Việc Honda công bố hai mẫu xe máy điện CUV e: và UC3 tại thị trường Việt Nam là bước đi mới của hãng trong việc mở rộng danh mục xe điện tại Việt Nam, đồng thời triển khai hệ thống đổi pin và trạm sạc nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng.

Lần đầu tiên, Honda Việt Nam giới thiệu cùng lúc hai mẫu xe máy điện mới đi kèm các giải pháp hạ tầng năng lượng. Theo hãng, chiến lược này hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái phương tiện điện, đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Honda CUV e: hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị

Honda CUV e: là mẫu xe điện đầu tiên được Honda Việt Nam đưa ra thị trường. Xe có hai lựa chọn gồm phiên bản trang bị hai pin và hai bộ sạc với giá bán lẻ đề xuất 65 triệu đồng; phiên bản không kèm pin nhưng vẫn có hai bộ sạc có giá 45 triệu đồng.

Mẫu xe được phát triển dành cho nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển trong thành phố. CUV e: sử dụng động cơ điện kết hợp hai bộ pin Honda Mobile Power Pack e: có khả năng tháo rời. Thiết kế xe tập trung vào sự tiện dụng với sàn để chân phẳng, hệ thống đèn LED và hai màu lựa chọn gồm đen nhám, trắng ngọc trai.

Mẫu xe Honda CUV e: với hai lựa chọn màu. Ảnh: Honda

Về trang bị, Honda CUV e: sở hữu hệ thống phanh kết hợp CBS, ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm, cùng tính năng hỗ trợ lùi. Xe được trang bị màn hình TFT 7 inch tích hợp kết nối Honda RoadSync Duo, hỗ trợ định vị, đàm thoại Bluetooth, bên cạnh chìa khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB-C và hộc chứa đồ phía trước.

Với khách hàng lựa chọn mua xe không kèm pin, Honda cung cấp hai phương án sử dụng. Người dùng có thể thuê pin để sạc tại nhà với chi phí 250.000 đồng mỗi tháng hoặc sử dụng dịch vụ đổi pin với mức phí 350.000 đồng mỗi tháng, không giới hạn số lần đổi. Các thủ tục đăng ký và thanh toán được thực hiện thông qua ứng dụng MyHonda+.

Honda CUV e: sẽ được phân phối tại 59 cửa hàng HEAD kinh doanh xe điện ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Honda UC3 bổ sung lựa chọn xe điện hiệu suất cao

Bên cạnh CUV e:, Honda Việt Nam dự kiến mở bán mẫu Honda UC3 từ tháng 7/2026. Xe được định vị ở phân khúc cao hơn với hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt, có giá đề xuất lần lượt 80 triệu đồng và 81,4 triệu đồng. Trong giai đoạn đầu, Honda áp dụng mức giá ưu đãi còn 56,5 triệu đồng và 57,9 triệu đồng cho hai phiên bản.

Honda UC3 sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 6 kW, tốc độ tối đa đạt 82 km/h. Hãng cho biết khả năng tăng tốc của mẫu xe này tương đương xe máy sử dụng động cơ xăng dung tích 160cc.

Mẫu xe điện UC3 dự đoán mở bán từ tháng 7/2026. Ảnh: Honda

Mẫu xe Honda được trang bị pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho khả năng vận hành khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. UC3 cũng sở hữu các tính năng tương tự CUV e: như phanh CBS, ba chế độ lái, hỗ trợ lùi và bổ sung thêm công nghệ phanh tái sinh năng lượng.

Ngoài ra, xe sử dụng màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync, cốp chứa đồ 26 lít, cổng sạc USB-C và hỗ trợ chuẩn sạc nhanh CHAdeMO dành cho xe hai bánh. Bộ sạc công suất 1.200W đi kèm cho phép sạc pin từ 20% lên 80% trong khoảng hai giờ, thời gian sạc đầy khoảng bốn giờ.

Honda UC3 dự kiến được phân phối tại 83 HEAD kinh doanh xe điện ở 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đầu tư hạ tầng đổi pin, trạm sạc cho xe điện

Cùng với việc đưa xe điện ra thị trường, Honda Việt Nam triển khai hệ thống Honda e BATTERY STATION dành cho người dùng CUV e:. Sau khi đăng ký gói đổi pin và thanh toán qua ứng dụng MyHonda+, khách hàng sẽ được cấp thẻ chip để đổi pin tại các HEAD kinh doanh xe điện. Hệ thống bắt đầu vận hành từ ngày 4/6 tại Hà Nội.

Đối với UC3 và các dòng xe điện trong tương lai, Honda triển khai hệ thống Honda Motor Charger Hub sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO với công suất 1.200W mỗi đầu sạc. Chi phí sử dụng dịch vụ được công bố ở mức 7.020 đồng mỗi lần sạc. Các trạm sạc dự kiến hoạt động từ tháng 7/2026 tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương khác.

Hệ thống Honda e BATTERY STATION được Honda triển khai. Ảnh: Honda

Cả Honda CUV e: và Honda UC3 đều được áp dụng chính sách bảo hành xe trong ba năm, không giới hạn quãng đường. Bộ pin được bảo hành hai năm và có thể gia hạn thêm một năm nếu khách hàng thực hiện đầy đủ các lần kiểm tra định kỳ theo quy định.

Việc đưa hai mẫu xe điện mới cùng hệ thống hỗ trợ năng lượng cho thấy Honda Việt Nam đang đẩy mạnh tham gia vào thị trường xe điện hai bánh, nơi nhu cầu về phương tiện tiết kiệm chi phí vận hành và thân thiện môi trường ngày càng tăng.