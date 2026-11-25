Khu công nghiệp sẽ hình thành tổ hợp nhà máy sản xuất đầu máy, toa xe, máy khoan hầm (TBM), thiết bị lao dầm, cấu kiện vỏ hầm, tà vẹt và các thiết bị chuyên dụng khác. Doanh nghiệp đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất từ năm 2027. ẢNH: MAUR.

TP.HCM sắp có khu công nghiệp đường sắt hiện đại đầu tiên cả nước

Tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng rộng 320 ha tại TP.HCM được kỳ vọng mở ra cơ hội làm chủ công nghệ chế tạo đầu máy, toa xe, phát triển chuỗi cung ứng nội địa và giảm phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới giao thông đường sắt, việc hình thành khu công nghiệp đường sắt hiện đại đầu tiên của cả nước tại TP.HCM đang mở ra triển vọng phát triển một ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, tạo nền tảng để doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất phương tiện và thiết bị giao thông hiện đại.

Ngày 24/11, đoàn công tác của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) do Trưởng ban Phan Công Bằng dẫn đầu đã khảo sát thực tế Tổ hợp Khu công nghiệp đường sắt, cơ khí đa dụng tại phường Bình Cơ, sau khi kiểm tra tiến độ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương. Tổ hợp do Tập đoàn Trường Hải (THACO) đầu tư, có diện tích 320 ha, thuộc khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí rộng hơn 700 ha, với tổng vốn đầu tư của toàn khu khoảng 75.000 tỷ đồng.

Thay vì phát triển các nhà máy sản xuất riêng lẻ, THACO lựa chọn mô hình tích hợp nhiều công đoạn chế tạo trong cùng một tổ hợp, kết hợp cơ khí chính xác với công nghệ tự động hóa. Các dây chuyền dự kiến đảm nhiệm việc chế tạo đầu máy, toa xe, gia công kết cấu kim loại kích thước lớn, sử dụng thiết bị đùn ép hợp kim nhôm có lực ép tới 10.000 tấn, robot hàn tự động, công nghệ sơn tĩnh điện và hệ thống đường thử phục vụ kiểm tra phương tiện sau sản xuất.

Trong công nghiệp đường sắt, công nghệ đùn ép hợp kim nhôm cho phép tạo ra những chi tiết có tiết diện phức tạp, độ chính xác cao, đồng thời góp phần giảm trọng lượng phương tiện. Việc kết hợp công nghệ này với robot hàn và dây chuyền gia công cơ khí chính xác có thể giúp doanh nghiệp nâng cao tính đồng nhất của sản phẩm, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí khi sản xuất ở quy mô lớn. Đây cũng là những điều kiện quan trọng để từng bước đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của ngành đường sắt hiện đại.

Phạm vi sản xuất của tổ hợp còn mở rộng sang máy khoan hầm, thiết bị thi công cầu cạn, cấu kiện hầm, tà vẹt và linh kiện cơ điện chuyên dụng. Nếu triển khai thành công, mô hình này có thể tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp phục vụ nhiều công đoạn, từ xây dựng kết cấu hạ tầng đến chế tạo phương tiện, cung cấp phụ tùng và bảo trì trong suốt vòng đời khai thác các tuyến đường sắt.

Lãnh đạo MAUR yêu cầu các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác phân luồng giao thông tại khu vực rào chắn thi công tuyến metro số 2, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. ẢNH: MAUR.

Mở đường cho Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ đường sắt

Một trong những nền tảng quan trọng của dự án là hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa THACO và Hyundai Rotem, doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực chế tạo phương tiện đường sắt. Hai bên hợp tác phát triển năng lực sản xuất và nội địa hóa đầu máy, toa xe, với mục tiêu đưa những toa tàu metro đầu tiên ra khỏi dây chuyền tại Bình Cơ từ tháng 4/2027, phục vụ nhu cầu phát triển đường sắt đô thị TP.HCM và kết nối sân bay Long Thành.

Sự xuất hiện của một trung tâm chế tạo phương tiện đường sắt trong nước có ý nghĩa lớn đối với khả năng chủ động nguồn cung thiết bị. Trong quá trình vận hành các hệ thống metro, nhu cầu về linh kiện thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp phương tiện sẽ kéo dài qua nhiều năm. Khi hình thành được năng lực sản xuất nội địa, các đơn vị khai thác có cơ hội rút ngắn thời gian cung ứng phụ tùng, giảm rủi ro gián đoạn do phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn.

Dự án cũng mở ra dư địa phát triển cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, từ sản xuất vật liệu, linh kiện cơ khí, thiết bị điện, điện tử công nghiệp đến phần mềm điều khiển và các hệ thống giám sát thông minh. Sự kết nối giữa doanh nghiệp chế tạo phương tiện, nhà cung cấp linh kiện và các cơ sở đào tạo kỹ thuật có thể thúc đẩy hình thành đội ngũ nhân lực chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngành giao thông đường sắt.

Tuy nhiên, sản xuất được toa tàu trong nước mới là một phần của quá trình làm chủ công nghệ. Ngành đường sắt hiện đại đòi hỏi sự đồng bộ giữa kết cấu phương tiện, hệ thống truyền động điện, thiết bị điều khiển, hệ thống tín hiệu, phần mềm vận hành và các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Vì vậy, hiệu quả thực chất của quá trình chuyển giao công nghệ cần được đánh giá thông qua năng lực thiết kế, tỷ lệ nội địa hóa, khả năng kiểm định sản phẩm và mức độ chủ động của doanh nghiệp Việt Nam đối với các công nghệ cốt lõi.

Về dài hạn, sự phát triển của khu công nghiệp đường sắt Bình Cơ cần gắn với chiến lược đầu tư mạng lưới đường sắt quốc gia, quy hoạch giao thông đô thị, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Một thị trường có nhu cầu ổn định, tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ và cơ chế chuyển giao công nghệ phù hợp sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, từng bước nâng cao tỷ lệ giá trị sản phẩm do Việt Nam tạo ra.

Sự hình thành khu công nghiệp đường sắt hiện đại đầu tiên tại TP.HCM vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một dự án sản xuất cơ khí. Đây là cơ hội để Việt Nam từng bước chuyển từ thị trường tiêu thụ phương tiện, thiết bị đường sắt nhập khẩu sang chủ thể tham gia chế tạo, phát triển công nghệ và xây dựng năng lực sản xuất phục vụ những công trình giao thông chiến lược trong tương lai.