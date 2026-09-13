Tập đoàn Sun Life vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026, ghi nhận tăng trưởng tích cực tại nhiều lĩnh vực trên toàn cầu và khu vực châu Á. Tại Việt Nam, Sun Life Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh khả quan, đồng thời mở rộng mạng lưới hoạt động với việc khai trương văn phòng mới tại Hà Nội.

Sun Life tăng trưởng tại thị trường toàn cầu và châu Á

Trong quý II/2026, doanh số bảo hiểm dành cho khách hàng doanh nghiệp của Sun Life tăng 27%, trong khi doanh số bảo hiểm dành cho khách hàng cá nhân tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng quản lý tài sản và quản lý gia sản cũng ghi nhận kết quả tích cực, đóng góp 2,1 tỷ đô la Canada vốn ròng trong quý. Tập đoàn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cơ bản hai chữ số, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Underlying ROE) đạt 19,1%.

Theo ông Kevin Strain, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Life, kết quả trên phản ánh sức mạnh của mô hình kinh doanh đa dạng và khả năng thực thi của tập đoàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Sun Life cũng tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong quý II, tập đoàn trở thành thành viên sáng lập AI Consortium tại Canada và triển khai nền tảng AI tác nhân (Agentic AI) do Sun Life phát triển dành cho các nhóm kiến trúc công nghệ.

Tại châu Á, lợi nhuận cơ bản trong quý II đạt 222 triệu đô la Canada, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh số bảo hiểm cá nhân đạt 862 triệu đô la Canada, tăng 20%, trong khi doanh số quản lý tài sản đạt 1,113 tỷ đô la Canada, tăng 23%.

Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng.

Tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 341 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản chi trả cho khách hàng khi phát sinh các sự kiện bảo hiểm liên quan đến sức khỏe, tai nạn và những rủi ro tài chính theo quyền lợi hợp đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của Sun Life Việt Nam đạt 406 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với kết quả kinh doanh, Sun Life Việt Nam tiếp tục mở rộng hoạt động tại Hà Nội. Mới đây, công ty khai trương văn phòng S.Pace tại 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội.

Văn phòng có tổng diện tích hơn 2.000 m², gồm 4 tầng, được thiết kế theo hướng hiện đại, cởi mở và đa chức năng, nhằm tạo không gian kết nối giữa khách hàng, tư vấn viên và cộng đồng.

Việc đưa văn phòng mới vào hoạt động bên Hồ Tây là một bước trong kế hoạch tiếp tục đầu tư và mở rộng mạng lưới của Sun Life Việt Nam, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng và khả năng tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính.