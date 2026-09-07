Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Riot Games đưa các đội Tier 2 lên sân chơi toàn cầu

Riot Games vừa công bố World Star Challengers Invitational (WSCI), giải đấu quốc tế đầu tiên được xây dựng dành riêng cho hệ thống đội tuyển Tier 2 của Liên Minh Huyền Thoại. Riot Games phối hợp cùng TJ Sports, đơn vị vận hành LPL và nhiều giải đấu lớn tại Trung Quốc, để tổ chức sự kiện này.

Mùa giải đầu tiên của WSCI dự kiến diễn ra từ ngày 20/9 đến 2/10/2026 với sự tham gia của 16 đội tuyển đến từ nhiều khu vực.

Riot Games công bố World Star Challengers Invitational (WSCI). Ảnh: Riot Games.

Giải đấu áp dụng cấu trúc thi đấu gồm vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Ban tổ chức chia 16 đội thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức BO1. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ bước vào vòng loại trực tiếp. Tám đội còn lại sẽ tranh tài bằng các trận BO5 để xác định nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử WSCI.

Riot Games phân bổ suất tham dự cho nhiều hệ thống giải Tier 2. LCK CL, LDL và EMEA đều nhận 3 suất. Khu vực châu Mỹ cũng có 3 đại diện đến từ NACL, LRN/LRS và Circuito Desafiante. Trong khi đó, khu vực APAC cử các đội tuyển từ PCS, LJL và VCS tham dự. Suất cuối cùng thuộc về nhà vô địch Asia Masters 2026.

WSCI mở rộng cơ hội cọ xát cho tuyển thủ trẻ

Sự xuất hiện của WSCI đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý đối với hệ thống phát triển tài năng của Liên Minh Huyền Thoại. Trước đây, phần lớn các giải Tier 2 chỉ diễn ra trong phạm vi từng khu vực, khiến tuyển thủ trẻ ít có cơ hội đối đầu với những đối thủ đến từ các nền LMHT khác.

Giải đấu mới tạo thêm môi trường cạnh tranh quốc tế cho các đội trẻ kiểm chứng năng lực và tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng có thể trở thành nơi người hâm mộ theo dõi những tuyển thủ tiềm năng trước khi họ tiến lên các giải đấu cấp cao hơn.

WSCI là cơ hội để các đội tuyển trẻ kiểm chứng năng lực và tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Riot Games.

Riot Games được cho là đang cân nhắc duy trì WSCI trong các năm tiếp theo, dù thời gian tổ chức có thể thay đổi thay vì cố định vào giai đoạn cuối mùa giải. Tuy nhiên, ngay từ mùa đầu tiên, ban tổ chức đã phải đối mặt với bài toán lịch thi đấu khi WSCI có khả năng diễn ra cùng thời điểm với EMEA Masters và một số giải khu vực khác.

Nếu được duy trì ổn định, WSCI có thể trở thành một mắt xích mới trong hệ thống thi đấu Liên Minh Huyền Thoại, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các giải Tier 2 và sân chơi quốc tế.