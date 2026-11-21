Với chủ đề "Hào khí Đất Tổ, Khát vọng công nghệ – Kiến tạo kỷ nguyên xanh", đây là lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức một sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở quy mô cấp tỉnh. Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ chủ trì, được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, dự kiến thu hút khoảng 600 đến 700 đại biểu tham dự tại chỗ cùng 1.000 đại biểu kết nối qua các điểm cầu cấp xã, phường. Bên cạnh địa điểm trung tâm là Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng sẽ được triển khai tại khu vực Quảng trường Hùng Vương và Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghệ cao. Ảnh minh hoạ

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, đại diện Ban Tổ chức Techfest PhuTho 2026 nhấn mạnh: "Techfest PhuTho 2026 không chỉ là nơi hội tụ, tôn vinh các ý tưởng sáng tạo và thành tựu khoa học công nghệ, mà còn là bước đi cụ thể hóa quyết tâm của tỉnh trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi nhất cho cộng đồng startup. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ khơi dậy khát vọng dấn thân của thế hệ trẻ Đất Tổ, đồng thời tạo ra những liên kết thực chất giữa nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp để hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững giai đoạn 2026–2030."

Trong khuôn khổ hai ngày diễn ra sự kiện, Techfest PhuTho 2026 mang đến chuỗi hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối muộn, gắn kết chặt chẽ giữa yếu tố văn hóa truyền thống và tư duy công nghệ hiện đại. Điểm nhấn xuyên suốt là không gian triển lãm thành tựu khoa học – công nghệ, kết hợp cùng các diễn đàn giao thương, kết nối cung cầu công nghệ và chuỗi tọa đàm chuyên sâu nhằm tìm kiếm giải pháp phát triển cho các lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp, du lịch và đào tạo nhân lực.