Gaming
Esports

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Hoàng Anh

Hoàng Anh

09:40 | 23/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trận chung kết First Stand 2026 tại São Paulo (Brazil) khép lại với chiến thắng 3-1 nghiêng về Bilibili Gaming (BLG) trước G2 Esports (G2).
Danh hiệu này đánh dấu chức vô địch quốc tế đầu tiên trong lịch sử của BLG, đồng thời cho thấy sự trở lại đáng chú ý của khu vực LPL trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Sau những lần lỡ hẹn tại Worlds 2023 và MSI 2024, BLG đã vượt qua áp lực để giành danh hiệu lớn đầu tiên. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng không chỉ với đội tuyển mà còn với khu vực LPL, trong bối cảnh họ từng bị đặt dấu hỏi về vị thế trước sự cạnh tranh từ LCK.

Danh hiệu quốc tế đầu tiên dành cho
Danh hiệu quốc tế đầu tiên dành cho BLG

Bước vào mùa giải 2026, BLG có sự chuẩn bị ổn định về lực lượng. Sự trở lại của Xun ở vị trí đi rừng giúp đội hình vận hành hiệu quả hơn, đặc biệt trong việc kiểm soát mục tiêu và tạo lợi thế từ giai đoạn đầu trận. Ở đường dưới, Viper duy trì phong độ ổn định, đóng vai trò quan trọng trong các pha giao tranh. Trong khi đó, Knight và Bin tiếp tục là những nhân tố chủ chốt, mang lại sự cân bằng trong lối chơi của toàn đội.

Ở bên kia chiến tuyến, G2 Esports bước vào trận chung kết với nhiều kỳ vọng nhưng không thể tạo nên bất ngờ. Trận thua này khiến đại diện LEC rơi vào nhóm hiếm hoi những đội tuyển từng thất bại ở cả ba trận chung kết quốc tế lớn của Liên Minh Huyền Thoại. Với khu vực châu Âu, kịch bản tiếc nuối dường như tiếp tục lặp lại mỗi khi chạm trán các đối thủ châu Á ở trận đấu quyết định.

Trận chung kết First Stand 2026 là một trận đấu hấp dẫn về mặt chuyên môn, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ nhờ chất lượng thi đấu cao cùng cách vận hành chiến thuật chặt chẽ của cả hai đội.

Chung kết giữa
Chung kết First Stand 2026 giữa BLG và G2

Ván đấu đầu tiên G2 nhập cuộc đầy tự tin và chủ động triển khai thế trận kiểm soát. Hai đội giằng co trong phần lớn thời gian, nhưng bước ngoặt đến ở pha tranh chấp Baron khi G2 xử lý tốt hơn trong khâu giao tranh và trừng phạt. Tận dụng bùa lợi, đại diện LEC đẩy mạnh sức ép và kết thúc ván đấu, vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang ván đấu thứ hai, BLG nhanh chóng điều chỉnh sau thất bại ở ván mở màn. Đội tuyển LPL chuyển trọng tâm xuống khu vực đường dưới, nơi xạ thủ Viper và hỗ trợ ON tạo ra lợi thế rõ rệt. Kiểm soát tốt Rồng và các mục tiêu lớn giúp BLG dần áp đảo về tài nguyên. Khi thiết lập được thế trận, họ không cho G2 cơ hội lật ngược và cân bằng tỷ số 1-1.

Bước sang ván ba, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía BLG. Từ giai đoạn đi đường, các vị trí của BLG đều tạo được lợi thế, đặc biệt là khu vực đường trên và rừng. Khả năng phối hợp trong giao tranh giúp họ liên tục thắng các pha combat then chốt. Khoảng cách vàng gia tăng nhanh chóng khiến G2 không thể chống đỡ. BLG vươn lên dẫn 2-1 sau một ván đấu áp đảo.

Ván đấu cuối khép lại loạt trận Bo5, G2 buộc phải đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Tuy nhiên, sự nóng vội khiến họ mắc sai lầm trong khâu kiểm soát Baron. BLG trừng phạt thành công, giành lợi thế quyết định và nhanh chóng chuyển hóa thành chiến thắng. Chỉ trong chưa đầy 30 phút, đại diện LPL khép lại loạt BO5 với tỷ số 3-1.

Kết thúc trận chung kết, người đi đường trên bên phía BLG là Bin được vinh danh là FMVP của giải đấu. Bin đã thể hiện tốt ở cả giai đoạn đi đường lẫn giao tranh, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung cuộc của BLG. Thất bại này khiến G2 tiếp tục chưa thể giành danh hiệu ở các trận chung kết quốc tế. Đại diện LEC một lần nữa ngậm ngùi dừng bước trước đối thủ đến từ châu Á trong một trận chung kết.

Tuyển thủ Bin bên phía
Tuyển thủ Bin bên phía BLG giành được danh hiệu FMVP của First Stand 2026

Chức vô địch của BLG tại First Stand 2026 không chỉ đơn thuần là một danh hiệu, mà còn là minh chứng rõ nét cho việc khu vực LPL vẫn duy trì được sức cạnh tranh mạnh mẽ ở cấp độ quốc tế. Trong bối cảnh các khu vực khác đang không ngừng đầu tư và thu hẹp khoảng cách, màn trình diễn của BLG cho thấy nền Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc vẫn sở hữu chiều sâu đội hình, tư duy chiến thuật hiện đại và khả năng thích nghi cực cao trong những trận đấu đỉnh cao.

Sau rất nhiều thất bại BLG đã vô địch quốc tế lần đầu tiên
Sau rất nhiều thất bại BLG đã vô địch quốc tế lần đầu tiên

Với kết quả này, BLG được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những ứng cử viên hàng đầu tại các giải đấu lớn còn lại trong năm 2026. Không chỉ dừng lại ở phong độ ổn định, đội tuyển này còn cho thấy tiềm năng phát triển hơn nữa khi các cá nhân ngày càng gắn kết trong lối chơi tập thể. Nếu duy trì được sự kỷ luật và bản lĩnh như đã thể hiện, BLG hoàn toàn có thể hướng đến những mục tiêu xa hơn, thậm chí là thống trị các sân chơi quốc tế.

First Stand 2026 khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho BLG, đồng thời mở ra một mùa giải hứa hẹn đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt giữa các khu vực. Khi khoảng cách trình độ dần được thu hẹp, mỗi giải đấu quốc tế sắp tới không chỉ là cuộc đua danh hiệu, mà còn là thước đo cho sự tiến bộ và tham vọng vươn tầm của từng nền Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới.

First Stand 2026 Chung kết First Stand 2026 Bilibili Gaming (BLG) G2 Esports (G2) BLG vô địch LPL LEC liên minh huyền thoại

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
32°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
24°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Nghệ An

28°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
32°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 31°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
35°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,600 ▼200K 16,900 ▼200K
Kim TT/AVPL 16,610 ▼200K 16,910 ▼200K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,600 ▼200K 16,900 ▼200K
Nguyên Liệu 99.99 15,800 ▼650K 16,000 ▼650K
Nguyên Liệu 99.9 15,750 ▼650K 15,950 ▼650K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,490 ▼200K 16,890 ▼200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,440 ▼200K 16,840 ▼200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,370 ▼200K 16,820 ▼200K
Cập nhật: 23/03/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 165,800 ▼2200K 168,800 ▼2200K
Hà Nội - PNJ 165,800 ▼2200K 168,800 ▼2200K
Đà Nẵng - PNJ 165,800 ▼2200K 168,800 ▼2200K
Miền Tây - PNJ 165,800 ▼2200K 168,800 ▼2200K
Tây Nguyên - PNJ 165,800 ▼2200K 168,800 ▼2200K
Đông Nam Bộ - PNJ 165,800 ▼2200K 168,800 ▼2200K
Cập nhật: 23/03/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,600 ▼200K 16,900 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 16,600 ▼200K 16,900 ▼200K
Miếng SJC Thái Bình 16,600 ▼200K 16,900 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,600 ▼200K 16,900 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,600 ▼200K 16,900 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,600 ▼200K 16,900 ▼200K
NL 99.90 15,670 ▼500K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,700 ▼500K
Trang sức 99.9 16,090 ▼200K 16,790 ▼200K
Trang sức 99.99 16,100 ▼200K 16,800 ▼200K
Cập nhật: 23/03/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 166 ▼2K 16,902 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 166 ▼2K 16,903 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,657 ▼20K 1,687 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,657 ▼20K 1,688 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,637 ▼20K 1,672 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 159,045 ▼1980K 165,545 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 116,663 ▼1500K 125,563 ▼1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 104,957 ▼1361K 113,857 ▼1361K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 93,252 ▼1220K 102,152 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 88,737 ▼1166K 97,637 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 60,979 ▼834K 69,879 ▼834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 166 ▼2K 169 ▼2K
Cập nhật: 23/03/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17867 18141 18716
CAD 18663 18941 19560
CHF 32713 33098 33746
CNY 0 3470 3830
EUR 29767 30039 31069
GBP 34280 34671 35605
HKD 0 3229 3432
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15003 15591
SGD 19974 20256 20782
THB 713 777 830
USD (1,2) 26054 0 0
USD (5,10,20) 26095 0 0
USD (50,100) 26124 26143 26344
Cập nhật: 23/03/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,104 26,104 26,344
USD(1-2-5) 25,060 - -
USD(10-20) 25,060 - -
EUR 29,860 29,884 31,146
JPY 160.37 160.66 169.48
GBP 34,427 34,520 35,522
AUD 18,054 18,119 18,701
CAD 18,823 18,883 19,471
CHF 32,934 33,036 33,832
SGD 20,072 20,134 20,820
CNY - 3,746 3,848
HKD 3,288 3,298 3,418
KRW 16.06 16.75 18.12
THB 759.95 769.34 819.02
NZD 14,973 15,112 15,478
SEK - 2,761 2,844
DKK - 3,997 4,115
NOK - 2,696 2,778
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,235.02 - 7,004.8
TWD 739.13 - 890.6
SAR - 6,882.78 7,211.16
KWD - 83,444 88,307
Cập nhật: 23/03/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,074 26,104 26,344
EUR 29,804 29,924 31,098
GBP 34,416 34,554 35,555
HKD 3,287 3,300 3,415
CHF 32,761 32,893 33,815
JPY 161.02 161.67 168.91
AUD 18,052 18,124 18,712
SGD 20,146 20,227 20,805
THB 778 781 814
CAD 18,823 18,899 19,472
NZD 15,074 15,604
KRW 16.69 18.30
Cập nhật: 23/03/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26344
AUD 18061 18161 19086
CAD 18846 18946 19962
CHF 32983 33013 34604
CNY 3747.7 3772.7 3908.4
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29963 29993 31721
GBP 34603 34653 36413
HKD 0 3355 0
JPY 161.6 162.1 172.66
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15126 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20131 20261 20994
THB 0 743.2 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16600000 16600000 16900000
SBJ 16000000 16000000 16900000
Cập nhật: 23/03/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,125 26,175 26,344
USD20 26,125 26,175 26,344
USD1 23,836 26,175 26,344
AUD 18,091 18,191 19,314
EUR 30,087 30,087 31,529
CAD 18,781 18,881 20,208
SGD 20,195 20,345 21,459
JPY 161.95 163.45 168.19
GBP 34,459 34,809 35,710
XAU 17,308,000 0 17,612,000
CNY 0 3,655 0
THB 0 778 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/03/2026 10:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Trường THCS Nguyễn Du đẩy mạnh môi trường học tiếng Anh toàn diện

Trường THCS Nguyễn Du đẩy mạnh môi trường học tiếng Anh toàn diện

Gần 400 đại biểu quốc tế trải nghiệm

Gần 400 đại biểu quốc tế trải nghiệm 'Du xuân hữu nghị 2026' tại Chùa Hương

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Binh chủng Công binh

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Binh chủng Công binh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Liên bang Nga

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng miễn phí trên YouTube

FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng miễn phí trên YouTube

Cuộc đua tác nhân AI: OpenClaw và Manus định hình cách làm việc số

Cuộc đua tác nhân AI: OpenClaw và Manus định hình cách làm việc số

Google Dịch sắp có AI luyện nói, chấm điểm phát âm ngay trên điện thoại

Google Dịch sắp có AI luyện nói, chấm điểm phát âm ngay trên điện thoại

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Đổi mới sinh thái trong ngành dệt may hướng tới xuất khẩu bền vững

Đổi mới sinh thái trong ngành dệt may hướng tới xuất khẩu bền vững

Giữ vững an ninh năng lượng giữa

Giữ vững an ninh năng lượng giữa 'bão' địa chính trị toàn cầu

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Khai mạc chương trình

Khai mạc chương trình 'Sức sống hàng Việt' lần thứ 3

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai'

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026