Doanh nghiệp số

Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Lê Giang

Lê Giang

10:03 | 13/09/2026
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Trong nửa đầu năm 2026, Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, chi 341 tỷ đồng bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm, tăng 33% so với cùng kỳ.
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Tập đoàn Sun Life vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026, ghi nhận tăng trưởng tích cực tại nhiều lĩnh vực trên toàn cầu và khu vực châu Á. Tại Việt Nam, Sun Life Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh khả quan, đồng thời mở rộng mạng lưới hoạt động với việc khai trương văn phòng mới tại Hà Nội.

Sun Life tăng trưởng tại thị trường toàn cầu và châu Á

Trong quý II/2026, doanh số bảo hiểm dành cho khách hàng doanh nghiệp của Sun Life tăng 27%, trong khi doanh số bảo hiểm dành cho khách hàng cá nhân tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng quản lý tài sản và quản lý gia sản cũng ghi nhận kết quả tích cực, đóng góp 2,1 tỷ đô la Canada vốn ròng trong quý. Tập đoàn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cơ bản hai chữ số, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Underlying ROE) đạt 19,1%.

Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Theo ông Kevin Strain, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Life, kết quả trên phản ánh sức mạnh của mô hình kinh doanh đa dạng và khả năng thực thi của tập đoàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Sun Life cũng tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong quý II, tập đoàn trở thành thành viên sáng lập AI Consortium tại Canada và triển khai nền tảng AI tác nhân (Agentic AI) do Sun Life phát triển dành cho các nhóm kiến trúc công nghệ.

Tại châu Á, lợi nhuận cơ bản trong quý II đạt 222 triệu đô la Canada, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh số bảo hiểm cá nhân đạt 862 triệu đô la Canada, tăng 20%, trong khi doanh số quản lý tài sản đạt 1,113 tỷ đô la Canada, tăng 23%.

Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng.

Tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 341 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản chi trả cho khách hàng khi phát sinh các sự kiện bảo hiểm liên quan đến sức khỏe, tai nạn và những rủi ro tài chính theo quyền lợi hợp đồng.

Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của Sun Life Việt Nam đạt 406 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với kết quả kinh doanh, Sun Life Việt Nam tiếp tục mở rộng hoạt động tại Hà Nội. Mới đây, công ty khai trương văn phòng S.Pace tại 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội.

Văn phòng có tổng diện tích hơn 2.000 m², gồm 4 tầng, được thiết kế theo hướng hiện đại, cởi mở và đa chức năng, nhằm tạo không gian kết nối giữa khách hàng, tư vấn viên và cộng đồng.

Việc đưa văn phòng mới vào hoạt động bên Hồ Tây là một bước trong kế hoạch tiếp tục đầu tư và mở rộng mạng lưới của Sun Life Việt Nam, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng và khả năng tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính.

Sun Life Việt Nam bảo hiểm

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Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,000
Hà Nội - PNJ 143,000 146,000
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,000
Miền Tây - PNJ 143,000 146,000
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,000
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 14,650
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 14,560
Trang sức 99.99 13,970 14,570
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
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Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 1,455
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 1,456
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Chuyển động số

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Hồ nước ngọt 248 tỷ đồng ở Cà Mau chờ nhà máy xử lý sau hai năm

Hồ nước ngọt 248 tỷ đồng ở Cà Mau chờ nhà máy xử lý sau hai năm

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hai khu nghỉ dưỡng Azerai vào Top 10 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất Châu Á

Hai khu nghỉ dưỡng Azerai vào Top 10 khách sạn có dịch vụ xuất sắc nhất Châu Á

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng

Minh Tuấn Mobile mở đặt hàng iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max

Minh Tuấn Mobile mở đặt hàng iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max

Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Khi cuộc đua AI tăng tốc, bài toán an toàn và kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết

Khi cuộc đua AI tăng tốc, bài toán an toàn và kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết

Qualcomm đang chuẩn bị cho việc ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029

Qualcomm đang chuẩn bị cho việc ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029

NGMN chốt hướng đi 6G

NGMN chốt hướng đi 6G

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

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Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu

20 năm nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh

20 năm nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh

RFID là gì? Nextwaves và bước khởi đầu cho doanh nghiệp Việt

RFID là gì? Nextwaves và bước khởi đầu cho doanh nghiệp Việt

Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

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