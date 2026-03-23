Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vươngEsports
Danh hiệu này đánh dấu chức vô địch quốc tế đầu tiên trong lịch sử của BLG, đồng thời cho thấy sự trở lại đáng chú ý của khu vực LPL trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Sau những lần lỡ hẹn tại Worlds 2023 và MSI 2024, BLG đã vượt qua áp lực để giành danh hiệu lớn đầu tiên. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng không chỉ với đội tuyển mà còn với khu vực LPL, trong bối cảnh họ từng bị đặt dấu hỏi về vị thế trước sự cạnh tranh từ LCK.
|Danh hiệu quốc tế đầu tiên dành cho BLG
Bước vào mùa giải 2026, BLG có sự chuẩn bị ổn định về lực lượng. Sự trở lại của Xun ở vị trí đi rừng giúp đội hình vận hành hiệu quả hơn, đặc biệt trong việc kiểm soát mục tiêu và tạo lợi thế từ giai đoạn đầu trận. Ở đường dưới, Viper duy trì phong độ ổn định, đóng vai trò quan trọng trong các pha giao tranh. Trong khi đó, Knight và Bin tiếp tục là những nhân tố chủ chốt, mang lại sự cân bằng trong lối chơi của toàn đội.
Ở bên kia chiến tuyến, G2 Esports bước vào trận chung kết với nhiều kỳ vọng nhưng không thể tạo nên bất ngờ. Trận thua này khiến đại diện LEC rơi vào nhóm hiếm hoi những đội tuyển từng thất bại ở cả ba trận chung kết quốc tế lớn của Liên Minh Huyền Thoại. Với khu vực châu Âu, kịch bản tiếc nuối dường như tiếp tục lặp lại mỗi khi chạm trán các đối thủ châu Á ở trận đấu quyết định.
Trận chung kết First Stand 2026 là một trận đấu hấp dẫn về mặt chuyên môn, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ nhờ chất lượng thi đấu cao cùng cách vận hành chiến thuật chặt chẽ của cả hai đội.
|Chung kết First Stand 2026 giữa BLG và G2
Ván đấu đầu tiên G2 nhập cuộc đầy tự tin và chủ động triển khai thế trận kiểm soát. Hai đội giằng co trong phần lớn thời gian, nhưng bước ngoặt đến ở pha tranh chấp Baron khi G2 xử lý tốt hơn trong khâu giao tranh và trừng phạt. Tận dụng bùa lợi, đại diện LEC đẩy mạnh sức ép và kết thúc ván đấu, vươn lên dẫn trước 1-0.
Sang ván đấu thứ hai, BLG nhanh chóng điều chỉnh sau thất bại ở ván mở màn. Đội tuyển LPL chuyển trọng tâm xuống khu vực đường dưới, nơi xạ thủ Viper và hỗ trợ ON tạo ra lợi thế rõ rệt. Kiểm soát tốt Rồng và các mục tiêu lớn giúp BLG dần áp đảo về tài nguyên. Khi thiết lập được thế trận, họ không cho G2 cơ hội lật ngược và cân bằng tỷ số 1-1.
Bước sang ván ba, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía BLG. Từ giai đoạn đi đường, các vị trí của BLG đều tạo được lợi thế, đặc biệt là khu vực đường trên và rừng. Khả năng phối hợp trong giao tranh giúp họ liên tục thắng các pha combat then chốt. Khoảng cách vàng gia tăng nhanh chóng khiến G2 không thể chống đỡ. BLG vươn lên dẫn 2-1 sau một ván đấu áp đảo.
Ván đấu cuối khép lại loạt trận Bo5, G2 buộc phải đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Tuy nhiên, sự nóng vội khiến họ mắc sai lầm trong khâu kiểm soát Baron. BLG trừng phạt thành công, giành lợi thế quyết định và nhanh chóng chuyển hóa thành chiến thắng. Chỉ trong chưa đầy 30 phút, đại diện LPL khép lại loạt BO5 với tỷ số 3-1.
Kết thúc trận chung kết, người đi đường trên bên phía BLG là Bin được vinh danh là FMVP của giải đấu. Bin đã thể hiện tốt ở cả giai đoạn đi đường lẫn giao tranh, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung cuộc của BLG. Thất bại này khiến G2 tiếp tục chưa thể giành danh hiệu ở các trận chung kết quốc tế. Đại diện LEC một lần nữa ngậm ngùi dừng bước trước đối thủ đến từ châu Á trong một trận chung kết.
|Tuyển thủ Bin bên phía BLG giành được danh hiệu FMVP của First Stand 2026
Chức vô địch của BLG tại First Stand 2026 không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà còn là minh chứng rõ nét cho việc khu vực LPL vẫn duy trì được sức cạnh tranh mạnh mẽ ở cấp độ quốc tế. Trong bối cảnh các khu vực khác đang không ngừng đầu tư và thu hẹp khoảng cách, màn trình diễn của BLG cho thấy nền Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc vẫn sở hữu chiều sâu đội hình, tư duy chiến thuật hiện đại và khả năng thích nghi cực cao trong những trận đấu đỉnh cao.
|Sau rất nhiều thất bại BLG đã vô địch quốc tế lần đầu tiên
Với kết quả này, BLG được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những ứng cử viên hàng đầu tại các giải đấu lớn còn lại trong năm 2026. Không chỉ dừng lại ở phong độ ổn định, đội tuyển này còn cho thấy tiềm năng phát triển hơn nữa khi các cá nhân ngày càng gắn kết trong lối chơi tập thể. Nếu duy trì được sự kỷ luật và bản lĩnh như đã thể hiện, BLG hoàn toàn có thể hướng đến những mục tiêu xa hơn, thậm chí là thống trị các sân chơi quốc tế.
First Stand 2026 khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho BLG, đồng thời mở ra một mùa giải hứa hẹn đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt giữa các khu vực. Khi khoảng cách trình độ dần được thu hẹp, mỗi giải đấu quốc tế sắp tới không chỉ là cuộc đua danh hiệu, mà còn là thước đo cho sự tiến bộ và tham vọng vươn tầm của từng nền Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.