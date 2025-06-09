Sam Altman mang công nghệ quét mống mắt gây tranh cãi đến Vương Quốc Anh. Dự án này nhằm mục đích xác thực danh tính của con người bằng thiết bị quét mắt hình cầu gọi là Orb.

Sam Altman, “cha đẻ” của ChatGPT và CEO OpenAI, đang tăng tốc tham vọng toàn cầu hóa hệ thống xác minh danh tính bằng công nghệ quét mống mắt Worldcoin, với điểm dừng chân tiếp theo là Vương quốc Anh.

Theo thông tin từ công ty, thiết bị quét mắt hình cầu đặc trưng có tên Orb sẽ bắt đầu xuất hiện tại London từ thứ Năm tuần này, trước khi lan rộng tới các thành phố lớn khác như Manchester, Birmingham, Cardiff, Belfast và Glasgow trong thời gian tới.

Worldcoin sử dụng công nghệ quét khuôn mặt và mống mắt để tạo ra một “mã định danh độc nhất” xác thực người dùng là con người thật, chứ không phải bot hay trí tuệ nhân tạo. Trong thời đại mà deepfake, AI sinh văn bản và bot tự động tràn lan, dự án tuyên bố muốn trở thành “hàng rào sinh học” đầu tiên ngăn AI giả mạo danh tính.

Người dùng sau khi quét mống mắt sẽ được nhận một lượng tiền mã hóa WLD và sở hữu World ID, danh tính kỹ thuật số ẩn danh có thể sử dụng để đăng nhập vào các ứng dụng như Minecraft, Reddit hay Discord.

Từ dự án khoa học đến mạng lưới toàn cầu

Theo Adrian Ludwig, kiến trúc sư trưởng của Tools for Humanity, công ty mẹ đứng sau Worldcoin khi nhu cầu đối với công nghệ này đang tăng mạnh, đặc biệt từ doanh nghiệp và chính phủ, giữa làn sóng lo ngại AI đang phá vỡ các hệ thống xác thực truyền thống.

“Ý tưởng này không còn chỉ mang tính lý thuyết. Nó đang trở thành một phần thực tế trong cuộc sống hàng ngày,” Ludwig nói với CNBC. “Chúng tôi đang chuyển từ một dự án khoa học sang một mạng lưới thực sự.”

Worldcoin gần đây cũng đã mở 6 cửa hàng tại Mỹ ở các thành phố như Austin, Atlanta, Los Angeles, Nashville, Miami và San Francisco. Kế hoạch sắp tới là mở rộng quy mô “theo cấp số nhân”.

Ngay từ khi ra mắt vào năm 2021, Worldcoin đã gây tranh cãi dữ dội vì rủi ro liên quan đến dữ liệu sinh trắc học. Nhiều chuyên gia và tổ chức cảnh báo về nguy cơ lạm dụng hoặc rò rỉ thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, công ty khẳng định họ mã hóa toàn bộ dữ liệu, xóa thông tin gốc và lưu trữ cục bộ trên thiết bị của người dùng thay vì đẩy lên đám mây. Việc xác minh tính duy nhất được xử lý bởi các nhà cung cấp bên thứ ba một cách giới hạn.

“Chúng tôi đã làm việc với nhiều cơ quan quản lý, trong đó có Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh,” Ludwig cho biết. “Các câu hỏi như: 'Liệu điều này có rủi ro?', 'Làm sao để bảo vệ quyền riêng tư?' tất cả đều đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn câu trả lời.”

Cuộc đua định danh kỹ thuật số toàn cầu

Worldcoin ra đời trong bối cảnh các chính phủ toàn cầu đang gấp rút tìm cách thay thế hệ thống nhận dạng vật lý (CMND, hộ chiếu) bằng ID kỹ thuật số. Dù vậy, các nỗ lực trước đây như hệ thống Aadhaar của Ấn Độ cũng từng bị chỉ trích vì vi phạm quyền riêng tư và gia tăng bất công xã hội.

Ludwig tin rằng Worldcoin có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một chuẩn định danh kỹ thuật số an toàn hơn: “Chúng tôi đang thấy các chính phủ dần quan tâm đến việc áp dụng công nghệ của chúng tôi để cải thiện hạ tầng nhận dạng quốc gia.”

Hiện Worldcoin tuyên bố đã có 13 triệu người dùng xác minh, và đang trên hành trình mở rộng tới hàng trăm triệu người tiếp theo.

Nhưng câu hỏi vẫn còn:

Công nghệ này sẽ giải cứu nhân loại khỏi deepfake hay mở ra một tương lai giám sát sinh học toàn diện?

Liệu chúng ta đang chứng kiến bước đầu của một “Chứng minh nhân loại toàn cầu” hay sự xói mòn quyền riêng tư chưa từng có?

Câu trả lời có thể đang nằm trong đôi mắt bạn, đúng theo nghĩa đen.