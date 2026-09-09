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Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tạ Thành

Tạ Thành

17:43 | 09/09/2026
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Siêu phẩm game Onimusha: Way of the Sword đạt 1 triệu bản bán ra trong ngày đầu phát hành, giúp tổng doanh số thương hiệu Onimusha vượt mốc 10 triệu bản.
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Onimusha trở lại với doanh số triệu bản

Capcom xác nhận Onimusha: Way of the Sword đã bán hơn 1 triệu bản chỉ trong 24 giờ đầu tiên phát hành. Kết quả này đưa tựa game trở thành một trong những màn trở lại đáng chú ý của thương hiệu Onimusha sau hơn 20 năm vắng bóng.

Thành tích của Way of the Sword đồng thời giúp tổng doanh số toàn bộ dòng Onimusha vượt 10 triệu bản. Đây là cột mốc quan trọng đối với một thương hiệu từng giữ vị trí đáng chú ý trong danh mục game hành động của Capcom nhưng đã không có phiên bản mới trong thời gian dài.

Onimusha: Way of the Sword đạt 1 triệu bản bán ra trong ngày đầu phát hành. Ảnh: Capcom.
Onimusha: Way of the Sword đạt 1 triệu bản bán ra trong ngày đầu phát hành. Ảnh: Capcom.

Theo Capcom, kết quả trên đến từ quá trình chuẩn bị và quảng bá được triển khai trước thời điểm phát hành. Hãng phát hành nhiều bản chơi thử, đồng thời tổ chức các sự kiện trải nghiệm trực tiếp để người chơi tiếp cận trò chơi trước khi sản phẩm chính thức lên kệ.

Các hoạt động này giúp Capcom mở rộng phạm vi tiếp cận của Way of the Sword, thay vì chỉ tập trung vào nhóm người hâm mộ lâu năm của thương hiệu. Việc đưa trò chơi đến gần cộng đồng game thủ trước ngày phát hành cũng tạo thêm sự chú ý cho màn tái xuất của Onimusha.

Thành công của Onimusha mở đường cho các IP cũ

Kết quả kinh doanh của Way of the Sword có thể trở thành cơ sở để Capcom tiếp tục đầu tư vào những thương hiệu từng bị tạm dừng. Thành công của trò chơi cho thấy các IP lâu năm vẫn có khả năng tạo sức hút nếu được phát triển theo hướng phù hợp với thị trường hiện tại.

Sự trở lại của Onimusha nằm trong kế hoạch rộng hơn của Capcom nhằm khai thác những thương hiệu đang bị bỏ ngỏ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào các series mới, hãng có thể tận dụng kho IP hiện có để tạo thêm sản phẩm phục vụ nhiều nhóm người chơi.

Thành công của Onimusha: Way of the Sword chứng minh của sự nỗ lực trong việc tái kích hoạt các IP game cũ. Ảnh: Capcom.
Thành công của Onimusha: Way of the Sword chứng minh của sự nỗ lực trong việc tái kích hoạt các IP game cũ. Ảnh: Capcom.

Đại diện Capcom nhấn mạnh công ty sẽ tiếp tục nỗ lực tái kích hoạt các IP đang ngủ quên, đồng thời duy trì kế hoạch phát hành những tựa game bom tấn hoàn toàn mới mỗi năm.

Chiến lược này cho phép Capcom kết hợp hai hướng phát triển: làm mới các thương hiệu quen thuộc và xây dựng những sản phẩm mới. Với hơn 1 triệu bản được bán trong ngày đầu tiên, Onimusha: Way of the Sword đang tạo thêm cơ sở để hãng tiếp tục theo đuổi hướng đi này.

Onimusha: Way of the Sword Capcom IP Game cũ Game hành động game mới

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500 ▼100K
Cập nhật: 09/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▲10K 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▲10K 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 09/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Cập nhật: 09/09/2026 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
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