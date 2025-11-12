Trung Quốc buộc Apple gỡ bỏ ứng dụng hẹn hò đồng tính Blued và Finka khỏi App Store

Ảnh minh họa: Getty.

Hàng loạt người dùng phát hiện hai ứng dụng Blued và Finka đột ngột biến mất khỏi App Store vào cuối tuần qua. Trong tuyên bố gửi Báo chí, Apple cho biết:

“Dựa trên lệnh của Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc, chúng tôi đã xóa hai ứng dụng này khỏi cửa hàng ứng dụng tại Trung Quốc. Quyết định này không ảnh hưởng đến người dùng ở các quốc gia khác.”

Tuy nhiên, phiên bản Blued Lite vẫn có thể tải xuống tại Trung Quốc, theo xác nhận của CNBC.

Đây là trường hợp mới nhất trong chuỗi động thái siết chặt quản lý ứng dụng tại Trung Quốc, đặc biệt là các nền tảng có nội dung liên quan đến giới tính và cộng đồng LGBTQ+.

Trước đó, Grindr - ứng dụng hẹn hò đồng tính phổ biến tại Mỹ cũng bị gỡ khỏi App Store Trung Quốc vào năm 2022, chỉ vài ngày sau khi CAC mở chiến dịch trấn áp nội dung mà họ cho là “bất hợp pháp và không phù hợp”.

Cuối năm 2023, Bắc Kinh ban hành quy định mới buộc mọi ứng dụng hoạt động trong nước phải đăng ký và xin giấy phép từ cơ quan quản lý, khiến hàng loạt ứng dụng nước ngoài biến mất khỏi App Store. Đến tháng 4/2024, Apple tiếp tục xóa WhatsApp và Threads của Meta theo lệnh của CAC, viện dẫn lý do “lo ngại an ninh quốc gia”.

Các chuyên gia nhận định việc gỡ bỏ Blued và Finka lần này không chỉ phản ánh áp lực tuân thủ pháp lý của Apple tại Trung Quốc, thị trường nước ngoài lớn nhất của hãng mà còn cho thấy xu hướng kiểm soát ngày càng chặt chẽ với cộng đồng LGBTQ tại quốc gia này.

Trong những năm gần đây, nhiều nhóm vận động LGBTQ đã bị buộc đóng cửa, bao gồm cả Trung tâm LGBT Bắc Kinh, một trong những tổ chức hoạt động lâu đời và có ảnh hưởng nhất.

Dù đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa ở Trung Quốc từ năm 1997, nhưng hôn nhân đồng giới vẫn chưa được công nhận, và các nội dung liên quan đến bình đẳng giới tính vẫn chịu sự giám sát nghiêm ngặt trên các nền tảng trực tuyến.