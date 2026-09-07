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THACO gánh hơn 164.800 tỷ đồng nợ phải trả khi tăng tốc đầu tư công nghệ cao

Đình Tưởng

Đình Tưởng

22:40 | 07/09/2026
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Trong lúc đẩy mạnh tự động hóa, thiết bị điện, điện tử và chuyển đổi số, quy mô nợ phải trả của THACO cuối năm 2025 đã vượt 164.800 tỷ đồng, tăng khoảng 25.000 tỷ đồng sau một năm.
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Báo cáo tình hình tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO, THA) cho thấy quy mô tài chính của tập đoàn tiếp tục mở rộng, lợi nhuận tăng đáng kể. Tuy nhiên, đi cùng quá trình này là lượng nợ phải trả lớn, trong đó vay ngân hàng và dư nợ trái phiếu đều tăng so với cuối năm trước.

Những con số trên đáng chú ý trong bối cảnh THACO đang định hướng phát triển tập đoàn công nghiệp đa ngành trên nền tảng công nghiệp và số hóa, đồng thời mở rộng sang thiết bị điện, điện tử, tự động hóa, điều khiển thông minh và các sản phẩm công nghệ cao thông qua các đơn vị thành viên.

Nợ phải trả tăng gần 25.060 tỷ đồng, vay ngân hàng vượt 107.600 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính năm 2025 được THACO công bố, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025 đạt hơn 69.922 tỷ đồng, tăng so với hơn 55.827 tỷ đồng một năm trước. Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên hơn 164.813 tỷ đồng, so với 139.754 tỷ đồng cuối năm 2024, tức tăng khoảng 25.059 tỷ đồng, tương ứng gần 18%.

Nợ phải trả của THACO cuối năm 2025 đạt hơn 164.813 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng hơn 107.635 tỷ đồng. Nguồn: THACO.
Nợ phải trả của THACO cuối năm 2025 đạt hơn 164.813 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng hơn 107.635 tỷ đồng. Nguồn: THACO.

Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng đạt hơn 107.635 tỷ đồng, tăng khoảng 16.517 tỷ đồng so với mức 91.118 tỷ đồng cuối năm 2024. Nợ vay từ phát hành trái phiếu cũng tăng từ hơn 13.333 tỷ đồng lên 16.703 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai nguồn vay ngân hàng và trái phiếu vào cuối năm 2025 đã đạt khoảng 124.339 tỷ đồng.

Dù quy mô nợ tăng, một số chỉ số thanh toán của THACO được cải thiện. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm nhẹ từ 0,71 xuống 0,70; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,50 xuống 2,36 lần. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,87 lên 1,03 lần, còn hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,45 lên 0,64 lần. Khả năng trang trải chi phí lãi vay, tính bằng lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với lãi vay, tăng từ 1,93 lên 2,48 lần.

Ở chiều tích cực, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 7.020 tỷ đồng, gấp hơn hai lần mức 3.445 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 5.487 tỷ đồng, tăng khoảng 81,4%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ 5,42% lên 7,85%. Ernst & Young Việt Nam đưa ra ý kiến kiểm toán rằng báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của tập đoàn.

THACO báo lãi sau thuế gần 5.487 tỷ đồng năm 2025, trong khi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,36 lần. Nguồn: THACO.
THACO báo lãi sau thuế gần 5.487 tỷ đồng năm 2025, trong khi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,36 lần. Nguồn: THACO.

Áp lực vốn đi cùng kế hoạch mở rộng tự động hóa và chuyển đổi số

Một dữ liệu cập nhật hơn về trái phiếu cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, THACO đang có ba mã trái phiếu được thể hiện trong bảng công bố thanh toán định kỳ, gồm TCOCB2530001, TCOCH2328001 và TCOCH2429001. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá và dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối ngày thống kê của ba mã này là 11.980 tỷ đồng.

Trong kỳ, số tiền lãi phải thanh toán được THACO công bố là 141,10 tỷ đồng và số tiền đã thanh toán đúng hạn cũng là 141,10 tỷ đồng. Bảng công bố không ghi nhận số tiền thanh toán chậm hoặc chưa thanh toán đối với các nghĩa vụ được liệt kê. Các mức lãi suất thể hiện trong bảng dao động từ 8,5% đến 8,98%/năm.

THACO công bố ba mã trái phiếu có tổng dư nợ gốc theo mệnh giá 11.980 tỷ đồng tại ngày thống kê 30/6/2026. Nguồn: THACO.
THACO công bố ba mã trái phiếu có tổng dư nợ gốc theo mệnh giá 11.980 tỷ đồng tại ngày thống kê 30/6/2026. Nguồn: THACO.

Quy mô vốn và nghĩa vụ tài chính này cần được đặt trong bối cảnh THACO đang theo đuổi kế hoạch đầu tư lớn vào công nghiệp và công nghệ. Theo định hướng năm 2026 do tập đoàn công bố, THACO INDUSTRIES dự kiến đầu tư các nhà máy linh kiện, cơ khí chế tạo thế hệ mới, lắp ráp thiết bị cơ điện tử và tự động hóa. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị tự động hóa, điều khiển thông minh, thiết bị điện, điện tử và thiết bị công nghệ cao.

Ở mảng quản trị, THACO xác định số hóa là một trong những nền tảng của mô hình phát triển. Tập đoàn cho biết đang triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, hệ thống thông tin quản trị THACO MIS, đồng thời ứng dụng AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các phần mềm chuyên ngành. Hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn dữ liệu cũng nằm trong kế hoạch đầu tư.

THACO INDUSTRIES hiện giới thiệu mảng thiết bị công nghệ cao với hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử công nghiệp; dây chuyền tự động hóa và điều khiển thông minh, gồm robot công nghiệp, AGV, AMR, UAV và drone, cùng các giải pháp nhà máy thông minh.

Thaco Thaco Auto nợ phải trả THACO tài chính THACO chuyển đổi số THACO THACO INDUSTRIES tự động hoá điện tử công nghiệp công nghệ cao trí tuệ nhân tạo (AI) IoT Big Data trái phiếu THACO nợ vay ngân hàng CTCP Tập đoàn Trường Hải THA

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,400
Hà Nội - PNJ 143,000 146,400
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,400
Miền Tây - PNJ 143,000 146,400
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,400
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,400
Cập nhật: 08/09/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 14,650
Miếng SJC Nghệ An 14,350 14,650
Miếng SJC Thái Bình 14,350 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.99 13,450
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350
Trang sức 99.9 14,010 14,610
Trang sức 99.99 14,020 14,620
Cập nhật: 08/09/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 14,652
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 14,653
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 1,461
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 9,876
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 88,609
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 84,693
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 60,621
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
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Cập nhật: 08/09/2026 02:00

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Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

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Hà Đô (HDG): 888 tỷ đồng doanh thu điện, 804 tỷ đồng nợ xấu điện mặt trời

Hà Đô (HDG): 888 tỷ đồng doanh thu điện, 804 tỷ đồng nợ xấu điện mặt trời

Vinschool dừng nhà cung cấp caramen có hai lớp tem hạn sử dụng

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RAM, SSD tăng giá, người mua máy tính phải cân nhắc lại cấu hình

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Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

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Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

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Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh

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Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

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DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

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