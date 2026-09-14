TCL tiếp tục đồng hành cùng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

TCL tiếp tục đồng hành cùng đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân ASIAD 2026

Mang theo màu cờ sắc áo và kỳ vọng của người hâm mộ cả nước, các vận động viên Việt Nam bước vào một trong những đấu trường thể thao lớn nhất châu lục với một quyết tâm cao, nơi mỗi thành tích không chỉ được quyết định trong vài phút hay vài giây tranh tài, mà được tạo nên từ hàng nghìn giờ tập luyện, những lần vượt qua giới hạn và sự kiên trì phía sau ánh hào quang.

Đây là hành trình tiếp nối mối quan hệ của TCL Việt Nam với Ủy ban Olympic Việt Nam đã được thiết lập từ tháng 3/2026. Với TCL, hành trình này không chỉ nằm ở việc hiện diện bên cạnh các vận động viên tại những dấu mốc quan trọng, mà còn là góp phần đưa câu chuyện của họ được nhìn thấy nhiều hơn, được cảm nhận rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ hơn tới cộng đồng.

Trong khuôn khổ chiến dịch này, TCL sẽ đồng hành cùng 5 gương mặt thể thao Việt Nam đại diện cho những bộ môn và hành trình khác nhau. Đó là Cao Văn Bình ở bộ môn Bóng đá; đó là Trần Thị Thanh Thúy ở bộ môn Bóng chuyền; đó là Quàng Văn Minh ở bộ môn Võ thuật tổng hợp; là Trần Thị Ngọc Yến ở bộ môn Cầu mây và Nguyễn Thị Oanh ở bộ môn Điền kinh.

TCL sẽ đồng hành cùng 5 gương mặt thể thao Việt Nam đại diện cho những bộ môn và hành trình khác nhau

Cả 5 vận động viên, năm cá tính và năm câu chuyện truyền cảm hứng khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần vượt giới hạn để hướng đến một mục tiêu lớn hơn: mang niềm tự hào Việt Nam đến đấu trường châu lục.

Để hành trình của các vận động viên không chỉ được ghi nhớ qua những con số thành tích, TCL triển khai chuỗi Tech Show “Đích Thực Mini LED, Sắc Nét Vinh Quang” gồm 5 tập với sự tham gia của 5 vận động viên. Mỗi tập đi sâu vào những khoảnh khắc, áp lực và câu chuyện phía sau hành trình thi đấu, qua đó thể hiện tinh thần Tự hào - Chiến thắng – Lan tỏa.

TCL tự tin Mini LED có thể mang người xem đến gần hơn với từng khoảnh khắc thể thao,

Có thể bạn chưa biết?

Với thế mạnh về công nghệ hiển thị, TCL tự tin Mini LED có thể mang người xem đến gần hơn với từng khoảnh khắc thể thao, từ những chuyển động diễn ra trong tích tắc đến cảm xúc ở thời khắc chiến thắng, ngay trên màn hình TCL TV.

Để tạo nên trải nghiệm đó, Mini LED không chỉ đơn thuần là câu chuyện của những chip LED có kích thước siêu nhỏ mà Mini LED đích thực được xây dựng trên sự kết hợp đồng bộ của ba nền tảng phần cứng: chip Mini LED kích thước siêu nhỏ, đèn nền Full Array mật độ cao và nhiều vùng làm mờ độc lập, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát ánh sáng và tái hiện chi tiết hình ảnh.

Năng lực này được TCL phát triển trên nhiều dòng TV Mini LED, từ C8L SQD-Mini LED hướng đến trải nghiệm hiển thị cao cấp, A400 series Fashion QD-Mini LED tạo nên sự hoà hợp giữa công nghệ và thời trang đến P8LS QD-Mini LED, đưa công nghệ Mini LED đến gần hơn với nhu cầu giải trí của nhiều gia đình.

TCL chuyển hóa giá trị TỰ HÀO – CHIẾN THẮNG – LAN TỎA thành những hoạt động đồng hành cụ thể với thể thao Việt Nam tại ASIAD2026

Đại diện thương hiệu đồng hành, ông Johnny Yi – Tổng Giám Đốc TCL Việt Nam chia sẻ: “Với TCL, đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam là xuyên suốt cả hành trình phía sau mỗi thành tích – từ nỗ lực tập luyện đến những khoảnh khắc vượt qua giới hạn.

Thông qua thế mạnh về công nghệ hiển thị Mini LED và chuỗi hoạt động cùng Ủy ban Olympic Việt Nam, TCL mong muốn góp phần đưa những câu chuyện ấy đến gần hơn với người hâm mộ, để mỗi khoảnh khắc Tự hào được nhìn thấy rõ nét, mỗi Chiến thắng được ghi dấu và tinh thần thể thao Việt Nam tiếp tục được Lan tỏa.”