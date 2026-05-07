Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác PCCC và CNCH, nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về PCCC và CNCH; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu vực đô thị, tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy trong mùa nắng nóng. ảnh AI

(2) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH theo phương châm "4 tại chỗ"; chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân, doanh nghiệp, nhất là tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò của người dân trong công tác phòng ngừa và xử lý ban đầu các tình huống cháy, nổ. Cần thay đổi tư duy tuyên truyền từ "nhắc nhở" sang "truyền cảm hứng và kỹ năng", tận dụng tối đa mạng xã hội và các ứng dụng di động để lan tỏa thông điệp PCCC đến từng đối tượng; trong đó, tập trung vào các nội dung đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện, hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình thường xuyên tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục tồn tại, thiếu sót ngay từ địa bàn, cơ sở. Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng điện, nhất là trong bối cảnh khu vực miền Bắc bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao; tăng cường khuyến cáo người dân sử dụng thiết bị điện an toàn.

(3) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

(4) Tập trung rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; xử lý dứt điểm các nhóm tồn tại về PCCC và CNCH, trọng tâm là: Xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực; xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC theo khoản 6, Điều 55 Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15 và các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC; tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tổ chức kiểm tra về PCCC (định kỳ, đột xuất) đối với các cơ sở theo phân cấp, nhất là cơ sở còn nhiều tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, PCCC, cơ sở bị đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Tinh thần chung là, phải tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đúng quy định pháp luật, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

(5) Tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt Đề án của Bộ Công an về "Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC" và Kế hoạch số 101/KH-UBND của UBND Thành phố về trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đối với cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; nhà ở thuộc khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động PCCC; đảm bảo hiệu quả, đáp ứng lộ trình, tiến độ theo yêu cầu, trong đó phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC thực hiện khai báo, cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu lên phần mềm Cơ sở dữ liệu Quốc gia về PCCC đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống"; đặc biệt tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, lợi ích của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tự giác trang bị thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH theo quy định của pháp luật và đảm bảo lộ trình, tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Công an.

(6) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chữa cháy và CNCH; lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng để nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, cũng như hiệu quả tổ chức chữa cháy và CNCH trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng, hoàn thiện và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung, bản đồ số về PCCC và CNCH; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương, phục vụ công tác quản lý nhà nước, dự báo, cảnh báo sớm và tổ chức xử lý kịp thời, chính xác các vụ việc phát sinh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ hiện đại trong công tác thường trực, chỉ huy, điều hành và tác chiến chữa cháy, CNCH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(7) Tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phục vụ công tác PCCC và CNCH; chú trọng công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, xây dựng các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH, các Trung tâm huấn luyện, trải nghiệm cộng đồng về PCCC; bảo đảm đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị của Thành phố, gắn với tầm nhìn dài hạn, chiến lược, phù hợp định hướng quy hoạch 100 năm.