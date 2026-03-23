Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Danh hiệu này đánh dấu chức vô địch quốc tế đầu tiên trong lịch sử của BLG, đồng thời cho thấy sự trở lại đáng chú ý của khu vực LPL trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Sau những lần lỡ hẹn tại Worlds 2023 và MSI 2024, BLG đã vượt qua áp lực để giành danh hiệu lớn đầu tiên. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng không chỉ với đội tuyển mà còn với khu vực LPL, trong bối cảnh họ từng bị đặt dấu hỏi về vị thế trước sự cạnh tranh từ LCK.

Danh hiệu quốc tế đầu tiên dành cho BLG

Bước vào mùa giải 2026, BLG có sự chuẩn bị ổn định về lực lượng. Sự trở lại của Xun ở vị trí đi rừng giúp đội hình vận hành hiệu quả hơn, đặc biệt trong việc kiểm soát mục tiêu và tạo lợi thế từ giai đoạn đầu trận. Ở đường dưới, Viper duy trì phong độ ổn định, đóng vai trò quan trọng trong các pha giao tranh. Trong khi đó, Knight và Bin tiếp tục là những nhân tố chủ chốt, mang lại sự cân bằng trong lối chơi của toàn đội.

Ở bên kia chiến tuyến, G2 Esports bước vào trận chung kết với nhiều kỳ vọng nhưng không thể tạo nên bất ngờ. Trận thua này khiến đại diện LEC rơi vào nhóm hiếm hoi những đội tuyển từng thất bại ở cả ba trận chung kết quốc tế lớn của Liên Minh Huyền Thoại. Với khu vực châu Âu, kịch bản tiếc nuối dường như tiếp tục lặp lại mỗi khi chạm trán các đối thủ châu Á ở trận đấu quyết định.

Trận chung kết First Stand 2026 là một trận đấu hấp dẫn về mặt chuyên môn, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ nhờ chất lượng thi đấu cao cùng cách vận hành chiến thuật chặt chẽ của cả hai đội.

Chung kết First Stand 2026 giữa BLG và G2

Ván đấu đầu tiên G2 nhập cuộc đầy tự tin và chủ động triển khai thế trận kiểm soát. Hai đội giằng co trong phần lớn thời gian, nhưng bước ngoặt đến ở pha tranh chấp Baron khi G2 xử lý tốt hơn trong khâu giao tranh và trừng phạt. Tận dụng bùa lợi, đại diện LEC đẩy mạnh sức ép và kết thúc ván đấu, vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang ván đấu thứ hai, BLG nhanh chóng điều chỉnh sau thất bại ở ván mở màn. Đội tuyển LPL chuyển trọng tâm xuống khu vực đường dưới, nơi xạ thủ Viper và hỗ trợ ON tạo ra lợi thế rõ rệt. Kiểm soát tốt Rồng và các mục tiêu lớn giúp BLG dần áp đảo về tài nguyên. Khi thiết lập được thế trận, họ không cho G2 cơ hội lật ngược và cân bằng tỷ số 1-1.

Bước sang ván ba, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía BLG. Từ giai đoạn đi đường, các vị trí của BLG đều tạo được lợi thế, đặc biệt là khu vực đường trên và rừng. Khả năng phối hợp trong giao tranh giúp họ liên tục thắng các pha combat then chốt. Khoảng cách vàng gia tăng nhanh chóng khiến G2 không thể chống đỡ. BLG vươn lên dẫn 2-1 sau một ván đấu áp đảo.

Ván đấu cuối khép lại loạt trận Bo5, G2 buộc phải đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Tuy nhiên, sự nóng vội khiến họ mắc sai lầm trong khâu kiểm soát Baron. BLG trừng phạt thành công, giành lợi thế quyết định và nhanh chóng chuyển hóa thành chiến thắng. Chỉ trong chưa đầy 30 phút, đại diện LPL khép lại loạt BO5 với tỷ số 3-1.

Kết thúc trận chung kết, người đi đường trên bên phía BLG là Bin được vinh danh là FMVP của giải đấu. Bin đã thể hiện tốt ở cả giai đoạn đi đường lẫn giao tranh, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung cuộc của BLG. Thất bại này khiến G2 tiếp tục chưa thể giành danh hiệu ở các trận chung kết quốc tế. Đại diện LEC một lần nữa ngậm ngùi dừng bước trước đối thủ đến từ châu Á trong một trận chung kết.

Tuyển thủ Bin bên phía BLG giành được danh hiệu FMVP của First Stand 2026