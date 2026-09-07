THACO gánh hơn 164.800 tỷ đồng nợ phải trả khi tăng tốc đầu tư công nghệ cao

Báo cáo tình hình tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO, THA) cho thấy quy mô tài chính của tập đoàn tiếp tục mở rộng, lợi nhuận tăng đáng kể. Tuy nhiên, đi cùng quá trình này là lượng nợ phải trả lớn, trong đó vay ngân hàng và dư nợ trái phiếu đều tăng so với cuối năm trước.

Những con số trên đáng chú ý trong bối cảnh THACO đang định hướng phát triển tập đoàn công nghiệp đa ngành trên nền tảng công nghiệp và số hóa, đồng thời mở rộng sang thiết bị điện, điện tử, tự động hóa, điều khiển thông minh và các sản phẩm công nghệ cao thông qua các đơn vị thành viên.

Nợ phải trả tăng gần 25.060 tỷ đồng, vay ngân hàng vượt 107.600 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính năm 2025 được THACO công bố, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025 đạt hơn 69.922 tỷ đồng, tăng so với hơn 55.827 tỷ đồng một năm trước. Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên hơn 164.813 tỷ đồng, so với 139.754 tỷ đồng cuối năm 2024, tức tăng khoảng 25.059 tỷ đồng, tương ứng gần 18%.

Nợ phải trả của THACO cuối năm 2025 đạt hơn 164.813 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng hơn 107.635 tỷ đồng. Nguồn: THACO.

Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng đạt hơn 107.635 tỷ đồng, tăng khoảng 16.517 tỷ đồng so với mức 91.118 tỷ đồng cuối năm 2024. Nợ vay từ phát hành trái phiếu cũng tăng từ hơn 13.333 tỷ đồng lên 16.703 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai nguồn vay ngân hàng và trái phiếu vào cuối năm 2025 đã đạt khoảng 124.339 tỷ đồng.

Dù quy mô nợ tăng, một số chỉ số thanh toán của THACO được cải thiện. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm nhẹ từ 0,71 xuống 0,70; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,50 xuống 2,36 lần. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,87 lên 1,03 lần, còn hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,45 lên 0,64 lần. Khả năng trang trải chi phí lãi vay, tính bằng lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với lãi vay, tăng từ 1,93 lên 2,48 lần.

Ở chiều tích cực, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 7.020 tỷ đồng, gấp hơn hai lần mức 3.445 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.487 tỷ đồng, tăng khoảng 81,4%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ 5,42% lên 7,85%. Ernst & Young Việt Nam đưa ra ý kiến kiểm toán rằng báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của tập đoàn.

THACO báo lãi sau thuế gần 5.487 tỷ đồng năm 2025, trong khi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,36 lần. Nguồn: THACO.

Áp lực vốn đi cùng kế hoạch mở rộng tự động hóa và chuyển đổi số

Một dữ liệu cập nhật hơn về trái phiếu cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, THACO đang có ba mã trái phiếu được thể hiện trong bảng công bố thanh toán định kỳ, gồm TCOCB2530001, TCOCH2328001 và TCOCH2429001. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá và dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối ngày thống kê của ba mã này là 11.980 tỷ đồng.

Trong kỳ, số tiền lãi phải thanh toán được THACO công bố là 141,10 tỷ đồng và số tiền đã thanh toán đúng hạn cũng là 141,10 tỷ đồng. Bảng công bố không ghi nhận số tiền thanh toán chậm hoặc chưa thanh toán đối với các nghĩa vụ được liệt kê. Các mức lãi suất thể hiện trong bảng dao động từ 8,5% đến 8,98%/năm.

THACO công bố ba mã trái phiếu có tổng dư nợ gốc theo mệnh giá 11.980 tỷ đồng tại ngày thống kê 30/6/2026. Nguồn: THACO.

Quy mô vốn và nghĩa vụ tài chính này cần được đặt trong bối cảnh THACO đang theo đuổi kế hoạch đầu tư lớn vào công nghiệp và công nghệ. Theo định hướng năm 2026 do tập đoàn công bố, THACO INDUSTRIES dự kiến đầu tư các nhà máy linh kiện, cơ khí chế tạo thế hệ mới, lắp ráp thiết bị cơ điện tử và tự động hóa. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị tự động hóa, điều khiển thông minh, thiết bị điện, điện tử và thiết bị công nghệ cao.

Ở mảng quản trị, THACO xác định số hóa là một trong những nền tảng của mô hình phát triển. Tập đoàn cho biết đang triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, hệ thống thông tin quản trị THACO MIS, đồng thời ứng dụng AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các phần mềm chuyên ngành. Hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn dữ liệu cũng nằm trong kế hoạch đầu tư.

THACO INDUSTRIES hiện giới thiệu mảng thiết bị công nghệ cao với hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử công nghiệp; dây chuyền tự động hóa và điều khiển thông minh, gồm robot công nghiệp, AGV, AMR, UAV và drone, cùng các giải pháp nhà máy thông minh.