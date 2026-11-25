Đưa công nghệ đến gần nhu cầu doanh nghiệp

Sáng 25/11, tại Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh (phường Việt Trì), Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tổ chức Hội nghị “Kết nối cung - cầu công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026).

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố lân cận; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh cùng các chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và đơn vị cung cấp công nghệ.

Các đaị biểu tham dự Hội nghị kết nối

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về nhận diện nhu cầu công nghệ từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ và khả năng tiếp cận các giải pháp phù hợp. Các tham luận cũng đề cập đến mô hình sàn giao dịch và trung tâm kết nối cung - cầu công nghệ liên vùng. Đây được xem là những kênh trung gian giúp doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung, tiếp cận đối tác, mở rộng hợp tác nghiên cứu và thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ giữa các địa phương.

Giới thiệu 5 giải pháp công nghệ có khả năng chuyển giao

Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là giới thiệu 5 giải pháp công nghệ tiêu biểu, sẵn sàng chuyển giao cho doanh nghiệp địa phương. Các giải pháp bao gồm: Công nghệ xanh biến phụ phẩm lá dứa thành xơ sợi sinh thái phục vụ ngành dệt may tuần hoàn; dây chuyền máy phân loại rác thải sinh hoạt tự động, công suất 30 - 50 tấn/ngày; hệ thống robot xếp dỡ pallet dẫn hướng bằng thị giác 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ FUTRA FreshLock bảo quản thực phẩm tươi sống, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản Việt Nam; công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp.

Các doanh nghiệp giới thiệu giải pháp

Các giải pháp được giới thiệu hướng đến nhiều lĩnh vực sản xuất, từ công nghiệp, môi trường đến nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Việc đưa các công nghệ đến diễn đàn kết nối giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm hiểu, đánh giá khả năng ứng dụng, lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và điều kiện sản xuất. Không dừng lại ở hoạt động giới thiệu, trao đổi trực tiếp tại hội nghị còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thống nhất định hướng hợp tác. Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Lễ kí biên bản hợp tác

Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực tự động hóa trong sản xuất công nghiệp, phát triển nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp chuyển đổi số. Thông qua hoạt động kết nối cung - cầu, Phú Thọ hướng tới tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các đơn vị nghiên cứu, cung cấp công nghệ; thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp vùng Trung du và miền núi phía Bắc tiếp cận những giải pháp công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.