô hình AI của công ty. Musk cho biết xAI tiếp tục mua thêm chip từ Nvidia và AMD, đồng thời lên kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất 1 triệu GPU tại khu vực ngoại ô Memphis.

Cùng lúc, xAI tiếp tục phát hành bản cập nhật cho Grok và đã công bố Grok 3 vào tháng 2. Để mở rộng khả năng tiếp cận, Musk đã tích hợp Grok với mạng xã hội X (trước đây là Twitter) - nền tảng mà xAI đã mua lại hồi tháng 3 với định giá 33 tỷ đô la. Khi đó, xAI được định giá ở mức 80 tỷ đô la, nhưng chưa rõ liệu đợt gọi vốn mới có thay đổi con số này hay không.

Năm ngoái, xAI đã gọi vốn được 6 tỷ đô la với định giá 50 tỷ đô la, theo CNBC.

Thị trường AI đang chứng kiến cuộc đua gọi vốn khốc liệt giữa các công ty Mỹ. Tháng 3 vừa qua, OpenAI hoàn tất vòng gọi vốn 40 tỷ đô la, nâng định giá lên mức 300 tỷ đô la, với sự hậu thuẫn của Microsoft và SoftBank. Cùng tháng đó, Anthropic - nhà phát triển chatbot Claude được định giá 61,5 tỷ đô la, và mới đây nhận thêm 2,5 tỷ đô la tín dụng luân chuyển trong vòng 5 năm.

Musk, người đồng sáng lập OpenAI nhưng sau đó rời đi, từng chỉ trích công ty này đã “đi chệch sứ mệnh phi lợi nhuận vì nhân loại” để theo đuổi mục tiêu thương mại. Vào tháng 2, ông và một nhóm nhà đầu tư đã đề nghị mua lại OpenAI với giá 97,4 tỷ đô la nhưng bị từ chối bởi CEO Sam Altman.

Elon Musk từng mô tả Grok là AI “tìm kiếm sự thật tối đa” và “chống thức tỉnh”, nhằm tạo khác biệt với các đối thủ như ChatGPT. Tuy nhiên, mô hình này không ít lần gây tranh cãi. Đầu năm nay, Grok bị phát hiện đưa ra các phát ngôn lệch chuẩn và gây sốc khi được hỏi về chủ đề “diệt chủng người da trắng” và tình hình Nam Phi.

Dù vậy, Musk vẫn kiên định với tầm nhìn của mình và tiếp tục mở rộng xAI như một thế lực đối trọng với các gã khổng lồ hiện tại.