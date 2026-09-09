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Một ngân hàng big 4 còn tồn tại trong bảo đảm tiền vay, kiểm tra sử dụng vốn

Đình Tưởng

Đình Tưởng

10:01 | 09/09/2026
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Thanh tra NHNN chỉ ra Agribank Cẩm Xuyên còn một số tồn tại về bảo đảm tiền vay và kiểm tra sử dụng vốn vay, đồng thời đưa ra 5 kiến nghị khắc phục.
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Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 8 vừa công bố thông tin liên quan đến Kết luận thanh tra số 93/KL-TT ngày 28/8/2026 đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cẩm Xuyên Hà Tĩnh II, gọi tắt là Agribank Cẩm Xuyên.

Theo thông báo công bố ngày 7/9/2026, cuộc thanh tra được thực hiện theo kế hoạch thanh tra định kỳ năm 2026. Nội dung thanh tra tập trung vào các hoạt động của Agribank Cẩm Xuyên theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Agribank Cẩm Xuyên là đơn vị trực thuộc Hội sở chính Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, có trụ sở tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh gồm 3 phòng nghiệp vụ và 3 phòng giao dịch là Thiên Cầm, Cẩm Trung và Cẩm Bình.

Theo thông tin tại kết luận thanh tra, đến ngày 31/3/2026, chi nhánh có 53 cán bộ, nhân viên. Ban Giám đốc gồm 4 thành viên, ông Nguyễn Phi Long giữ chức Giám đốc.

Một ngân hàng big 4 còn tồn tại trong bảo đảm tiền vay, kiểm tra sử dụng vốn

Hoạt động tín dụng được đánh giá cơ bản hiệu quả

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 8 đánh giá trong thời kỳ thanh tra, hoạt động của Agribank Cẩm Xuyên cơ bản chấp hành các quy định pháp luật.

Chi nhánh được ghi nhận hoạt động có hiệu quả, từng bước phát triển về quy mô, đồng thời chủ động, kịp thời quán triệt và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các cơ chế, quy chế của ngành vào hoạt động kinh doanh.

Theo cơ quan thanh tra, đến thời điểm kiểm tra, Agribank Cẩm Xuyên đã duy trì tăng trưởng quy mô và cơ cấu tài sản hiệu quả. Tổng tài sản, hoạt động huy động vốn và dư nợ cho vay qua các năm đều tăng, lợi nhuận hằng năm ở mức khá cao, trong khi nợ xấu được duy trì ở mức cho phép.

Kết luận cũng cho biết, trong phạm vi mẫu được lựa chọn để kiểm tra, đoàn thanh tra không phát hiện tồn tại đối với một số mảng hoạt động như huy động vốn, kinh doanh ngoại hối và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Agribank Cẩm Xuyên đồng thời được đánh giá thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tội phạm trong ngành ngân hàng; công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Còn tồn tại trong công tác bảo đảm tiền vay

Agribank Cẩm Xuyên còn tồn tại trong bảo đảm tiền vay, kiểm tra sử dụng vốn
Agribank Cẩm Xuyên còn tồn tại trong bảo đảm tiền vay, kiểm tra sử dụng vốn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 8 xác định Agribank Cẩm Xuyên vẫn còn một số tồn tại liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.

Cụ thể, cơ quan thanh tra chỉ ra tồn tại trong công tác thẩm định, nhận tài sản bảo đảm tiền vaycông tác kiểm tra sử dụng vốn vay. Thông báo công khai kết luận thanh tra không nêu chi tiết từng hồ sơ, khoản vay hay giá trị tài sản liên quan đến các tồn tại này.

Việc thẩm định và nhận tài sản bảo đảm là một trong những khâu quan trọng trong quy trình cấp tín dụng của ngân hàng, liên quan trực tiếp đến việc đánh giá tài sản dùng để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ.

Trong khi đó, kiểm tra sử dụng vốn vay là hoạt động được thực hiện sau khi ngân hàng giải ngân nhằm theo dõi việc khách hàng sử dụng vốn theo mục đích và các điều kiện đã thỏa thuận.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 8 đã đưa ra 5 kiến nghị, yêu cầu Agribank Cẩm Xuyên thực hiện khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại được chỉ ra, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

Thông báo công khai không nêu cụ thể nội dung từng kiến nghị cũng như thời hạn Agribank Cẩm Xuyên phải hoàn thành việc khắc phục.

Agribank Cẩm Xuyên thanh tra Agribank Thanh tra ngân hàng nhà nước bảo đảm tiền vay sử dụng vốn vay Agribank Hà Tĩnh Big 4

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,000 ▼1200K 145,400 ▼1200K
Cập nhật: 09/09/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼110K 14,540 ▼120K
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,850 ▼120K 14,450 ▼120K
Trang sức 99.99 13,860 ▼120K 14,460 ▼120K
Cập nhật: 09/09/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
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Cập nhật: 09/09/2026 12:00

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