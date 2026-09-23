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Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

08:52 | 23/09/2026
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Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW, tập trung ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển công nghiệp.
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170/276 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW đã hoàn thành

Chiều 22/9, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì.

Phú Thọ đặt mục tiêu tiên phong về công nghệ và chuyển đổi số
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo. Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ

Theo báo cáo tại hội nghị, đến quý III/2026, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh được thực hiện bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai theo hướng thống nhất đầu mối, phân định rõ trách nhiệm, tăng cường theo dõi, đôn đốc và xử lý các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện.

Tổng số nhiệm vụ được theo dõi, tổng hợp trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW là 276 nhiệm vụ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 170 nhiệm vụ, đạt 61,6%; 7 nhiệm vụ đang thực hiện và 99 nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tiếp tục được triển khai trên các trụ cột gồm dịch vụ công, hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, kinh tế số và xã hội số.

Phú Thọ đặt mục tiêu tiên phong về công nghệ và chuyển đổi số
Các đại biểu tham dự hội nghị. Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 97,97%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,46%. Riêng cơ chế “Luồng xanh” đã tiếp nhận và giải quyết 539/539 hồ sơ, tất cả đều đúng và trước hạn. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng. 100% xã, phường đã có cáp quang băng rộng. Mạng 5G phủ 100% các đô thị trung tâm và khu công nghiệp, tỷ lệ dân số được phủ sóng đạt trên 67%, vượt chỉ tiêu năm 2026.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực có lợi thế

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, quản lý chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ tiếp tục được triển khai. Phú Thọ hiện có 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 6 doanh nghiệp công nghệ cao. Doanh thu của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, công nghệ cao trong 9 tháng năm 2026 ước đạt trên 70.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong thực hiện các nhiệm vụ Trung ương giao.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, với chuyển đổi số, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch, đồng thời gắn chuyển đổi số chặt chẽ với phát triển kinh tế số. Đối với khoa học và công nghệ, tỉnh tập trung giải quyết các bài toán lớn, tăng cường hợp tác và kết nối. Việc ứng dụng công nghệ được ưu tiên vào những lĩnh vực có lợi thế thực tiễn như nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; đồng thời tận dụng nguồn lực FDI phục vụ phát triển công nghiệp.

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo theo hướng thực chất

Đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu việc thành lập phải bảo đảm đúng yêu cầu của Trung ương, đồng thời đặt mục tiêu hoạt động thực chất và chống lãng phí. Tỉnh ưu tiên tận dụng, cải tạo cơ sở vật chất, nhà đất dôi dư để hình thành không gian phục vụ đổi mới sáng tạo, trong đó có sàn giao dịch, khu giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghệ và các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Với Trung tâm An ninh mạng, yêu cầu đặt ra là quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả và triển khai theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an.

Phú Thọ đặt mục tiêu tiên phong về công nghệ và chuyển đổi số

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh được yêu cầu tăng cường theo dõi tiến độ, chất lượng, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là hoàn thành đúng tiến độ chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo tỉnh giao. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cũng yêu cầu việc cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của Trung ương phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn và rõ thẩm quyền. Mục tiêu được đặt ra là đưa Phú Thọ trở thành địa phương tiên phong về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phú Thọ đặt mục tiêu tiên phong về công nghệ và chuyển đổi số

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ

Tại hội nghị, tỉnh công bố các quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; thành lập Tổ giúp việc và các tổ công tác của Ban Chỉ đạo. Hội nghị đồng thời triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các tổ công tác; thực hiện bàn giao nhiệm vụ cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Phú Thọ khoa học công nghệ Phú Thọ chuyển đổi số Phú Thọ ghị quyết 57-NQ/TW

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Khánh Hòa

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 ▲60K 14,510 ▲60K
Trang sức 99.99 13,920 ▲60K 14,520 ▲60K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▲6K 14,552 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▲6K 14,553 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1272K 145 ▼1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1272K 1,451 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
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AUD 17940 18214 18796
CAD 17941 18216 18833
CHF 31018 31396 32042
CNY 0 3837 3933
EUR 29111 29331 30409
GBP 33849 34238 35184
HKD 0 3185 3387
JPY 158 161 169
KRW 0 18 20
NZD 0 14531 15122
SGD 19849 20131 20698
THB 699 762 815
USD (1,2) 25746 0 0
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,797 - -
USD(10-20) 24,797 - -
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CAD 18,133 18,191 18,864
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THB 747.44 756.67 809.94
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DKK - 3,912 4,050
NOK - 2,704 2,800
LAK - 0.89 1.23
MYR 5,972.65 - 6,741.38
TWD 741.22 - 898.01
SAR - 6,810 7,173.33
KWD - 82,380 87,658
Cập nhật: 23/09/2026 10:00
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HKD 3,249 3,262 3,380
CHF 31,163 31,288 32,234
JPY 161.15 161.80 169.78
AUD 18,171 18,244 18,837
SGD 20,049 20,130 20,721
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CAD 18,162 18,235 18,824
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AUD 18158 18258 19180
CAD 18143 18243 19257
CHF 31295 31325 32906
CNY 3822.4 3847.4 3982.6
CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00
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Cập nhật: 23/09/2026 10:00

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