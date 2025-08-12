Chán nản vì ứng dụng hẹn hò, cô gái khởi nghiệp thu hút 500 người mỗi sự kiện

Lucy Rout, người sáng lập Haystack Dating.

Sau ba năm “vật lộn” với Tinder, Bumble hay Hinge, Lucy Rout nhận ra mình đang kiệt sức vì hẹn hò. Không chỉ bị phớt lờ, cô còn rơi vào vòng lặp “tải ứng dụng rồi gặp vài người tiếp tục thất vọng và xóa ứng dụng rồi lại cài lại”.

Từ chính trải nghiệm cá nhân và mong muốn tạo môi trường hẹn hò lành mạnh, Rout sáng lập Haystack Dating, dịch vụ tổ chức các sự kiện kết nối ngoài đời thực. Người tham dự sẽ điền thông tin cá nhân, thuật toán của Haystack sẽ ghép nhóm những người có cùng sở thích và tính cách, sau đó họ cùng tham gia một hoạt động như cricket hay bóng bầu dục trước khi giao lưu tự do.

Mỗi sự kiện tại London thu hút từ 200 đến 500 người, 92% đến một mình, vé vào cửa khoảng 30 bảng Anh. Rout khẳng định: “Trong các sự kiện ngoài đời thực, trách nhiệm giải trình cao hơn rất nhiều và mọi người cư xử tử tế hơn so với khi ở trên ứng dụng hẹn hò.”

Rout đã ghi lại hành trình khởi nghiệp của mình và sự khó chịu của cô đối với hành vi kém cỏi của đàn ông trong thế giới hẹn hò trên Instagram trong nhiều năm.

Sự ra đời của Haystack cũng trùng với xu hướng giảm sút người dùng các ứng dụng hẹn hò. Theo báo cáo của OFCOM cuối năm 2024, chỉ trong một năm, Tinder mất gần 600.000 người dùng, Bumble giảm 368.000, Hinge giảm 131.000. Nguyên nhân, theo các nghiên cứu, xuất phát từ tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và lòng tự trọng, cộng với các trải nghiệm tiêu cực như “biến mất” hay bạo lực tình dục trực tuyến.

Không chỉ Haystack, các “ông lớn” trong ngành cũng đang chạy theo xu hướng IRL: Bumble tổ chức sự kiện trực tiếp từ 2022, Hinge lập quỹ 1 triệu USD hỗ trợ các nhóm xã hội tại New York, Los Angeles và London.

Rout gặp bạn trai hiện tại tại một sự kiện kết nối doanh nhân vào cuối 2023, và cô đang mở rộng Haystack sang Leeds cùng kế hoạch phủ sóng khắp Vương quốc Anh. Với gần 50.000 người theo dõi Instagram, Rout vừa tận dụng được cộng đồng sẵn có để lan tỏa dự án, vừa chứng minh rằng hẹn hò ngoài đời thực vẫn là cách hiệu quả để tìm kiếm tình yêu.