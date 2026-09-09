Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Onimusha trở lại với doanh số triệu bản

Capcom xác nhận Onimusha: Way of the Sword đã bán hơn 1 triệu bản chỉ trong 24 giờ đầu tiên phát hành. Kết quả này đưa tựa game trở thành một trong những màn trở lại đáng chú ý của thương hiệu Onimusha sau hơn 20 năm vắng bóng.

Thành tích của Way of the Sword đồng thời giúp tổng doanh số toàn bộ dòng Onimusha vượt 10 triệu bản. Đây là cột mốc quan trọng đối với một thương hiệu từng giữ vị trí đáng chú ý trong danh mục game hành động của Capcom nhưng đã không có phiên bản mới trong thời gian dài.

Onimusha: Way of the Sword đạt 1 triệu bản bán ra trong ngày đầu phát hành. Ảnh: Capcom.

Theo Capcom, kết quả trên đến từ quá trình chuẩn bị và quảng bá được triển khai trước thời điểm phát hành. Hãng phát hành nhiều bản chơi thử, đồng thời tổ chức các sự kiện trải nghiệm trực tiếp để người chơi tiếp cận trò chơi trước khi sản phẩm chính thức lên kệ.

Các hoạt động này giúp Capcom mở rộng phạm vi tiếp cận của Way of the Sword, thay vì chỉ tập trung vào nhóm người hâm mộ lâu năm của thương hiệu. Việc đưa trò chơi đến gần cộng đồng game thủ trước ngày phát hành cũng tạo thêm sự chú ý cho màn tái xuất của Onimusha.

Thành công của Onimusha mở đường cho các IP cũ

Kết quả kinh doanh của Way of the Sword có thể trở thành cơ sở để Capcom tiếp tục đầu tư vào những thương hiệu từng bị tạm dừng. Thành công của trò chơi cho thấy các IP lâu năm vẫn có khả năng tạo sức hút nếu được phát triển theo hướng phù hợp với thị trường hiện tại.

Sự trở lại của Onimusha nằm trong kế hoạch rộng hơn của Capcom nhằm khai thác những thương hiệu đang bị bỏ ngỏ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào các series mới, hãng có thể tận dụng kho IP hiện có để tạo thêm sản phẩm phục vụ nhiều nhóm người chơi.

Thành công của Onimusha: Way of the Sword chứng minh của sự nỗ lực trong việc tái kích hoạt các IP game cũ. Ảnh: Capcom.

Đại diện Capcom nhấn mạnh công ty sẽ tiếp tục nỗ lực tái kích hoạt các IP đang ngủ quên, đồng thời duy trì kế hoạch phát hành những tựa game bom tấn hoàn toàn mới mỗi năm.

Chiến lược này cho phép Capcom kết hợp hai hướng phát triển: làm mới các thương hiệu quen thuộc và xây dựng những sản phẩm mới. Với hơn 1 triệu bản được bán trong ngày đầu tiên, Onimusha: Way of the Sword đang tạo thêm cơ sở để hãng tiếp tục theo đuổi hướng đi này.