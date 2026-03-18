Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026

Hoàng Anh

Hoàng Anh

16:28 | 18/03/2026
Đại diện Việt Nam Team Secret Whales đã nhận thất bại 0-3 trước G2 Esports trong trận mở màn bảng đấu First Stand 2026.
Dù nhập cuộc với tinh thần chủ động và có nhiều thời điểm tạo được lợi thế sớm, Team Secret Whales không thể duy trì thế trận trước kinh nghiệm và khả năng kiểm soát vượt trội của G2 Esports. Đại diện châu Âu cho thấy sự ổn định trong vận hành chiến thuật, đồng thời tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng.

Các tuyển thủ Team Secret Whales ra sân tại First Stand 2026 với chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam
Các tuyển thủ Team Secret Whales ra sân tại First Stand 2026 với chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam

Ở ván đấu đầu tiên, G2 sớm vươn lên nhờ pha phối hợp hiệu quả ở khu vực đường giữa, qua đó giành lợi thế ban đầu. Team Secret Whales có những tình huống đáp trả đáng chú ý, nhưng khi đối thủ kiểm soát tốt các mục tiêu lớn, đặc biệt là Baron, thế trận dần nghiêng hẳn về phía G2, khép lại ván đấu với cách biệt an toàn.

Sang ván hai, hai đội liên tục giao tranh ngay từ giai đoạn đầu, tạo nên thế trận cởi mở. Đại diện Việt Nam có những điểm sáng trong các pha xử lý cá nhân và giao tranh nhỏ lẻ, song G2 vẫn cho thấy sự vượt trội trong việc kiểm soát mục tiêu như Rồng và duy trì nhịp độ trận đấu, qua đó nâng tỷ số lên 2-0.

Ở ván đấu quyết định, Team Secret Whales khởi đầu tích cực nhất với nhiều lợi thế sớm. Tuy nhiên, G2 Esports tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi từng bước cân bằng thế trận, trước khi tận dụng các tình huống giao tranh để lật ngược tình thế và khép lại loạt trận với chiến thắng 3-0.

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026
G2 Esports ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Team Secret Whales tại First Stand 2026

Dù chưa thể tạo nên bất ngờ, đại diện Việt Nam vẫn để lại những tín hiệu tích cực ở khả năng tạo đột biến trong giai đoạn đầu trận. Tuy vậy, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và độ ổn định trong chiến thuật vẫn là những yếu tố cần cải thiện nếu muốn cạnh tranh ở sân chơi lớn. Với kết quả này, Team Secret Whales sẽ tiếp tục thi đấu ở nhánh dưới và đối đầu BFX trong trận kế tiếp một thử thách được dự báo nhiều khó khăn.

First Stand 2026 là giải đấu quốc tế mới do Riot Games tổ chức, quy tụ các đội tuyển hàng đầu từ nhiều khu vực. Trận ra quân mang đến những bài học đáng giá, đồng thời là cơ hội để Team Secret Whales tích lũy kinh nghiệm và hướng tới các mục tiêu tiếp theo.

