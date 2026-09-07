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Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Tạ Thành

Tạ Thành

07:19 | 07/09/2026
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Riot Games lần đầu tổ chức World Star Challengers Invitational (WSCI), giải đấu quốc tế quy tụ các đội tuyển LMHT Tier 2 từ nhiều khu vực, mở thêm cơ hội cọ xát cho những tuyển thủ trẻ.
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Riot Games đưa các đội Tier 2 lên sân chơi toàn cầu

Riot Games vừa công bố World Star Challengers Invitational (WSCI), giải đấu quốc tế đầu tiên được xây dựng dành riêng cho hệ thống đội tuyển Tier 2 của Liên Minh Huyền Thoại. Riot Games phối hợp cùng TJ Sports, đơn vị vận hành LPL và nhiều giải đấu lớn tại Trung Quốc, để tổ chức sự kiện này.

Mùa giải đầu tiên của WSCI dự kiến diễn ra từ ngày 20/9 đến 2/10/2026 với sự tham gia của 16 đội tuyển đến từ nhiều khu vực.

Riot Games công bố World Star Challengers Invitational (WSCI),
Riot Games công bố World Star Challengers Invitational (WSCI). Ảnh: Riot Games.

Giải đấu áp dụng cấu trúc thi đấu gồm vòng bảng và vòng loại trực tiếp. Ban tổ chức chia 16 đội thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức BO1. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ bước vào vòng loại trực tiếp. Tám đội còn lại sẽ tranh tài bằng các trận BO5 để xác định nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử WSCI.

Riot Games phân bổ suất tham dự cho nhiều hệ thống giải Tier 2. LCK CL, LDL và EMEA đều nhận 3 suất. Khu vực châu Mỹ cũng có 3 đại diện đến từ NACL, LRN/LRS và Circuito Desafiante. Trong khi đó, khu vực APAC cử các đội tuyển từ PCS, LJL và VCS tham dự. Suất cuối cùng thuộc về nhà vô địch Asia Masters 2026.

WSCI mở rộng cơ hội cọ xát cho tuyển thủ trẻ

Sự xuất hiện của WSCI đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý đối với hệ thống phát triển tài năng của Liên Minh Huyền Thoại. Trước đây, phần lớn các giải Tier 2 chỉ diễn ra trong phạm vi từng khu vực, khiến tuyển thủ trẻ ít có cơ hội đối đầu với những đối thủ đến từ các nền LMHT khác.

Giải đấu mới tạo thêm môi trường cạnh tranh quốc tế cho các đội trẻ kiểm chứng năng lực và tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng có thể trở thành nơi người hâm mộ theo dõi những tuyển thủ tiềm năng trước khi họ tiến lên các giải đấu cấp cao hơn.

WSCI là cơ hội để các đội tuyển trẻ kiểm chứng năng lực và tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Riot Games.
WSCI là cơ hội để các đội tuyển trẻ kiểm chứng năng lực và tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Riot Games.

Riot Games được cho là đang cân nhắc duy trì WSCI trong các năm tiếp theo, dù thời gian tổ chức có thể thay đổi thay vì cố định vào giai đoạn cuối mùa giải. Tuy nhiên, ngay từ mùa đầu tiên, ban tổ chức đã phải đối mặt với bài toán lịch thi đấu khi WSCI có khả năng diễn ra cùng thời điểm với EMEA Masters và một số giải khu vực khác.

Nếu được duy trì ổn định, WSCI có thể trở thành một mắt xích mới trong hệ thống thi đấu Liên Minh Huyền Thoại, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các giải Tier 2 và sân chơi quốc tế.

WSCI World Star Challengers Invitational liên minh huyền thoại Riot Games Esports

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00

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Cựu chuyên gia OpenAI cảnh báo nguy cơ AI nổi loạn tranh giành quyền lực

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