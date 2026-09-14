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Viễn thông - Internet

Nga ra mắt mạng 5G

Đạt Xanh

Đạt Xanh

20:00 | 14/09/2026
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Nga ra mắt mạng 5G ngày 11/9/2026 tại 16 thành phố với khoảng 10 triệu người dùng, tốc độ đỉnh vượt 400 Mbps và có nơi đạt 1,5 Gbit/s,
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Theo các hãng tin RIATASS, Liên Bang Nga (Nga) chính thức ra mắt dịch vụ 5G vào ngày 11/9/2026.

Bộ Phát triển số, Truyền thông và Thông tin đại chúng Nga cho biết mạng 5G được triển khai theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Cơ quan này nhấn mạnh 5G không chỉ là công nghệ nâng tốc độ Internet di động mà còn là một hệ sinh thái phục vụ quá trình chuyển đổi số nền kinh tế.

Ảnh: Alexander Avilov/ Hãng thông tấn Moskva
Ảnh: Alexander Avilov/ Hãng thông tấn Moskva

Theo đó, công nghệ 5G mở ra khả năng điều khiển xe tự hành và hệ thống robot, phát triển y tế từ xa, số hóa hoạt động sản xuất, vận hành đô thị thông minh, kết nối các thiết bị Internet vạn vật và xây dựng mạng viễn thông riêng trong khuôn viên nhà máy.

Nga phủ sóng 5G tại 16 thành phố

Trong giai đoạn đầu, Nga triển khai dịch vụ 5G tại 16 thành phố gồm Moskva, Tver, Saint Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Kazan, Samara, Yaroslavl, Ufa, Volgograd, Krasnoyarsk, Perm, Chelyabinsk, Veliky Novgorod, Nizhny Novgorod và Krasnodar, qua đó đưa Internet di động tốc độ cao đến khoảng 10 triệu người ngay khi dịch vụ chính thức khai trương.

Bốn nhà mạng lớn gồm MTS, MegaFon, Beeline thuộc tập đoàn VimpelCom và T2 cùng tham gia triển khai 5G, nhưng mỗi doanh nghiệp mới cung cấp dịch vụ tại một số khu vực nhất định, khiến mức độ phủ sóng giữa các thành phố chưa đồng đều. Tại Moskva, Saint Petersburg và Yekaterinburg, người dùng có thể tiếp cận 5G từ cả bốn nhà mạng, trong khi Novosibirsk và Kazan mới có MegaFon và MTS, còn Samara có Beeline và MegaFon; những thành phố còn lại hiện chỉ có một hoặc hai nhà mạng cung cấp dịch vụ.

NGMN chốt hướng đi 6G
NGMN chốt hướng đi 6G

Nhà mạng MTS cho biết thuê bao tại Moskva, Saint Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg và Ufa đã có thể sử dụng 5G với tốc độ lên tới 1,5 Gbit/s, đồng thời nhà mạng triển khai dịch vụ trên dải tần LTE 2100 MHz sẵn có tại 16 thành phố. MegaFon cũng mở 5G tại Moskva, Saint Petersburg, Novosibirsk, Kazan, Krasnodar, Samara, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod, Veliky Novgorod và Tver.

Nhà mạng T2 thông báo 5G đã được kích hoạt tại Moskva, Saint Petersburg, Volgograd, Chelyabinsk, Perm, Krasnoyarsk và một số thành phố khác, trong khi Beeline cho biết tốc độ Internet tại một số khu vực đã tăng tới 30% và nhà mạng sẽ tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng. Tổng giám đốc của cả bốn nhà mạng cũng trực tiếp tham dự các sự kiện khai trương 5G tại Tver, Samara, Yekaterinburg và Novosibirsk.

5G tại Nga đạt trên 400 Mbps, sử dụng băng tần 4,63–4,99 GHz

Tốc độ đỉnh của mạng 5G tại Nga hiện vượt 400 Mbps, cao hơn nhiều lần so với tốc độ LTE phổ biến, trong khi MTS công bố mức tối đa lên tới 1,5 Gbit/s tại các thành phố đã triển khai dịch vụ. Sự chênh lệch giữa các mức tốc độ này phản ánh thực tế của giai đoạn triển khai ban đầu, khi mỗi nhà mạng sử dụng băng tần và mật độ trạm phát khác nhau, vì vậy tốc độ tối đa trong điều kiện lý tưởng không thể hiện đầy đủ tốc độ mà người dùng thực tế nhận được, đặc biệt vào những thời điểm mạng có lưu lượng cao.

Phó Thủ tướng kiêm Chánh Văn phòng Chính phủ Nga Dmitry Grigorenko cho biết các nhà mạng sẽ tận dụng hạ tầng hiện có trong giai đoạn đầu, qua đó giúp tốc độ truyền dữ liệu tăng khoảng 20% đến 25%, trước khi chuyển sang sử dụng các băng tần mới được cấp. Mức tăng 30% mà Beeline công bố cao hơn dự báo của cơ quan quản lý, trong khi tốc độ 1,5 Gbit/s mà MTS đưa ra phản ánh mức cao nhất trong những điều kiện thuận lợi.

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Tận dụng hạ tầng 4G sẵn có giúp các nhà mạng giảm chi phí đầu tư ban đầu, nhưng chưa thể phát huy đầy đủ những ưu điểm về độ trễ thấp và khả năng đáp ứng các ứng dụng công nghiệp vốn được kỳ vọng ở mạng 5G.

Nga cấp cho các nhà mạng dải tần 4,63–4,99 GHz theo hình thức phân bổ đồng đều và không thu phí. Bộ Phát triển số Nga cho rằng phương án này giúp duy trì cạnh tranh giữa các nhà mạng và giữ giá cước ở mức phù hợp với người dùng, khác với mô hình đấu giá băng tần với chi phí cao từng được nhiều quốc gia áp dụng.

Song song với mở rộng mạng 5G, Chính phủ Nga đặt mục tiêu nâng tỷ lệ trạm gốc 5G do các doanh nghiệp trong nước sản xuất lên 100%. Phó Thủ tướng Dmitry Grigorenko cho biết tỷ lệ thiết bị nội địa sẽ được nâng dần theo từng giai đoạn mở rộng mạng, đồng nghĩa tốc độ phủ sóng 5G sẽ phụ thuộc đáng kể vào năng lực sản xuất trạm gốc trong nước.

Lưu lượng Internet di động tại Nga đã tăng hơn ba lần trong sáu năm qua, tạo áp lực buộc các thành phố lớn, nơi mạng di động chịu tải cao nhất, phải đẩy nhanh triển khai 5G. Trước đó, Yota đã đưa mạng LTE đầu tiên vào hoạt động tại Nga từ năm 2012, sau đó các nhà mạng khác lần lượt triển khai, nhưng phải mất 14 năm Nga mới chuyển sang thế hệ mạng di động tiếp theo.

Dữ liệu cho thấy nhà mạng Nga Yota đã triển khai mạng LTE đầu tiên tại nước này từ năm 2012, sau đó các nhà mạng khác lần lượt tham gia. Đợt triển khai 5G lần này có sự góp mặt của bốn nhà mạng lớn gồm MTS, MegaFon, Beeline thuộc VimpelCom và T2.

Theo kế hoạch, các nhà mạng sẽ mở rộng dịch vụ 5G tới thêm 50 thành phố vào cuối năm 2026, đồng thời từng bước chuyển từ việc tận dụng hạ tầng LTE hiện có sang sử dụng dải tần mới 4,63–4,99 GHz. Ba chỉ số sẽ cần được theo dõi trong quá trình mở rộng gồm số thành phố thực tế có 5G, tốc độ trung bình mà thuê bao nhận được trong giờ cao điểm thay vì chỉ nhìn vào tốc độ tối đa 400 Mbps hay 1,5 Gbit/s, và tỷ lệ trạm gốc do doanh nghiệp trong nước sản xuất trên lộ trình hướng tới mục tiêu 100%.

Nga ra mắt mạng 5G 5G Mạng 5G Phát triển mạng 5G

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼600K 145,500 ▼500K
Cập nhật: 14/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,260 ▼40K 14,560 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,260 ▼40K 14,610 ▼40K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,920 ▼40K 14,520 ▼40K
Trang sức 99.99 13,930 ▼40K 14,530 ▼40K
Cập nhật: 14/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,426 ▲1283K 14,562 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,426 ▲1283K 14,563 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 ▼4K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 ▼4K 1,452 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,396 ▲1256K 1,441 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,673 ▼396K 142,673 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,436 ▼300K 108,236 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,348 ▲79486K 98,148 ▲88306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,826 ▼70678K 8,806 ▼79498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,369 ▼233K 84,169 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,446 ▼167K 60,246 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,426 ▲1283K 1,456 ▲1310K
Cập nhật: 14/09/2026 23:00
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