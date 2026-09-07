HABECO lãi lớn, phần mềm và máy móc còn lại bao nhiêu giá trị?

Báo cáo tài chính hợp nhất sáu tháng đầu năm 2026 đã soát xét của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO, HoSE: BHN) ghi nhận doanh thu thuần 4.764,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 314,1 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần của HABECO tăng khoảng 24,9%, lợi nhuận sau thuế tăng 134,3 tỷ đồng, tương đương 75%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.299 đồng, so với 759 đồng của nửa đầu năm 2025.

Trong công văn số 777/HABECO-TV ngày 26/8/2026 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, HABECO giải trình mức tăng đến từ thời tiết thuận lợi, công tác phát triển thị trường và lãi suất tiền gửi điều chỉnh tăng, giúp lợi nhuận tài chính tăng hơn 36% so với cùng kỳ.

Cơ cấu sở hữu của HABECO gồm phần vốn Nhà nước 81,79% và nhóm Carlsberg 17,5%. Tổng công ty hợp nhất 16 công ty con, với 525 lao động tại ngày 30/6/2026.

Lợi nhuận tăng 75%, phần mềm máy tính hao mòn gần 87%

Tại ngày 30/6/2026, tài sản cố định vô hình của HABECO còn giá trị 65,5 tỷ đồng, giảm từ 69,8 tỷ đồng đầu năm. Riêng phần mềm máy tính có nguyên giá 137,4 tỷ đồng và hao mòn lũy kế 119,4 tỷ đồng, tương đương gần 87% giá trị ban đầu.

Sáu tháng đầu năm, HABECO ghi tăng phần mềm máy tính 1,489 tỷ đồng, trong khi khấu hao phần mềm cùng kỳ là 5,84 tỷ đồng. Giá trị còn lại của lớp phần mềm vì thế giảm từ 22,4 tỷ đồng xuống 18 tỷ đồng chỉ sau một nửa năm tài chính.

Thời gian khấu hao phần mềm máy tính của HABECO từ 3 đến 8 năm. Báo cáo cũng ghi nhận 78,8 tỷ đồng nguyên giá tài sản cố định vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng.

hần mềm máy tính của HABECO có nguyên giá 137,4 tỷ đồng, hao mòn lũy kế 119,4 tỷ đồng, giá trị còn lại 18 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, phần ghi tăng trong kỳ là 1,489 tỷ đồng. Ảnh chụp báo cáo tài chính soát xét HABECO.

Ở nhóm thiết bị, dụng cụ quản lý, nơi tập hợp thiết bị văn phòng và thiết bị phục vụ điều hành, HABECO có nguyên giá 156,3 tỷ đồng, mua sắm mới trong kỳ 1,85 tỷ đồng và giá trị còn lại 16,4 tỷ đồng. Nhóm máy móc, thiết bị sản xuất có nguyên giá 7.200,2 tỷ đồng, giá trị còn lại 379,7 tỷ đồng, tương đương 5,3%.

Tổng nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng của HABECO là 6.401,2 tỷ đồng, chiếm gần 67% nguyên giá toàn bộ tài sản cố định hữu hình. Chi phí khấu hao trong kỳ 113,2 tỷ đồng, giảm từ 140,8 tỷ đồng của cùng kỳ.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở mức 17,8 tỷ đồng, trong đó dự án cải tạo hệ thống thu gom nước thải tách mưa giữ nguyên 2,404 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định sáu tháng là 68,1 tỷ đồng, cao hơn mức 36,6 tỷ đồng cùng kỳ.

Cùng khoảng thời gian đó, chi phí bán hàng của HABECO là 869,4 tỷ đồng, tăng 28,8%, riêng chi phí quảng cáo, khuyến mại, hỗ trợ 432,2 tỷ đồng, tăng 29,3%. Khoản chi cho quảng cáo, khuyến mại gấp khoảng 290 lần giá trị phần mềm ghi tăng trong kỳ.

Chi phí dịch vụ mua ngoài của HABECO lên 639,5 tỷ đồng, chi phí nhân công 396,1 tỷ đồng. Chi phí chờ phân bổ dài hạn cho công cụ chai keg, bao bì luân chuyển tăng từ 96,8 tỷ đồng lên 175,1 tỷ đồng, phần tài sản gắn liền với việc theo dõi vòng quay vỏ chai, két bia ngoài thị trường.

Một cách lý giải là nguồn lực vận hành của HABECO trong kỳ tập trung ở kênh bán hàng và bao bì luân chuyển, còn lớp phần mềm, thiết bị quản lý đi theo hướng khấu hao dần.

Khoản phạt và truy thu thuế 16 tỷ đồng trong chi phí khác

Thuyết minh chi phí khác trong báo cáo tài chính soát xét sáu tháng đầu năm 2026 của HABECO ghi nhận 16,018 tỷ đồng phạt vi phạm hành chính, truy thu và chậm nộp thuế, trong khi cùng kỳ năm trước là 193,6 triệu đồng. Ảnh chụp báo cáo tài chính soát xét HABECO.

Chi phí khác của HABECO sáu tháng đầu năm 2026 là 20,1 tỷ đồng, so với 1,09 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, phạt vi phạm hành chính, truy thu và chậm nộp thuế chiếm 16,018 tỷ đồng, còn nửa đầu năm 2025 chỉ 193,6 triệu đồng.

Thuyết minh số liệu so sánh cho biết HABECO trình bày lại số liệu ngày 31/12/2025 theo Thông tư 43/2026/TT-BTC, đồng thời điều chỉnh theo quyết định truy thu thuế các năm trước tại công ty con là Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Sau khi trình bày lại, vốn chủ sở hữu đầu kỳ giảm 12,298 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế giảm gần 8 tỷ đồng, lợi ích cổ đông không kiểm soát giảm 4,128 tỷ đồng, còn thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn tăng đúng 12,298 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn của HABECO là 602,7 tỷ đồng, so với 361,1 tỷ đồng đầu năm. Dự phòng phải trả ngắn hạn tăng từ 2,69 tỷ đồng lên 26,66 tỷ đồng, gấp gần 10 lần.

Số liệu ngày 31/12/2025 của HABECO được trình bày lại, trong đó có điều chỉnh theo quyết định truy thu thuế các năm trước tại công ty con, làm vốn chủ sở hữu giảm 12,298 tỷ đồng. Ảnh chụp báo cáo tài chính HABECO

Danh mục nợ xấu giữ ở mức 23,75 tỷ đồng giá gốc và HABECO trích lập dự phòng cho toàn bộ giá trị nợ xấu.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HABECO đạt 353 tỷ đồng, song lưu chuyển tiền thuần cả kỳ âm 209 tỷ đồng do phần lớn tiền dịch chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn. Số dư tiền, tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn lên 5.326,2 tỷ đồng, trong đó 410,9 tỷ đồng đang cầm cố tại ngân hàng để bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Lãi tiền gửi, tiền cho vay mang về cho HABECO 129,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 34% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 380 tỷ đồng.

Trong sáu tháng, HABECO chi 432,2 tỷ đồng cho quảng cáo, khuyến mại, hỗ trợ và ghi tăng 1,489 tỷ đồng phần mềm máy tính. Hai con số cùng nằm trong một báo cáo của doanh nghiệp bia có tổng tài sản 8.033,5 tỷ đồng, 16 công ty con và hạ tầng sản xuất đã khấu hao hết 6.401,2 tỷ đồng nguyên giá nhưng vẫn vận hành hằng ngày.