China Mobile chỉ ra ba thay đổi lớn của ngành viễn thông thời AI

Theo C114, phát biểu tại diễn đàn chính của chuỗi sự kiện ICT Trung Quốc 2026 diễn ra ngày 22/9, Ông Tao Tao, Phó tổng giám đốc Ban kinh doanh số hóa thông minh của China Mobile, nhận định xã hội loài người đã bước vào giai đoạn đầu của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, nơi các tác nhân AI (AI agent) sẽ dần thay thế ứng dụng truyền thống để trở thành hình thái trung tâm của thế hệ điện toán kế tiếp. Theo đại diện China Mobile, ngành viễn thông đứng ngay giữa tâm của làn sóng ấy, đang đối diện thời khắc lịch sử then chốt của cuộc tái cấu trúc mô hình phát triển và cùng lúc trải qua ba chuyển động lớn.

Ba thay đổi lớn đang định hình lại ngành viễn thông

Thay đổi đầu tiên nằm ở phạm vi kết nối, khi mạng viễn thông đang mở rộng từ kết nối giữa người với người, người với máy sang một hệ sinh thái có sự tham gia đồng thời của con người, máy móc, đồ vật và các tác nhân AI. Theo cách nhìn của China Mobile, mạng viễn thông trong giai đoạn mới không còn chỉ truyền tải thông tin giữa những thiết bị do con người điều khiển mà phải đáp ứng cả các thực thể có khả năng tự phân tích, suy luận và thực hiện hành động.

Gian trưng bày China Mobile quảng bá chiến lược Token của nhà mạng Trung Quốc. Ảnh C114

Thay đổi thứ hai nằm ở cách ngành viễn thông tạo ra giá trị, khi mô hình kinh doanh đang dịch chuyển từ việc chủ yếu tính theo lưu lượng dữ liệu sang kết hợp giữa “Byte + Token”, trong đó năng lực tính toán và token, đơn vị thể hiện lượng xử lý của các mô hình ngôn ngữ, ngày càng trở thành những yếu tố có thể định giá. Theo hướng này, doanh thu của nhà mạng trong tương lai có thể gắn nhiều hơn với năng lực tính toán và lượng token khách hàng sử dụng, thay vì chỉ dựa vào số gigabyte dữ liệu truyền qua mạng.

Thay đổi thứ ba nằm ở vai trò của ngành viễn thông, khi doanh nghiệp không còn chỉ cung cấp tài nguyên kết nối mà đang hướng tới việc cung cấp các tác nhân AI và tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra giá trị cho các ngành sản xuất, kinh doanh. Điều này đưa nhà mạng từ vị trí cung cấp hạ tầng kết nối sang một vai trò rộng hơn trong chuỗi giá trị số, nơi năng lực tính toán, dữ liệu, kết nối và AI cùng tham gia tạo ra dịch vụ cho khách hàng.

China Mobile đặt cược vào kết nối, điện toán và AI

Trước những thay đổi của ngành, China Mobile đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp dịch vụ công nghệ hàng đầu thế giới, đồng thời thực hiện vai trò của một doanh nghiệp chủ lực trong xây dựng cường quốc mạng và Trung Quốc số. Chiến lược của China Mobile tập trung củng cố hạ tầng mạng và đổi mới toàn bộ chuỗi công nghệ, với 3 mảng dịch vụ chính gồm viễn thông, năng lực tính toán và trí tuệ nhân tạo.

China Mobile xác định kết nối là nền tảng, điện toán là trọng tâm và AI là hướng phát triển mũi nhọn, từ đó liên tục nâng cao năng lực đổi mới trên toàn bộ chuỗi công nghệ và khả năng cung cấp các dịch vụ tích hợp giữa viễn thông, điện toán và trí tuệ nhân tạo.

Ở lớp hạ tầng viễn thông, China Mobile cho biết mạng 5G-A của hãng đã phủ hơn 330 thành phố, trong khi mạng băng rộng cáp quang đạt quy mô lớn nhất thế giới với vùng phủ gigabit hơn 570 triệu hộ gia đình. China Mobile cũng đang thí điểm 10 gigabit tại hơn 120 thành phố, triển khai vệ tinh kết nối trực tiếp với điện thoại di động và đưa dịch vụ liên lạc qua hai hệ thống vệ tinh Tiantong và Beidou vào hoạt động trên toàn quốc.

Ở lớp hạ tầng điện toán, China Mobile triển khai bố cục “4+N+31+X”, xây dựng 2 cụm điện toán AI quy mô trên 10.000 card xử lý, 12 trung tâm điện toán AI cấp vùng và 1.500 nút điện toán AI tại biên mạng. Tổng năng lực điện toán AI của doanh nghiệp đã vượt 112 EFLOPS, hình thành hệ thống phối hợp 3 cấp giữa trung tâm, biên mạng và thiết bị đầu cuối.

Ở lớp hạ tầng AI, China Mobile lấy mô hình ngôn ngữ lớn Jiutian (Cửu Thiên) làm nền tảng AI cốt lõi, kết hợp hệ thống dữ liệu tin cậy với cơ chế “la bàn giá trị” để nâng cao mức độ an toàn và độ tin cậy của các ứng dụng AI. Doanh nghiệp đã xây dựng kho hơn 4.000 TB dữ liệu chất lượng cao, phát triển hơn 50 mô hình chuyên ngành phục vụ các lĩnh vực như năng lượng, sản xuất, hành chính công và xây dựng hệ thống công nghệ AI trên toàn bộ chuỗi với khả năng tự chủ về công nghệ.

Trong bối cảnh kinh tế trí tuệ đang hình thành, China Mobile cho biết sẽ tiếp tục triển khai chương trình hành động “Trí tuệ nhân tạo+” và hợp tác với các đối tác trong chuỗi sản xuất để xây dựng nền tảng số kết hợp mạng, năng lực tính toán và AI. Cách tiếp cận này cho thấy China Mobile đang mở rộng vai trò từ cung cấp kết nối sang cung cấp hạ tầng điện toán và dịch vụ AI, một hướng phát triển đang được các nhà mạng trong khu vực quan tâm.