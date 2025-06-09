Công nghệ số
Xu hướng

Sam Altman mang công nghệ quét mống mắt gây tranh cãi đến Vương Quốc Anh

Thế Kiên

Thế Kiên

16:41 | 09/06/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sau Mỹ, CEO OpenAI Sam Altman tiếp tục mở rộng dự án xác minh danh tính bằng sinh trắc học Worldcoin đến Vương quốc Anh, bất chấp lo ngại về quyền riêng tư và sự giám sát chặt chẽ từ giới chức.
OpenAI đàm phán với cựu CEO Sam Altman để mời ông quay lại làm việc Giám đốc điều hành Sam Altman chính thức quay trở lại OpenAI Sam Altman tái xuất tại hội đồng quản trị của OpenAI
Sam Altman mang công nghệ quét mống mắt gây tranh cãi đến Vương Quốc Anh
Sam Altman mang công nghệ quét mống mắt gây tranh cãi đến Vương Quốc Anh. Dự án này nhằm mục đích xác thực danh tính của con người bằng thiết bị quét mắt hình cầu gọi là Orb.

Sam Altman, “cha đẻ” của ChatGPTCEO OpenAI, đang tăng tốc tham vọng toàn cầu hóa hệ thống xác minh danh tính bằng công nghệ quét mống mắt Worldcoin, với điểm dừng chân tiếp theo là Vương quốc Anh.

Theo thông tin từ công ty, thiết bị quét mắt hình cầu đặc trưng có tên Orb sẽ bắt đầu xuất hiện tại London từ thứ Năm tuần này, trước khi lan rộng tới các thành phố lớn khác như Manchester, Birmingham, Cardiff, Belfast và Glasgow trong thời gian tới.

Worldcoin sử dụng công nghệ quét khuôn mặt và mống mắt để tạo ra một “mã định danh độc nhất” xác thực người dùng là con người thật, chứ không phải bot hay trí tuệ nhân tạo. Trong thời đại mà deepfake, AI sinh văn bản và bot tự động tràn lan, dự án tuyên bố muốn trở thành “hàng rào sinh học” đầu tiên ngăn AI giả mạo danh tính.

Người dùng sau khi quét mống mắt sẽ được nhận một lượng tiền mã hóa WLD và sở hữu World ID, danh tính kỹ thuật số ẩn danh có thể sử dụng để đăng nhập vào các ứng dụng như Minecraft, Reddit hay Discord.

Từ dự án khoa học đến mạng lưới toàn cầu

Theo Adrian Ludwig, kiến trúc sư trưởng của Tools for Humanity, công ty mẹ đứng sau Worldcoin khi nhu cầu đối với công nghệ này đang tăng mạnh, đặc biệt từ doanh nghiệp và chính phủ, giữa làn sóng lo ngại AI đang phá vỡ các hệ thống xác thực truyền thống.

“Ý tưởng này không còn chỉ mang tính lý thuyết. Nó đang trở thành một phần thực tế trong cuộc sống hàng ngày,” Ludwig nói với CNBC. “Chúng tôi đang chuyển từ một dự án khoa học sang một mạng lưới thực sự.”

Worldcoin gần đây cũng đã mở 6 cửa hàng tại Mỹ ở các thành phố như Austin, Atlanta, Los Angeles, Nashville, Miami và San Francisco. Kế hoạch sắp tới là mở rộng quy mô “theo cấp số nhân”.

Ngay từ khi ra mắt vào năm 2021, Worldcoin đã gây tranh cãi dữ dội vì rủi ro liên quan đến dữ liệu sinh trắc học. Nhiều chuyên gia và tổ chức cảnh báo về nguy cơ lạm dụng hoặc rò rỉ thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, công ty khẳng định họ mã hóa toàn bộ dữ liệu, xóa thông tin gốc và lưu trữ cục bộ trên thiết bị của người dùng thay vì đẩy lên đám mây. Việc xác minh tính duy nhất được xử lý bởi các nhà cung cấp bên thứ ba một cách giới hạn.

“Chúng tôi đã làm việc với nhiều cơ quan quản lý, trong đó có Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh,” Ludwig cho biết. “Các câu hỏi như: 'Liệu điều này có rủi ro?', 'Làm sao để bảo vệ quyền riêng tư?' tất cả đều đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn câu trả lời.”

Cuộc đua định danh kỹ thuật số toàn cầu

Worldcoin ra đời trong bối cảnh các chính phủ toàn cầu đang gấp rút tìm cách thay thế hệ thống nhận dạng vật lý (CMND, hộ chiếu) bằng ID kỹ thuật số. Dù vậy, các nỗ lực trước đây như hệ thống Aadhaar của Ấn Độ cũng từng bị chỉ trích vì vi phạm quyền riêng tư và gia tăng bất công xã hội.

Ludwig tin rằng Worldcoin có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một chuẩn định danh kỹ thuật số an toàn hơn: “Chúng tôi đang thấy các chính phủ dần quan tâm đến việc áp dụng công nghệ của chúng tôi để cải thiện hạ tầng nhận dạng quốc gia.”

Hiện Worldcoin tuyên bố đã có 13 triệu người dùng xác minh, và đang trên hành trình mở rộng tới hàng trăm triệu người tiếp theo.

Nhưng câu hỏi vẫn còn:

Công nghệ này sẽ giải cứu nhân loại khỏi deepfake hay mở ra một tương lai giám sát sinh học toàn diện?

Liệu chúng ta đang chứng kiến bước đầu của một “Chứng minh nhân loại toàn cầu” hay sự xói mòn quyền riêng tư chưa từng có?

Câu trả lời có thể đang nằm trong đôi mắt bạn, đúng theo nghĩa đen.

Orb Worldcoin Mã định danh độc nhất lo ngại về quyền riêng tư Công nghệ quét mống mắt Sam Altman CEO Sam Altman Thiết bị quét mắt hình cầu

Bài liên quan

Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

OpenAI nới nội dung dành cho người lớn trên ChatGPT

OpenAI nới nội dung dành cho người lớn trên ChatGPT

Có thể bạn quan tâm

PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

Xu hướng
Việc Nhà máy In tiền Quốc gia ký hợp đồng với Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T năm 2023 đánh dấu bước ngoặt: Việt Nam chính thức tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer, lĩnh vực vốn do các tập đoàn quốc tế độc quyền.
Cá nhân hóa quảng cáo và nội dung từ tương tác với Meta AI

Cá nhân hóa quảng cáo và nội dung từ tương tác với Meta AI

Xu hướng
Meta thông báo rằng công ty sẽ bắt đầu cá nhân hóa nội dung và quảng cáo trên các ứng dụng như Facebook và Instagram kể từ ngày 16 tháng 12. Việc này được thực hiện dựa trên phân tích dữ liệu người dùng với AI chatbot của Meta.
Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Xu hướng
Cũng tại sự kiện Huawei Connect 2025 được tổ chức tại Thượng Hải, ông Leo Chen - Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch Khối Kinh doanh Doanh nghiệp Huawei, đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Khai mở kỷ nguyên mới cho Trí tuệ công nghiệp”, chia sẻ những góc nhìn về tình hình thực tiễn mới nhất của Huawei về trí tuệ công nghiệp.
Bảo vệ dữ liệu công dân trong kỷ nguyên số

Bảo vệ dữ liệu công dân trong kỷ nguyên số

Bảo mật
Bảo vệ dữ liệu công dân nổi lên như một vấn đề trung tâm của xã hội số khi mỗi thao tác trên dịch vụ công trực tuyến, y tế điện tử, thương mại điện tử hay mạng xã hội đều tạo ra dấu vết số. Thực tế Việt Nam thời gian gần đây chứng kiến sự gia tăng rủi ro lộ lọt dữ liệu cùng những nỗ lực quản trị, thể hiện rõ nét tại Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 2/9/2025.
Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Xu hướng
Robot ngày càng tiến gần đến vai trò trợ lý thông minh, an toàn, linh hoạt cho con người. Những sản phẩm mới nhất vừa ra mắt tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã tạo nên điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.
Xem thêm

Đọc nhiều

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

12°C

Cảm giác: 12°C
sương mờ
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
TP Hồ Chí Minh

21°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
24°C
Đà Nẵng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây rải rác
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
24°C
Khánh Hòa

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
Nghệ An

9°C

Cảm giác: 9°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
9°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
13°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
12°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
10°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
17°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
15°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
15°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
17°C
Phan Thiết

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
21°C
Quảng Bình

12°C

Cảm giác: 11°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
17°C
Thừa Thiên Huế

17°C

Cảm giác: 16°C
mây cụm
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
20°C
Hà Giang

9°C

Cảm giác: 9°C
mây rải rác
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
10°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
12°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
11°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
10°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
11°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
14°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
13°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
12°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
13°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
15°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
14°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
14°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
18°C
Hải Phòng

14°C

Cảm giác: 13°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 29/11/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 29/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 29/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 29/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 29/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 29/11/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 30/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 30/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 30/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 30/11/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 30/11/2025 15:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 30/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 01/12/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 01/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 01/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 01/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 01/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 01/12/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 02/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 02/12/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 02/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 02/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 02/12/2025 21:00
21°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16677 16946 17520
CAD 18242 18518 19132
CHF 32087 32469 33110
CNY 0 3470 3830
EUR 29906 30179 31201
GBP 34048 34438 35370
HKD 0 3260 3462
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14765 15349
SGD 19778 20060 20580
THB 733 797 850
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26200 26409
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,189 26,189 26,409
USD(1-2-5) 25,142 - -
USD(10-20) 25,142 - -
EUR 30,203 30,227 31,371
JPY 166.03 166.33 173.26
GBP 34,586 34,680 35,504
AUD 16,989 17,050 17,492
CAD 18,499 18,558 19,086
CHF 32,522 32,623 33,305
SGD 19,964 20,026 20,650
CNY - 3,678 3,775
HKD 3,340 3,350 3,433
KRW 16.68 17.39 18.67
THB 782.87 792.54 843.84
NZD 14,821 14,959 15,306
SEK - 2,741 2,821
DKK - 4,040 4,156
NOK - 2,551 2,626
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,984.84 - 6,712.87
TWD 761.84 - 916.66
SAR - 6,932.91 7,257.22
KWD - 83,900 88,719
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,185 26,189 26,409
EUR 30,017 30,138 31,308
GBP 34,312 34,450 35,463
HKD 3,323 3,336 3,447
CHF 32,256 32,386 33,322
JPY 165.19 165.85 173.01
AUD 16,882 16,950 17,508
SGD 20,001 20,081 20,650
THB 796 799 836
CAD 18,450 18,524 19,083
NZD 14,814 15,342
KRW 17.28 18.90
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25947 25947 26409
AUD 16856 16956 17882
CAD 18422 18522 19536
CHF 32334 32364 33938
CNY 0 3688.4 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30083 30113 31836
GBP 34343 34393 36161
HKD 0 3390 0
JPY 165.15 165.65 176.17
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14873 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19931 20061 20792
THB 0 762.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15140000 15140000 15340000
SBJ 13000000 13000000 15340000
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,409
USD20 26,200 26,250 26,409
USD1 26,200 26,250 26,409
AUD 16,906 17,006 18,126
EUR 30,271 30,271 31,388
CAD 18,386 18,486 19,800
SGD 20,019 20,169 20,769
JPY 165.84 167.34 171.5
GBP 34,524 34,674 35,451
XAU 15,138,000 0 15,342,000
CNY 0 3,574 0
THB 0 798 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 149,400 152,400
Hà Nội - PNJ 149,400 152,400
Đà Nẵng - PNJ 149,400 152,400
Miền Tây - PNJ 149,400 152,400
Tây Nguyên - PNJ 149,400 152,400
Đông Nam Bộ - PNJ 149,400 152,400
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,140 15,340
Miếng SJC Nghệ An 15,140 15,340
Miếng SJC Thái Bình 15,140 15,340
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,980 15,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,980 15,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,980 15,280
NL 99.99 14,160
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,160
Trang sức 99.9 14,570 15,170
Trang sức 99.99 14,580 15,180
Cập nhật: 28/11/2025 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,514 15,342
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,514 15,343
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 149 1,515
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 149 1,516
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,475 1,505
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,451 14,901
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,536 113,036
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95 1,025
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,464 91,964
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 804 879
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,415 62,915
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,514 1,534
Cập nhật: 28/11/2025 06:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hạnh phúc, nhân văn

Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hạnh phúc, nhân văn

Bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025: Những dấu ấn khó quên

Bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025: Những dấu ấn khó quên

Phát huy sức mạnh của Báo chí khoa học Việt Nam hiện nay

Phát huy sức mạnh của Báo chí khoa học Việt Nam hiện nay

Bão số 15 (bão Koto) cường độ mạnh tiến vào Biển Đông khi miền Trung chưa kịp hồi phục

Bão số 15 (bão Koto) cường độ mạnh tiến vào Biển Đông khi miền Trung chưa kịp hồi phục

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025

Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025

Phục hình thẩm mỹ silicone

Phục hình thẩm mỹ silicone 'Made in Vietnam', cơ hội mới cho người khuyết tật

Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu

Thành lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền châu Âu

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

Lô thuốc hạ sốt Padobaby không đạt tiêu chuẩn

Lô thuốc hạ sốt Padobaby không đạt tiêu chuẩn

Nvidia và sức nặng của

Nvidia và sức nặng của 'vương miện AI'

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025