Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

Hôm thứ năm 23/10, Giám đốc điều hành AI của Microsoft, Mustafa Suleyman, cho biết công ty sẽ không xây dựng các dịch vụ AI khiêu dâm, tạo khoảng cách với đối tác lâu năm OpenAI.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Quốc tế Paley diễn ra ở Menlo Park (California) vào ngày 23/10, Suleyman nhấn mạnh: “Đó không phải là dịch vụ chúng tôi sẽ cung cấp. Các công ty khác có thể làm điều đó, nhưng Microsoft sẽ không.”

Phát biểu này được đưa ra chỉ một tuần sau khi Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết công ty ông dự kiến cho phép người lớn đã xác minh danh tính sử dụng ChatGPT cho mục đích khiêu dâm, với lý do “OpenAI không phải là cảnh sát đạo đức của thế giới”.

OpenAI nới nội dung dành cho người lớn trên ChatGPT Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, vừa xác nhận rằng ChatGPT sẽ sớm cho phép người dùng trưởng thành truy cập nội dung khiêu ...

Khoảng cách ngày càng rõ giữa Microsoft và OpenAI

Microsoft là nhà đầu tư lớn và đối tác chiến lược của OpenAI, với việc cung cấp hạ tầng điện toán đám mây cho ChatGPT và nhiều sản phẩm khác. Tuy nhiên, mối quan hệ này đang có dấu hiệu rạn nứt, nhất là khi OpenAI mở rộng hợp tác với Google và Oracle - những đối thủ trực tiếp của Microsoft trong mảng AI doanh nghiệp.

Trong khi OpenAI tập trung phát triển chatbot “mang tính cá nhân hóa cao”, Microsoft lại hướng đến AI phục vụ năng suất và doanh nghiệp. Tại cùng sự kiện, công ty đã ra mắt hàng loạt tính năng mới cho Copilot, bao gồm Mico – một “người bạn đồng hành AI” có khả năng trò chuyện qua cuộc gọi và thay đổi màu sắc thể hiện cảm xúc.

Mustafa Suleyman, người từng đồng sáng lập DeepMind (được Google mua lại năm 2014), trước đó đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ nhân cách hóa trí tuệ nhân tạo. Trong một bài luận đăng tháng 8, ông viết:

“Chúng ta phải xây dựng AI cho con người – chứ không phải để trở thành một con người.” Mustafa Suleyman cho biết.

Ông cảnh báo việc phát triển các dịch vụ AI “có vẻ như có ý thức” hoặc “mang tính cảm xúc” có thể khiến con người hiểu sai bản chất công nghệ, thậm chí tạo ra “một trục phân chia mới cho nhân loại”.

Suleyman cho biết xu hướng tạo ra AI có cảm xúc, có tính gợi dục đang gia tăng, đặc biệt trong các ứng dụng đồng hành và dịch vụ khiêu dâm mô phỏng, như Grok của Elon Musk vốn đã ra mắt tính năng avatar anime nữ hồi tháng 7.

“Khi bạn thấy các avatar gợi dục hay robot tình dục AI, đó là một hướng đi nguy hiểm. Tôi nghĩ chúng ta nên có quyết định có ý thức để tránh điều đó”, ông nói thêm.

Phía OpenAI chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Suleyman. Trong khi đó, xAI - công ty của Elon Musk đáp lại ngắn gọn rằng “Truyền thông cũ nói dối”.