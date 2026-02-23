'Xe hộp diêm' Honda N-Van 2026 có gì thú vị?

Honda N-Van 2026 giữ nguyên kiểu dáng vuông vức đặc trưng. Nguồn ảnh: Honda

Ở ngoại thất, Honda N-Van 2026 giữ nguyên kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng “xe hộp diêm”. Hãng không điều chỉnh kích thước hay ngôn ngữ thiết kế. Mẫu xe tiếp tục đáp ứng chuẩn kei car tại Nhật Bản với chiều dài 3.395 mm, rộng 1.475 mm, cao 1.950 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm. Cấu trúc động cơ đặt trước, bình nhiên liệu bố trí dưới ghế cùng trần xe cao giúp tối ưu không gian chứa đồ, duy trì lợi thế thực dụng vốn là điểm mạnh của dòng N-Van.

Khoang lái của Honda N-Van 2026. Nguồn ảnh: Honda

Thay đổi đáng chú ý nằm ở khoang lái. Honda trang bị vô lăng 2 chấu mới thay cho loại 3 chấu trước đây, tích hợp các phím điều chỉnh âm lượng, đàm thoại và ra lệnh bằng giọng nói. Xe đồng thời sử dụng bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin LCD 7 inch mới. Hai trang bị này được chia sẻ với các mẫu kei car khác của hãng như Honda N-Box, Honda N-WGN và Honda N-One. Điều này cho thấy Honda đang tiêu chuẩn hóa linh kiện trong dải sản phẩm kei car nhằm tối ưu chi phí sản xuất.

Ngoài cụm điều khiển mới, Honda N-Van 2026 bổ sung loạt trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. Xe có hệ thống mở cửa không cần chìa khóa, khởi động bằng nút star/stop, tính năng ngăn tăng tốc đột ngột và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Hãng cũng tích hợp hệ thống phanh sau hạn chế va chạm nhằm giảm thiểu rủi ro thứ cấp khi xảy ra tai nạn. Ở các bản cao cấp, Honda trang bị thêm cổng sạc USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động ngày càng phổ biến.

Honda N-Van 2026 vẫn được trang bị gói an toàn quen thuộc. Nguồn ảnh: Honda

Song song với các nâng cấp mới, mẫu xe vẫn duy trì gói an toàn quen thuộc. Honda N-Van 2026 tiếp tục cung cấp đèn pha tự động, hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm với người đi bộ và chức năng ngăn lệch làn.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đỗ xe trước/sau và tính năng ngăn đạp nhầm chân ga khi tiến hoặc lùi. Việc duy trì đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái giúp mẫu kei car này giữ sức cạnh tranh trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ

Trước thời điểm ra mắt, thị trường từng xuất hiện thông tin cho rằng Honda sẽ bổ sung phanh đỗ xe điện tử và chức năng giữ phanh tự động Auto Hold cho N-Van 2026. Tuy nhiên, hãng không hiện thực hóa các trang bị này. Các phiên bản số sàn vẫn sử dụng phanh tay cơ truyền thống. Trong khi đó, các bản số tự động tiếp tục dùng phanh đỗ xe dạng bàn đạp đặt dưới chân người lái như trước.

Honda N-Van 2026 có giá bán dao động từ 1.498.200 đến 2.269.300 Yên. Nguồn ảnh: Honda

Về vận hành, Honda giữ nguyên cấu hình động cơ cho phiên bản 2026. Xe cung cấp hai tùy chọn máy xăng 3 xi-lanh dung tích 658 cc. Bản hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa 53 mã lực và mô-men xoắn cực đại 64 Nm. Bản tăng áp đạt 64 mã lực và 104 Nm. Người dùng có thể lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước hoặc hai cầu tùy phiên bản. Cấu hình này tiếp tục đáp ứng yêu cầu tiết kiệm nhiên liệu và linh hoạt khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Tại Nhật Bản, Honda N-Van 2026 có giá bán dao động từ 1.498.200 đến 2.269.300 Yên, tương đương khoảng 269–408 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi. Mức giá này đặt mẫu xe vào nhóm kei car thực dụng, hướng đến khách hàng cá nhân kinh doanh nhỏ, dịch vụ giao hàng hoặc người dùng cần một phương tiện gọn gàng nhưng có khoang chứa rộng.

Với bản nâng cấp 2026, Honda không tạo ra cuộc cách mạng về thiết kế hay động cơ cho N-Van. Thay vào đó, hãng tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng và đồng bộ trang bị trong dải sản phẩm kei car. Chiến lược này cho thấy Honda ưu tiên tính hiệu quả và tối ưu chi phí, đồng thời duy trì sức hút của mẫu “xe hộp diêm siêu rộng” trong bối cảnh phân khúc xe đô thị tại Nhật Bản cạnh tranh ngày càng quyết liệt.